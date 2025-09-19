Η τρομακτική στιγμή που όρκες επιτίθενται σε ιστιοπλοϊκό στην Πορτογαλία - Πώς τις απέκρουσαν

Την τρομακτική στιγμή της «μάχης» πληρώματος ενός ιστιοπλοϊκού με φάλαινες όρκες στα ανοιχτά της Πορτογαλίας κατέγραψαν κάμερες από το κόκπιτ του σκάφους.

Το ιστιοπλοϊκό Najad 570 Nova Vida ξεκίνησε το Σάββατο (13/09) για ημερήσιο ταξίδι από το Κασκάις, στα ανοικτά της Λισαβόνας, προς το Σίνες, όταν δέχθηκε την αιφνιδιαστική επίθεση.

Στο συγκλονιστικό βίντεο καταγράφονται τα πηδάλια του σκάφους να περιστρέφονται ανεξέλεγκτα καθώς οι όρκες χτυπούσαν επανειλημμένα το σκάφος λίγο μετά το μεσημέρι του Σαββάτου, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Το πλήρωμα πάσχιζε να σταθεί όρθιο, ενώ πανικός επικράτησε καθώς το γιοτ δεχόταν πλήγματα ασταμάτητα.

Η Ελίζ Βούρσμιτ, επιβάτης του σκάφους, δήλωσε ότι οι όρκες πίεζαν το αυτόματο πηδάλιο μέχρι που «έσπασε στα δύο».

«Βάλαμε μπροστά τη μηχανή και λίγα λεπτά αργότερα το τιμόνι άρχισε να γυρίζει ανεξέλεγκτα, οπότε καταλάβαμε ότι κάτι δεν πάει καλά», είπε. «Και τότε, στο πλάι του σκάφους, είδαμε μία τεράστια όρκα».

Το πλήρωμα έβαλε όπισθεν όταν οι φάλαινες εξαπέλυσαν την αιφνιδιαστική τους επίθεση. Έπειτα από σφοδρά χτυπήματα, «χάσαμε γρήγορα τον έλεγχο», είπε.

Ολόκληρο το σκάφος τρανταζόταν, καθώς η όρκα «χτυπούσε σφοδρά και γρήγορα». Οι επιβαίνοντες έμειναν «άναυδοι» όταν μια όρκα μήκους έξι μέτρων πέρασε δίπλα από το σκάφος, ανέφερε.

Με τα πηδάλια να έχουν χτυπηθεί επανειλημμένα, το σκάφος άρχισε να περιστρέφεται κυκλικά. Ένα σύστημα παρακολούθησης στίγματος έδειξε ότι το πλοίο έκανε οκτώ κύκλους, ενώ το πλήρωμα προσπαθούσε να απωθήσει τις όρκες.

Χρησιμοποίησαν ό,τι είχαν πρόχειρο, ανακαλώντας παλιές ιστορίες ναυτικών που πολεμούσαν φάλαινες με άμμο και ξύδι. Οι γυναίκες φαίνονται να ρίχνουν ξύδι στο νερό, απελπισμένες να κάνουν κάτι για να αποτρέψουν τα ζώα.

Μετά από «αρκετά έντονα λεπτά και σφοδρά χτυπήματα στο πηδάλιο», οι όρκες τελικά κινήθηκαν προς σκάφος Oceanview που βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση, για να ενωθούν με το κοπάδι που επιτίθετο ήδη στο τουριστικό σκάφος.

Το Oceanview δεν υπήρξε τόσο τυχερό όσο το Nova Vida, καθώς βυθίστηκε έπειτα από τη σφοδρή επίθεση που εξαπέλυσαν οι όρκες. Φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν στη Daily Mail έδειχναν την πρύμνη να προεξέχει από τα κύματα, ενώ το υπόλοιπο σκάφος χανόταν κάτω από τη θάλασσα.

Και οι πέντε επιβαίνοντες διασώθηκαν, αλλά το πλήρωμα της Nova Vida έμεινε για μιάμιση ώρα ακόμα να περιμένει βοήθεια.

Διαβάστε επίσης