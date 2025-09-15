Στιγμές τρόμου στην Πορτογαλία: Όρκες επιτέθηκαν και βύθισαν το σκάφος τουριστών - Βίντεο

Στιγμές τρόμου έζησαν τουρίστες στα ανοιχτά της παραλίας Fonte da Telha στην Πορτογαλία, όταν ένα κοπάδι από όρκες (φάλαινες δολοφόνους) επιτέθηκαν αιφνιδιαστικά και βύθισαν το σκάφος που επέβαιναν.

Το τρομακτικό περιστατικό συνέβη το Σάββατο (13/9), όταν το ιστιοφόρο, το οποίο ανήκε στη λέσχη Nautic Squad και μετέφερε πέντε άτομα, βρέθηκε στο στόχαστρο των φαλαινών, σύμφωνα με την Daily Mail.

Στο τρομακτικό βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα ενημέρωσης, φαίνεται το σκάφος να παρασύρεται από τις βίαιες επιθέσεις των φαλαινών οι οποίες χτυπούν το ιστιοφόρο.

Έπειτα, το σκάφος αρχίζει να γέρνει επικίνδυνα και να βυθίζεται αργά. Ευτυχώς, όλοι οι επιβαίνοντες στο σκάφος διασώθηκαν έγκαιρα από κοντινά τουριστικά σκάφη, πριν φτάσουν ναυαγοσώστες.

Το ίδιο πρωί, ένα δεύτερο σκάφος στα ανοιχτά του Κασκάις, με τέσσερα άτομα, βρέθηκε να αντιμετωπίζει το ίδιο κοπάδι. Ευτυχώς, και σε αυτήν την περίπτωση οι επιβαίνοντες διασώθηκαν.

Το λιμενικό της Πορτογαλίας επιβεβαίωσε ότι κανείς από τους επιβαίνοντες δεν χρειάστηκε ιατρική βοήθεια, αλλά η ανησυχία για τις επιθέσεις των φαλαινών την περιοχή είναι αυξανόμενη.

Από το 2019, έχουν καταγραφεί περισσότερες από 500 επιθέσεις, ενώ η συμπεριφορά των όρκων, η οποία συνήθως περιλαμβάνει χτυπήματα στο πηδάλιο των σκαφών, έχει γίνει πιο συχνή και επιθετική.

Σύμφωνα με ειδικούς, οι φάλαινες – δολοφόνοι φαίνεται να αναπτύσσουν μια νέα συμπεριφορά. Οι αρχές προειδοποιούν τους ναυτικούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ειδικά σε ρηχά νερά, όπου οι επιθέσεις φαίνεται να γίνονται πιο συχνές και επικίνδυνες.

Διαβάστε επίσης