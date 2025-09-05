H επιστημονική αλήθεια για την μίμηση της ανθρώπινης φωνής από τις φάλαινες δολοφόνους

Ένα τρομοκτικο βίντεο όπου οι γνωστές φάλαινες δολοφόνοι μιμούνταν την ανθρώπινη ομιλία με λέξεις όπως «γεια» και «αντίο»έγινε αντικείμενο έρευνας.

Οι όρκες, είναι ένα εξαιρετικά εντυπωσιακό είδος, που μπορεί να κυνηγήσει στην ξηρά και μάλιστα έχει έναν από τους μεγαλύτερους εγκεφάλους θαλάσσιων θηλαστικών. Έχουν εξελιχθεί ώστε να κολυμπούν έως και 40 μίλια την ημέρα, σύμφωνα με το National Geographic.

Η αινιγματική ηχογράφηση αποτέλεσε μέρος μιας μελέτης του 2018 που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences , στην οποία ειδικοί από τη Γερμανία, την Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Χιλή κατέγραψαν πώς ανακάλυψαν ότι οι όρκες μπορούσαν να μιμηθούν την ανθρώπινη γλώσσα.

Η ομάδα διεξήγαγε την έρευνα εκπαιδεύοντας αρχικά μια 14χρονη όρκα ονόματι Wikie να αντιγράφει τρεις γνωστούς ήχους όρκας που έκανε το τρίχρονο μωρό της, προτού την εκθέσει σε πέντε ήχους όρκας που δεν είχε ξανακούσει.

Η Γουίκι άκουσε έναν άνθρωπο να βγάζει τρεις ήχους όρκας και στη συνέχεια έξι ανθρώπινους ήχους , συμπεριλαμβανομένων των λέξεων «γεια», «Έιμι», «α χα», «ένα, δύο» και «αντίο».

Η ομάδα των ειδικών κατέληξε γρήγορα στο συμπέρασμα ότι η όρκα ήταν σε θέση να αντιγράψει γρήγορα τους ήχους, συμπεριλαμβανομένης της ακριβούς ταύτισης δύο ανθρώπινων εκφράσεων με την πρώτη προσπάθεια.

Η Ντέμπορα Τζάιλς, επιστήμονας που ειδικεύεται στις φάλαινες δολοφόνους στην Εταιρεία SeaDoc, έχει προτείνει ότι δεν θα έπρεπε να αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι όρκες μιμούνται τόσο καθαρά την ανθρώπινη ομιλία.

«Οι φάλαινες δολοφόνοι βγάζουν τα προς το ζην έχοντας την ικανότητα να επικοινωνούν σε τεράστιες αποστάσεις, ώστε να γνωρίζουν πώς είναι το περιβάλλον, πού να βρουν ο ένας τον άλλον και πού να βρουν τροφή», εξήγησε στο περιοδικό Discover.

Η νευροεπιστήμονας Λόρι Μαρίνο σημείωσε ότι ενώ οι επιστήμονες δεν έχουν «σπάσει αυτόν τον κώδικα» σχετικά με το πώς οι όρκες μπορούν να μιμηθούν τους ανθρώπους, τα ευρήματά τους δείχνουν ότι οι όρκες μαθαίνουν φωνητικά και έχουν κάποιο επίπεδο επίγνωσης.

«Για να μιμηθείς, πρέπει να συγκρίνεις αυτό που κάνεις με κάποιον άλλο», είπε.

Η Μαρίνο πρόσθεσε: «Αν βρίσκεστε σε μια κατάσταση όπου έχετε αυτό το άλλο είδος να σας κρατά σε ένα ενυδρείο, να σας ταΐζει, να σας ζητά να κάνετε πράγματα, νομίζω ότι θα θέλατε να προσπαθήσετε να επικοινωνήσετε, να προσπαθήσετε να έρθετε σε επαφή με αυτό το άλλο ον».

