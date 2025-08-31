Όρκες επιτέθηκαν σε σκάφη με τουρίστες στην Ισπανία - Προειδοποίηση από τις αρχές

Σκάφος υπέστη διαρροή από εμβολισμό - «Συμπεριφορές που μπορεί να είναι επικίνδυνες για τον άνθρωπο», δηλώνουν επιστήμονες 

Όρκες επιτέθηκαν σε σκάφη με τουρίστες στην Ισπανία - Προειδοποίηση από τις αρχές
Προειδοποίηση για την ασφάλεια των σκαφών στη θάλασσα έχει εκδοθεί στην Ισπανία, καθώς όρκες, επίσης γνωστές ως φάλαινες δολοφόνοι, έχουν αρχίσει να επιτίθενται κατά ανθρώπων.

Τα θαλάσσια κήτη εμπλάκηκαν σε περιστατικά επίθεσης κατά σκαφών, τα οποία μετέφεραν εκατοντάδες τουρίστες, στα ανοιχτά των ισπανικών ακτών.

Οι φάλαινες δολοφόνοι ήταν υπεύθυνες για δύο ξεχωριστά περιστατικά εμβολισμού το τελευταίο διάστημα.

Αυτές οι τρομακτικές κινήσεις έγιναν σε διάστημα λίγων λεπτών, καθώς οι επιβάτες και το πλήρωμα φοβήθηκαν για τη ζωή τους. Τα περιστατικά περιγράφηκαν από τα πληρώματα ως «πολύ τρομακτικά», καθώς τα σκάφη προσπαθούσαν να εγκαταλείψουν την περιοχή. Έκτοτε, εκδόθηκε προειδοποίηση να μην πλησιάζουν πολύ κοντά στις ομάδες ορκών, προκειμένου να προστατευθούν οι άνθρωποι από τα ζώα.

Και οι δύο επιθέσεις έλαβαν χώρα στα νερά της Γαλικίας, περιοχής στη βορειοδυτική Ισπανία, όπου έχουν παρατηρηθεί κοπάδια από τις φάλαινες δολοφόνους τις τελευταίες εβδομάδες. Η πρώτη επίθεση έλαβε χώρα ακριβώς έξω από την ακτή της πόλης O Grove, η οποία αποτελεί σημαντικό τουριστικό προορισμό για την περιοχή, ενώ η δεύτερη επίθεση σημειώθηκε στο νησί Ons.

Κατά τη διάρκεια του συμβάντος, στο οποίο οι όρκες έπληξαν το σκάφος αρκετές φορές, το πηδάλιο καταστράφηκε εντελώς, αφήνοντας το σκάφος ακυβέρνητο, αναγκάζοντάς το να καλέσει για βοήθεια από άλλα σκάφη. Κατά τη δεύτερη επίθεση, το σκάφος υπέστη διαρροή ως αποτέλεσμα των συγκρούσεων, κάτι που θα μπορούσε να είχε προκαλέσει την ανατροπή ή και τη βύθισή του.

Μιλώντας στα μέσα ενημέρωσης, μέλη του πληρώματος είπαν ότι ήταν «πολύ φοβισμένοι» για το τι συνέβαινε, ειδικά όταν το πλήρωμα και οι επιβάτες συνειδητοποίησαν ότι οι όρκες είχαν στοχεύσει το ίδιο το σκάφος. Το περιστατικό συμβαίνει καθώς οι όρκες – το μεγαλύτερο είδος δελφινιών στον κόσμο – έχουν παρατηρηθεί να κατευθύνονται προς τα βόρεια, καθώς φαίνεται να κυνηγούν τα αγαπημένα τους θηράματα, όπως τον τόνο και τα χταπόδια.

«Πιθανό» να είναι η ίδια οικογένεια και στα δύο περιστατικά

Οι επιστήμονες ερευνούν τώρα τους λόγους για τους οποίους τα ζώα μετακινούνται προς τα βόρεια, καθώς συνήθως αυτή την εποχή του χρόνου βρίσκονται πιο νότια. Έχουν παρατηρηθεί σε όλη τη Μεσόγειο – όπως στη Βόρεια Αφρική και τη νότια Ισπανία – αλλά και στον Ατλαντικό.

«Αυτή η μετακίνηση σημαίνει ότι υπάρχουν συχνές αλληλεπιδράσεις μεταξύ αυτών και των σκαφών αναψυχής, όπως συνέβη και πάλι στα νερά του O Grove και, λίγο αργότερα, και στο Ons», εξήγησε ένας περιβαλλοντολόγος. Οι ερευνητές εξετάζουν τώρα την πιθανότητα η ίδια οικογένεια ορκών να εμπλέκεται και στα δύο περιστατικά.

Αναφερόμενος στο επικίνδυνο συμβάν, ο καπετάνιος του πρώτου σκάφους είπε ότι το πλοίο σταμάτησε να χρησιμοποιεί τις προπέλες του, ώστε να μην ενοχλεί τα ζώα, ενώ είχαν σηκώσει και ένα πανί με την ελπίδα να μετακινηθούν με τον άνεμο όταν ξεκίνησε η επίθεση.

Μετά από τη σειρά των περιστατικών, οι τοπικοί ερευνητές της άγριας ζωής κάλεσαν τα μικρά σκάφη που λειτουργούν στην περιοχή να αποφύγουν να πλησιάσουν τα ζώα. Προειδοποίησαν ότι, αν δεν το κάνουν, κάποιος θα μπορούσε να πέσει στη θάλασσα, κάνοντας ακόμα πιο επικίνδυνη την κατάσταση.

«Όλα αυτά οφείλονται στην απολύτως φυσιολογική συμπεριφορά των άγριων ζώων, τα οποία είναι απρόβλεπτα και κινούνται συνεχώς, παίζουν και έχουν συμπεριφορές που μπορεί να είναι επικίνδυνες για τον άνθρωπο», δήλωσε ο τοπικός ερευνητής του περιβάλλοντος Bruno Díaz López. «Γι' αυτό επιμένουμε να ζητάμε προσοχή και να απαιτούμε τα σκάφη αναψυχής να μην πλησιάζουν».

