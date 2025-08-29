Ισπανία: Αρπαγή 3χρονου Βρετανού από δημοφιλές θέρετρο - Φόβοι ότι μεταφέρθηκε στη Ρωσία

Συναγερμός έχει σημάνει στην Ισπανία για τον εντοπισμό του τρίχρονου Όλιβερ P., ο οποίος εξαφανίστηκε στις 4 Ιουλίου από τη Μαρμπέγια, στην Costa del Sol.

Σύμφωνα με την Εθνική Αστυνομία της Ισπανίας, ο πατέρας του παιδιού –Βρετανός που ζει μόνιμα στο δημοφιλές τουριστικό θέρετρο– κατήγγειλε ότι η μητέρα, ρωσικής καταγωγής, άρπαξε τον μικρό. Οι Αρχές εκτιμούν ότι τον μετέφερε στη Ρωσία, χωρίς ωστόσο να είναι γνωστή η ακριβής τοποθεσία.

«Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη», τόνισε εκπρόσωπος της Αστυνομίας, επιβεβαιώνοντας ότι η υπόθεση αντιμετωπίζεται ως γονική αρπαγή.

Ο Όλιβερ έχει ύψος 85 εκατοστά, ξανθά μαλλιά και χαρακτηριστικά γκρίζα μάτια. Οι φωτογραφίες του έχουν ήδη δημοσιευθεί σε επίσημα κανάλια και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο πλαίσιο της επιχείρησης εντοπισμού.

Πηγές αναφέρουν ότι οι γονείς του παιδιού είναι σε διάσταση και ότι δικαστική απόφαση απαγόρευε τη μετακίνησή του εκτός Ισπανίας. Οι λεπτομέρειες της επιμέλειας δεν έχουν γίνει γνωστές.

Η CNDES απηύθυνε έκκληση για πληροφορίες, υπογραμμίζοντας ότι «η συνεργασία των πολιτών είναι κρίσιμη σε τέτοιες περιπτώσεις».

Όποιος γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του παιδιού, καλείται να επικοινωνήσει με την ειδική γραμμή για εξαφανισμένα πρόσωπα στο 116000 ή με την Εθνική Αστυνομία στο 091.