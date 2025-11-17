Μυθική μέχρι πρόσφατα φάλαινα παρατηρήθηκε στη φύση στο Μεξικό

Επιστήμονες μετά από 5 χρόνια είδαν για πρώτη φορά ζωντανό το πλάσμα που κρύβεται στα βάθη του ωκεανού

Μυθική μέχρι πρόσφατα φάλαινα παρατηρήθηκε στη φύση στο Μεξικό

Μία από τις πιο μυστηριώδεις φάλαινες του ωκεανού εντοπίστηκε στα ανοικτά των ακτών του Northland, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που εθεάθη ποτέ ζωντανή στα νερά της Νέας Ζηλανδίας (2021)

Μετά από χρόνια ερευνών και παρακολούθησης μια σημαντική ανακάλυψη έγινε στα ανοικτά των ακτών της Μπάχα Καλιφόρνια, δίνοντας τέλος σε ένα «μυθικό» μέχρι εκείνη τη στιγμή πλάσμα, από εκείνα που κρύβονται στα βάθη και κανείς ποτέ δεν βλέπει ζωντανά.

Ένα σπάνιο είδος φάλαινας με ράμφος και δόντια ginkgo εθεάθη ζωντανή για πρώτη φορά στην ιστορία, τον Ιούνιο του 2024.

Η φάλαινα με ράμφος με δόντια ginkgo, ένα από τα πιο μυστηριώδη θηλαστικά του ωκεανού, ήταν αίνιγμα για τους επιστήμονες. Για πέντε χρόνια, μια ομάδα ερευνητών με επικεφαλής την Elizabeth Henderson και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου του Όρεγκον ξεκίνησε να εντοπίσει αυτό το άπιαστο πλάσμα. Τα ευρήματά τους δημοσιεύθηκαν στο Marine Mammal Science

«Δεν μπορώ καν να περιγράψω το συναίσθημα γιατί ήταν κάτι για το οποίο είχαμε εργαστεί τόσο καιρό», είπε ο Χέντερσον, αναπολώντας τη στιγμή που τελικά επιβεβαίωσαν την ταυτότητα των φαλαινών. «Όλοι στο σκάφος ζητωκραύγαζαν γιατί το είχαμε, επιτέλους το είχαμε»

Η ανακάλυψή τους είναι ένα βήμα πιο κοντά στην κατανόηση αυτών των βαθιά άπιαστων πλασμάτων και θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις στη διατήρησή τους.

Η ανακάλυψη όχι μόνο διεύρυνε τις γνώσεις μας για τη θαλάσσια ζωή, αλλά άνοιξε επίσης νέους δρόμους για την έρευνα των κητωδών. Καθώς η ομάδα στο Pacific Storm συνέλεξε το μικρό δείγμα δέρματος που θα επιβεβαίωνε το είδος, όχι μόνο σηματοδοτούσαν ένα επιστημονικό ορόσημο αλλά αντιμετώπιζαν και ένα πιεστικό ζήτημα στα θαλάσσια θηλαστικά.

Η φάλαινα με ράμφος με δόντια γκίνγκο, που προηγουμένως είχε αναγνωριστεί μόνο από εκβρασμούς ή ακουστικά δεδομένα, είναι πολύ πιο κοινή στα νερά της Καλιφόρνια και της Μπάχα από ό,τι πίστευαν οι ερευνητές. «Υπήρχαν δύο εκβρασμοί στη δυτική ακτή της Βόρειας Αμερικής στο παρελθόν, αλλά πάντα θεωρούνταν ανώμαλοι – ζώα που ξεβράστηκαν στην ακτή ή ήταν άρρωστα», εξήγησε η Χέντερσον. «Αλλά τώρα ξέρουμε ότι αυτό δεν είναι αλήθεια και ότι στην πραγματικότητα καταλαμβάνουν αυτά τα νερά όλο το χρόνο».

Οι λιγότερο γνωστοί γίγαντες του ωκεανού

Οι φάλαινες με ράμφος είναι από τις λιγότερο γνωστές και λιγότερο μελετημένες από όλα τα είδη κητωδών, παρά τη συναρπαστική βιολογία και τις μοναδικές συμπεριφορές τους. Η φάλαινα με ράμφος με δόντια ginkgo είναι μέρος αυτής της μυστηριώδους ομάδας, η οποία περιλαμβάνει επίσης είδη όπως η φάλαινα με ράμφος του Blainville. Αυτά τα ζώα είναι τα θηλαστικά με τις βαθύτερες καταδύσεις στη Γη, ικανά να φτάσουν σε βάθη άνω των 9,000 ποδιών αναζητώντας τροφή.

Σε αντίθεση με άλλα είδη φαλαινών, τα οποία παρατηρούνται συχνά κοντά στις ακτές ή κατά τη διάρκεια μεταναστεύσεων, οι φάλαινες με ράμφος ζουν το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους στα βάθη του ωκεανού, όπου καταδύονται για μεγάλες περιόδους και βγαίνουν σπάνια στην επιφάνεια. Η συμπεριφορά τους καθιστά απίστευτα δύσκολο τον εντοπισμό τους και πολλά από αυτά που γνωρίζουμε για αυτά προέρχονται από εκβρασμούς, οι οποίοι είναι συχνά αποτέλεσμα τραυματισμού ή ασθένειας.

