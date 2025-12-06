Καιρός: Έτοιμη για το... πολικό εξπρές η Αμερική - Στο «περίμενε» η Ευρώπη

Μια σημαντική ανατροπή σε ημισφαιρική κλίμακα φαίνεται πως βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και ενδέχεται να επηρεάσει όχι μόνο το δεύτερο μισό του Δεκεμβρίου αλλά και την έναρξη του 2026.

Οι τελευταίες μετεωρολογικές αναλύσεις δείχνουν ότι μια ξαφνική και ισχυρή στρατοσφαιρική θέρμανση έχει ήδη τροποποιήσει σημαντικά τη δομή του πολικού στροβίλου, καθιστώντας τον ασταθή και ιδιαίτερα ευάλωτο σε περαιτέρω παραμορφώσεις τις επόμενες εβδομάδες.

Το αποτέλεσμα;

Ένα πιθανό «σχίσμα» του στροβίλου και μια νέα φάση ακραίων καιρικών φαινομένων ανάμεσα στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη.

Ο πολικός στρόβιλος δεν είναι ενιαίο σύστημα: διαθέτει ένα στρατοσφαιρικό τμήμα, το οποίο αντιδρά άμεσα σε θερμικές ανισορροπίες, και ένα τροποσφαιρικό, το οποίο στη συνέχεια καθορίζει τον καιρό που βιώνουμε καθημερινά.

Η πρόσφατη ξαφνική θέρμανση προκάλεσε απότομη άνοδο των θερμοκρασιών στη στρατόσφαιρα, εξασθένηση των δυτικών ανέμων και ανάπτυξη ενός ισχυρού αντικυκλώνα πάνω από την πολική περιοχή. Αυτό το «τείχος» υψηλών πιέσεων συμπιέζει και παραμορφώνει τον στρόβιλο προς χαμηλότερα γεωγραφικά πλάτη.

Split polar vortex

Οι κατακόρυφες τομές και οι ημισφαιρικοί χάρτες αποτυπώνουν έντονη βαρομετρική ανωμαλία πάνω από τον τομέα της Βόρειας Αμερικής, με κάτω του φυσιολογικού ανέμους και έναν εξαιρετικά διαταραγμένο στρόβιλο. Οι προβλέψεις δείχνουν περαιτέρω αποδυνάμωση στα μέσα του μήνα, γεγονός που θα μπορούσε να συμπαρασύρει ολόκληρη την ατμοσφαιρική κυκλοφορία.

Τα μοντέλα στη στάθμη των 50 hPa, ένα κρίσιμο επίπεδο της κατώτερης στρατόσφαιρας, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο διάσπασης του στροβίλου σε δύο λοβούς. Ο ένας φαίνεται να κατευθύνεται προς τη Βόρεια Αμερική, ο άλλος προς τη βορειοανατολική Ασία.

Πρόκειται για τυπική διάταξη φάσεων κατά τις οποίες ο πολικός ψυχρός αέρας «κλειδώνει» σε συγκεκριμένες περιοχές, δημιουργώντας επίμονες θερμικές ανωμαλίες. Παράλληλα, η ανάπτυξη υψηλών πιέσεων πάνω από τη λεκάνη της Αρκτικής αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη μετέπειτα χειμερινή εξέλιξη.

Οι επαναλαμβανόμενες ψυχρές εισβολές σε ΗΠΑ και Καναδά

Ο όρος “Polar Express” χρησιμοποιείται ήδη από αρκετά μετεωρολογικά κέντρα για να περιγράψει μια σειρά συνεχόμενων, πυκνών ψυχρών εισβολών που γλιστρούν από τα υψηλά γεωγραφικά πλάτη προς τις ΗΠΑ και τον Καναδά.

Οι χάρτες προβλέψεων δείχνουν εμμονή ενός ισχυρού αυλώνα ανάμεσα στις Μεγάλες Πεδιάδες και τα Μεσοδυτικά, ο οποίος λειτουργεί σαν «μαγνήτης» για πολικό αέρα.

Αν επαληθευτεί το σενάριο, αναμένονται έντονες ψυχρές περίοδοι, συχνές χιονοπτώσεις και καθοδικά κύματα αρκτικού αέρα που θα φτάνουν μέχρι και τον Κόλπο του Μεξικού. Η τάση αυτή φαίνεται να διατηρείται ως το τέλος του έτους, με πιθανή προέκταση στις αρχές Ιανουαρίου.

Ασυνήθιστη ζέστη στην Ευρώπη

Την ίδια στιγμή, η Ευρώπη αναμένεται να ζήσει μια εντελώς αντίθετη εικόνα. Οι προγνώσεις θέλουν να κυριαρχεί εκτεταμένο πεδίο υψηλών πιέσεων, με ήπιες και υγρές ατλαντικές ροές, περιορισμένες χιονοπτώσεις στα μεγάλα υψόμετρα και θερμοκρασίες συχνά πάνω από τα κανονικά επίπεδα. Αυτό το μοτίβο φαίνεται ικανό να διατηρηθεί σε μεγάλο μέρος του δεύτερου μισού του Δεκεμβρίου, ακόμη και μέσα στην περίοδο των Χριστουγέννων.

Το «αληθινό» χειμωνιάτικο σκηνικό ίσως έρθει αργότερα

Τα μεγάλα κλιματικά συστήματα ECMWF και CanSIPS συγκλίνουν σε ένα βασικό συμπέρασμα: εάν ο πολικός στρόβιλος επανασυγκροτηθεί πάνω από τον Καναδά μετά το πιθανό split, η Ευρώπη ενδέχεται να μπει στη δεύτερη φάση του χειμώνα με αυξημένη πιθανότητα ψυχρών εξάρσεων από την Ανατολή.

Πρώτες περιοχές που θα ένιωθαν την αλλαγή θα ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Κεντρική Ευρώπη, η Βόρεια Ιταλία και τα Βαλκάνια. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να σηματοδοτήσει αισθητή μεταβολή, κυρίως από τα μέσα Ιανουαρίου και μετά.

Σε κάθε περίπτωση, το “Polar Express” δείχνει ικανό να φέρει έναν πολύ σκληρό χειμώνα σε ΗΠΑ και Καναδά, ενώ στη συνέχεια ίσως ανοίξει τον δρόμο για ψυχρότερες φάσεις και στην Ευρώπη, έπειτα από έναν Δεκέμβριο που αναμένεται να κυλήσει υπό την κυριαρχία της ήπιας, αντικυκλωνικής κυκλοφορίας.

*Με πληροφορίες από το meteoweb.eu

