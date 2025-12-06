Ο Byron κινείται ανατολικά: Που χτυπά μέχρι το μεσημέρι - Πρόβλεψη Ιταλών μετεωρολόγων

Έως το μεσημέρι του Σαββάτου θα συνεχιστούν οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που έχουν εκδηλωθεί στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Ωστόσο τα φαινόμενα από την κακοκαιρία "BYRON" δείχνουν σταδιακά να υποχωρούν καθώς το Έκτακτο Δελτίο Επικινδύνων Καιρικών Φαινομένων επικαιροποιείται σε Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού ενώ η κόκκινη προειδοποίηση της ΕΜΥ υποβαθμίστηκε και πλέον βρίσκεται στο επίπεδο πορτοκαλί.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία της ΕΜΥ , τα φαινόμενα πιθανώς τοπικά να είναι ισχυρά και να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από ισχυρούς ανέμους

Πιο συγκεκριμένα , το Σάββατο (06-12-2025) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην κεντρική Μακεδονία (περιφερειακές ενότητες Πιερίας - Ημαθίας - Χαλκιδικής), μέχρι τις πρωινές ώρες β. στην ανατολική Μακεδονία (κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα), μέχρι τις πρωινές ώρες γ. στη Θεσσαλία, μέχρι τις πρωινές ώρες δ. στην Κρήτη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.

Η κακοκαιρία "BYRON" που έπληξε σχεδόν όλη την Ελλάδα προκάλεσε σοβαρά προβλήματα σε αρκετές περιοχές, μεταξύ αυτών στην Αττική, τη Λακωνία και τη Μεσσηνία.

Αναφορικά με την Αττική, αισθητά βελτιωμένη είναι η κατάσταση στους δρόμους του λεκανοπεδίου, καθώς, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Αστυνομία, έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε όλα τα σημεία εκτός από δύο.

Ειδικότερα, τα μοναδικά σημεία που παραμένουν κλειστά είναι στη Νέα Πέραμο η οδός Περάματος από το ύψος της Αγ. Τριάδας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το λιμάνι, και η Ιρλανδική διάβαση Λ. Βραυρώνας στη θέση γέφυρα Βρύσης.

Από προχθές, Πέμπτη 4/12 έως και χθες το πρωί, οι ισχυρές βροχοπτώσεις που εκδηλώθηκαν στην Αττική προκάλεσαν προβλήματα κυρίως στη Δυτική Αττική, (Μάνδρα, Νέα Πέραμο και Μέγαρα), όπου σημειώθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα.

Για το λόγο αυτό σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο δημαρχείο Μεγαρέων με τη συμμετοχή του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδου για τον συντονισμό και την καταγραφή των ζημιών στις πληγείσες περιοχές. Παράλληλα, επιχειρησιακά κλιμάκια αναμένεται να αναπτυχθούν από σήμερα στη Δυτική Αττική και σε όλες τις πληγείσες περιοχές προκειμένου να ξεκινήσουν οι αυτοψίες.

Η αποτύπωση ενός σούπερ-αντικυκλώνα πάνω από την Ευρώπη το 2015 eumetsat

Ο «σούπερ αντικυκλώνας» της Αγίας Λουκίας

Μετά την επέλαση όμως του Byron φαίνεται ότι ο καιρός της Μεσογείου θα επηρεασθεί από έναν «σούπερ αντικυκλώνα» που απλώνεται από τη δυτική Μεσόγειο μέχρι την Ιταλία και φαίνεται πως θα αλλάξει τον καιρό και στην Ελλάδα. Οι άνεμοι που καθαρίζουν τον ουρανό της Ιταλίας ανοίγουν τον δρόμο για μια παρατεταμένη περίοδο υψηλής πίεσης, ηλιοφάνειας και - για την εποχή - εντυπωσιακής ζέστης, ακόμη και στα ορεινά.

Η ατμοσφαιρική διάταξη που διαμορφώνεται στη δυτική Μεσόγειο τις τελευταίες ημέρες δεν αφορά μόνο την Ιταλία. Ο ισχυρός βορειοδυτικός άνεμος που διώχνει την κακοκαιρία από την ιταλική χερσόνησο, συνδέεται με την άνοδο της υψηλής πίεσης και ένα αντικυκλωνικό πεδίο που επεκτείνεται συνεχώς προς τα ανατολικά. Κι όπως όλα δείχνουν, η Ελλάδα θα βρεθεί κάτω από την επίδρασή του μέσα στις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με τα ιταλικά προγνωστικά, η ισχυρή αυτή ράχη υψηλής πίεσης αναμένεται να δώσει στην Ιταλία ημέρες με λιακάδα και θερμοκρασίες έως και 10–12 βαθμούς πάνω από τα κανονικά επίπεδα του Δεκεμβρίου. Αντίστοιχη τάση προδιαγράφεται και για τη χώρα μας, με τους μετεωρολόγους να βλέπουν μια σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, κυρίως από τα μέσα της εβδομάδας.

Στην Ελλάδα, το πρώτο «σήμα» θα έρθει από τους βόρειους ανέμους που θα ενισχυθούν στο Αιγαίο. Όμως γρήγορα το σκηνικό θα αλλάξει: η υψηλή πίεση θα εγκατασταθεί και στη χώρα μας, φέρνοντας ηλιοφάνεια, σταθερό καιρό και αξιοσημείωτη ήπια θερμοκρασία.

Από τις 8–9 Δεκεμβρίου και μετά, η θερμή αέρια μάζα που ανεβαίνει από τη Βόρεια Αφρική προς την Ιταλία είναι πιθανό να επηρεάσει και τον ελλαδικό χώρο. Έτσι, περιοχές του κέντρου και του νότου θα μπορούσαν να δουν θερμοκρασίες που θυμίζουν περισσότερο τέλη Οκτωβρίου παρά Δεκέμβρη, ενώ στα ορεινά αναμένεται ζέστη ασυνήθιστη για την εποχή.

Αν το αντικυκλωνικό πεδίο διατηρηθεί μέχρι τη γιορτή της Αγίας Λουκίας (13 Δεκεμβρίου), όπως εκτιμούν Ιταλοί μετεωρολόγοι, τότε η Ελλάδα οδεύει σε μια εκτεταμένη περίοδο ξηρασίας και λιακάδας, με τον χειμώνα να κρατά… αποστάσεις.

Αυτό που μένει είναι να φανεί πόσο θα επιμείνει η υψηλή πίεση και αν η «βορειοαφρικανική» ζέστη θα αγγίξει τελικά όλη τη χώρα. Για την ώρα, πάντως, όλα δείχνουν έναν Δεκέμβρη πιο ήπιο απ’ ό,τι συνηθίζουμε.

