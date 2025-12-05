Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας μετά τον «Byron» - Πότε θα «χτυπήσει» στη χώρα μας

Επικαιροποιήθηκε με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Το Σάββατο (6/12) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν:

στη κεντρική Μακεδονία (περιφερειακές ενότητες Πιερίας - Ημαθίας - Πέλλας - Χαλκιδικής, μέχρι τις πρωινές ώρες.

στα Δωδεκάνησα (από ν. Σάμο και νοτιότερα), μέχρι το μεσημέρι.

Η πορεία του καιρού τα επόμενα 24ωρα

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου, το Σάββατο τα φαινόμενα θα παραμείνουν στα ανατολικά και τα νότια της χώρας και την Κυριακή ο καιρός θα βελτιωθεί σταδιακά.

Οι νοτιάδες χρειάζονται μεγάλη προσοχή όπως στη Ρόδο, στη Σάμο και την Κω, οι οποίοι από το Σάββατο θα κοπάσουν. Κατά τον Σάκη Αρναούτογλου στις 12/12 και 13/12 αναμένονται εκ νέου βροχές με το κρύο να παραμένει ακόμη στη βόρεια Ευρώπη.

Η πρόγνωση του καιρού από το meteo για το Σάββατο (6/12)

Βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά και τα νότια. Άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ.

Πιο αναλυτικά, το Σάββατο 06/12 βροχές θα εκδηλωθούν από τις πρώτες πρωινές ώρες στα δυτικά, τα βόρεια, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Κρήτη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Καταιγίδες προβλέπονται στη Θεσσαλία, την Κεντρική Μακεδονία, το Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο, την Κρήτη και από το απόγευμα στο Νότιο Ιόνιο και τη Δυτική Πελοπόννησο. Τα φαινόμενα σταδιακά θα περιοριστούν στα νοτιοανατολικά και θα εξασθενήσουν στην υπόλοιπη χώρα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 5 έως 9 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 11 έως 16, στην Ήπειρο από 11 έως 15, στη Θεσσαλία από 12 έως 15, στη Στερεά και την Πελοπόννησο από 11 έως 17, στο Ιόνιο και την Κρήτη από 12 έως 16 και στο Αιγαίο από 13 έως 16 βαθμούς.

Oι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις στο Ιόνιο 4 με 6 μποφόρ. Στο Αιγαίο αρχικά θα πνέουν από νοτιοδυτικές και σταδιακά από βορειοανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες. Οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται βροχές κυρίως μέχρι το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 15 βαθμούς.

Διαβάστε επίσης