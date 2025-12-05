Κακοκαιρία Byron: Μεγάλα ύψη βροχής στα Χανιά, προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, χιόνια στα Λευρά Όρη

Ισχυρό ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας Byron από τα Χανιά, χωρίς ωστόσο να αφήσει πίσω της προβλήματα. Καταιγίδες εκδηλώνονταν καθ’ όλη τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας, με την Πολιτική Προστασία να βρίσκεται σε ετοιμότητα, ενώ μήνυμα από το 112 για ένταση των φαινομένων και περιορισμό μετακινήσεων στάλθηκε προληπτικά στους κατοίκους της περιοχής.

Ταλαιπωρία περίμενε τους επιβάτες της τελευταίας πτήσης από Αθήνα για Χανιά καθώς το αεροσκάφος λόγο των συνθηκών προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου.

«Σαν διαταραχή ήταν ιδιαίτερα έντονη με αποτέλεσμα τα ύψη βροχής που σημειώθηκαν σε όλο το νησί να είναι ιδιαίτερα αξιόλογα και μάλιστα σε κάποιες περιοχές ήταν σε πολύ υψηλά επίπεδα», τόνισε ο μετεωρολόγος και αντιδήμαρχος ΠΠ δήμου Χανίων, Μανώλης Λέκκας.

Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής σημειώθηκαν για την Ανατολική Κρήτη στο Σίσι Λασιθίου και για τη Δυτική στα Νεροκούρου Χανίων. Χιόνια έπεσαν στις κορυφές των Λευκών Ορέων.

«Τα χιόνια αυτά πρέπει να ναι πάνω από τα 1800 -2000 μέτρα .Φυσικά δεν έχουν επηρεαστεί περιοχές χαμηλότερου υψομέτρου για να δημιουργούν προβλήματα ακόμα και στους κτηνοτρόφους», όπως είπε ο κ. Λέκκας.

Προβλήματα καταγράφηκαν στην ηλεκτροδότηση πολλών περιοχών με τα συνεργεία να προχωρούν σταδιακά σε αποκαταστάσεις ενώ ζημιές σημειώθηκαν σε αγροτικούς δρόμους.

Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Οι συνθήκες αστάθειας προβλέπεται να διατηρηθούν και το Σαββατοκύριακο με τοπικές βροχές που κατά τόπους θα είναι έντονες. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπερνά τους 18 βαθμούς στις παράκτιες περιοχές ενώ στην ενδοχώρα θα είναι κάτω από τους 10 βαθμούς Κελσίου.

«Μετά την διέλευση αυτής της διαταραχής, φαίνεται ότι ενισχύεται λίγο το βόρειο ρεύμα το οποίο μας επισκέπτεται από την Δευτέρα και δεν αποκλείεται σε βόρειες περιοχές του νησιού να δώσει κάποια καιρικά φαινόμενα τα οποία πρόσκαιρα μπορεί να έχουν κάποια ένταση», όπως ανέφερε ο κ. Λέκκας.

Πιο βελτιωμένος προβλέπεται ο καιρός τις υπόλοιπες μέρες της εβδομάδας, ωστόσο οι θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε πιο χαμηλά επίπεδα, φυσιολογικά για την εποχή.

