Κακοκαιρία: Πάνω από 10 εκατ. ευρώ διεκδικεί ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων για τις καταστροφές

Σχεδόν στα 11 εκατομμύρια ανέρχονται οι ζημιές στα Βόρεια Τζουμέρκα κι αυτό μόνο για τις υποδομές που είναι στην αρμοδιότητα του Δήμου. Ο Δήμος υπέβαλλε την Παρασκευή (05/12) το επίσημο αίτημα στα συναρμόδια υπουργεία, κάτι που αναμένεται να πράξουν και όλοι οι δήμοι της Ηπείρου που έχουν υποστεί ζημιές.

Η ΠΕΔ Ηπείρου, που συνεδρίασε το μεσημέρι της Παρασκευής, στέκεται αρωγός στους δήμους που έχουν υποστεί ζημιές από το κύμα κακοκαιρίας του Νοεμβρίου, ένα κύμα που χτύπησε κατά κανόνα στην περιοχή.

Όπως έκανε γνωστό ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Παναγιώτης Νταής, απαιτείται άμεση και γενναία χρηματοδότηση ώστε να επουλωθούν οι πληγές που άνοιξαν.

«Ως ΠΕΔ θα ζητήσουμε από το υπουργείο Εσωτερικών να εγκρίνει όλα τα αιτήματα που θα υποβάλλουν οι Δήμοι της Ηπείρου και αυτά να υιοθετηθούν στο ακέραιο από την Κυβερνητική Επιτροπή» τόνισε ο κ. Νταής.

Υπογράμμισε ακόμη ότι θα πρέπει να εκδοθεί άμεσα πρόσκληση για χρηματοδότηση των έργων ώστε να υποβληθούν τα τεχνικά δελτία και αμέσως μετά τις γιορτές να υπάρχουν ενταγμένα έργα.

Η ΠΕΔ θα ζητήσει επίσης την διατήρηση των περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ώστε να διευκολυνθεί η εκτέλεση των έργων.

«Το πρόγραμμα των φυσικών καταστροφών είναι ανταγωνιστικό και πρέπει να διεκδικήσουμε αυτό που δικαιούται η περιοχή» υπογράμμισε ο κ. Νταής.

Ο δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων που παραβρέθηκε στη συνεδρίαση έκανε γνωστό ότι το αίτημα για χρηματοδότηση από τον Δήμο του έχει υποβληθεί και υπογράμμισε χαρακτηριστικά ότι «ακόμη ανακαλύπτουμε ζημιές στην περιοχή».

*Με πληροφορίες από epiruspost.gr

Διαβάστε επίσης