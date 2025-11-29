Κακοκαιρία Adel: Σπίτια στον «αέρα» στα Τζουμέρκα - Νέες κατολισθήσεις στην Κέρκυρα

Κατολισθήσεις από την επέλαση της κακοκαιρίας «Adel» στο χωριό Άγναντας.

Σπίτια στον «αέρα» στα Τζουμέρκα, νέες κατολισθήσεις στην Κέρκυρα, «πνιγμένη» από χαλάζι η Μυτιλήνη και πλημμυρικά φαινόμενα σε πολλές περιοχές έφερε η καταιγίδα Adel τις τελευταίες ημέρες.

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας έχουν βρεθεί τα Τζουμέρκα, καθώς βροχή μηνών έχει πέσει μέσα σε μία εβδομάδα.

Σημαντικές είναι οι ζημιές στην περιοχή Άγναντα όπου έχουν σημειωθεί σοβαρές κατολισθήσεις εξαιτίας των καιρικών φαινομένων, με σπίτια του οικισμού να βρίσκονται στον «αέρα».

Κινδυνεύει με κατάρρευση ο μύλος των Αγνάντων

Να καταρρεύσει κινδυνεύει ο μύλος στην περιοχή «Κοδέλες» των Αγνάντων. Σημειώνεται ότι πρόκειται για μνημείο χαρακτηρισμένο από το υπουργείο Πολιτισμού το οποίο η κακοκαιρία δεν άφησε ανέγγιχτο.

Ήδη ένα μέρος του κτηρίου δείχνει να βρίσκεται στον αέρα καθώς από τα ορμητικά νερά έχει αρχίσει να υποχωρεί το έδαφος.

Νέες κατολισθήσεις στην Κέρκυρα

Η έντονη κακοκαιρία που συνεχίζει να επηρεάζει τη βορειοδυτική Ελλάδα προκάλεσε νέες κατολισθήσεις στην Κέρκυρα.

Στις δυτικές ακτές του νησιού, βράχια έπεσαν στον δρόμο προς τον Κοντογιαλό και τη Γλυφάδα.

Στην ανατολική ακτή του νησιού, στα Μωραΐτικα, αποκολλήθηκε τοιχίο μήκους 40 μέτρων.

Έφραξαν τα φρεάτια από το χαλάζι στη Μυτιλήνη

Ηταν τόσο μεγάλος ο όγκος του χαλαζιού στο νησί, που έφραξαν φρεάτια με αποτέλεσμα την άμεση συσσώρευση υδάτων. Τα γύρω από την αγορά της Μυτιλήνης στενά μετετράπησαν σε «ποτάμια», ενώ, πολλά καταστήματα πλημμύρισαν, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες του stonisi.gr.

Οι μεγάλοι όγκοι νερού που κατέβαιναν από τα βουνά, δημιούργησαν προβλήματα και στο οδικό δίκτυο του νησιού και ιδιαίτερες δυσκολίες στην οδήγηση.

