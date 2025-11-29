Απόκοσμο σκηνικό στη Θεσσαλονίκη: Πυκνό νέφος σκέπασε τα ανατολικά της πόλης

Ένα πυκνό νέφος χαμηλής νέφωσης σκέπασε την ανατολική Θεσσαλονίκη το πρωί του Σαββάτου, δημιουργώντας ένα ασυνήθιστο και εντυπωσιακό τοπίο στην πόλη. Το φαινόμενο σημειώθηκε στο πλαίσιο της κακοκαιρίας Adel που πλήττει την ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας και της βόρειας Ελλάδας τις τελευταίες ώρες.

Από νωρίς το πρωί, οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης παρατήρησαν μια παχιά «κουρτίνα» νέφους να απλώνεται στα βορειοανατολικά προάστια, καλύπτοντας μεγάλο μέρος της περιοχής. Η χαμηλή νέφωση δημιούργησε μία γκριζωπή μάζα που μείωσε σημαντικά την ορατότητα, δίνοντας την αίσθηση ότι οι συνοικίες βυθίζονται σε πυκνή ομίχλη.

Η εμφάνιση αυτής της μορφής νέφους σχετίζεται με τις έντονες βροχοπτώσεις, τις καταιγίδες και την αυξημένη υγρασία που συνοδεύουν την κακοκαιρία Adel, η οποία επηρεάζει την περιοχή τα τελευταία 24ωρα. Μετεωρολόγοι εξηγούν ότι τέτοιοι χαμηλοί νεφικοί σχηματισμοί είναι συνηθισμένοι κατά τη διάρκεια ισχυρών βαρομετρικών χαμηλών, ειδικά σε παράκτιες περιοχές όπως η Θεσσαλονίκη.

Συστάσεις για τους πολίτες και προοπτικές

Παρά το εντυπωσιακό της όλο σκηνικό, η χαμηλή νέφωση δεν εγκυμονεί αυξημένο κίνδυνο, ωστόσο οι αρχές καλούν σε προσοχή στις μετακινήσεις, ιδιαίτερα τις πρωινές και νυχτερινές ώρες, όταν η περιορισμένη ορατότητα μπορεί να δυσκολέψει την οδική ασφάλεια. Η κακοκαιρία αναμένεται να διατηρηθεί και τις επόμενες ώρες, με τις συνθήκες να παραμένουν ευμετάβλητες.

Η παρακολούθηση των μετεωρολογικών ενημερώσεων και η προσαρμογή της καθημερινότητας στις καιρικές συνθήκες παραμένουν απαραίτητα μέτρα για τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής, καθώς η κακοκαιρία Adel συνεχίζει να επηρεάζει σημαντικά το κλίμα της βόρειας Ελλάδας.

