Απόκοσμο σκηνικό στη Θεσσαλονίκη: Πυκνό νέφος σκέπασε τα ανατολικά της πόλης

Newsbomb

Απόκοσμο σκηνικό στη Θεσσαλονίκη: Πυκνό νέφος σκέπασε τα ανατολικά της πόλης
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα πυκνό νέφος χαμηλής νέφωσης σκέπασε την ανατολική Θεσσαλονίκη το πρωί του Σαββάτου, δημιουργώντας ένα ασυνήθιστο και εντυπωσιακό τοπίο στην πόλη. Το φαινόμενο σημειώθηκε στο πλαίσιο της κακοκαιρίας Adel που πλήττει την ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας και της βόρειας Ελλάδας τις τελευταίες ώρες.

Από νωρίς το πρωί, οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης παρατήρησαν μια παχιά «κουρτίνα» νέφους να απλώνεται στα βορειοανατολικά προάστια, καλύπτοντας μεγάλο μέρος της περιοχής. Η χαμηλή νέφωση δημιούργησε μία γκριζωπή μάζα που μείωσε σημαντικά την ορατότητα, δίνοντας την αίσθηση ότι οι συνοικίες βυθίζονται σε πυκνή ομίχλη.

thessaloniki.jpg

Η εμφάνιση αυτής της μορφής νέφους σχετίζεται με τις έντονες βροχοπτώσεις, τις καταιγίδες και την αυξημένη υγρασία που συνοδεύουν την κακοκαιρία Adel, η οποία επηρεάζει την περιοχή τα τελευταία 24ωρα. Μετεωρολόγοι εξηγούν ότι τέτοιοι χαμηλοί νεφικοί σχηματισμοί είναι συνηθισμένοι κατά τη διάρκεια ισχυρών βαρομετρικών χαμηλών, ειδικά σε παράκτιες περιοχές όπως η Θεσσαλονίκη.

Συστάσεις για τους πολίτες και προοπτικές

Παρά το εντυπωσιακό της όλο σκηνικό, η χαμηλή νέφωση δεν εγκυμονεί αυξημένο κίνδυνο, ωστόσο οι αρχές καλούν σε προσοχή στις μετακινήσεις, ιδιαίτερα τις πρωινές και νυχτερινές ώρες, όταν η περιορισμένη ορατότητα μπορεί να δυσκολέψει την οδική ασφάλεια. Η κακοκαιρία αναμένεται να διατηρηθεί και τις επόμενες ώρες, με τις συνθήκες να παραμένουν ευμετάβλητες.

thessaloniki-nefos-3.jpg

Η παρακολούθηση των μετεωρολογικών ενημερώσεων και η προσαρμογή της καθημερινότητας στις καιρικές συνθήκες παραμένουν απαραίτητα μέτρα για τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής, καθώς η κακοκαιρία Adel συνεχίζει να επηρεάζει σημαντικά το κλίμα της βόρειας Ελλάδας.

thessaloniki-nefos.jpg

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:55ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Adel: Σπίτια στον «αέρα» στα Τζουμέρκα - Νέες κατολισθήσεις στην Κέρκυρα

08:44ΕΛΛΑΔΑ

«Καμπανάκι» Λέκκα για λειψυδρία: «Η αφαλάτωση δεν είναι εύκολη λύση» - Συστάσεις για αξιοποίηση των υπόγειων υδάτων

08:37ΕΛΛΑΔΑ

Απόκοσμο σκηνικό στη Θεσσαλονίκη: Πυκνό νέφος σκέπασε τα ανατολικά της πόλης - Βίντεο

08:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αμφισβήτηση λογαριασμών, βλάβες και καθυστερήσεις παραδόσεων - Πάνω από 8.500 οι καταγγελίες καταναλωτών στην Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών για το 2024

08:28ΚΟΣΜΟΣ

Σκωτία: Μετέτρεψαν το σπίτι τους σε κέντρο διάσωσης σκαντζόχοιρων - Επανεντάχθηκαν πάνω από 500 «αγκαθωτά» ζώα

08:24ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σαββατοκύριακο με «Σπασμένη φλέβα», «Stranger Things», μελοποιημένη ποίηση και τη μεγάλη φωταγώγηση στο ΚΠΙΣΝ

08:19ΚΟΣΜΟΣ

Φονικές πλημμύρες στη Σρι Λάνκα: Τουλάχιστον 123 νεκροί - Δεκάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι - Βίντεο

08:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Άρης κι ΑΕΛ ψάχνουν νίκη «ανάσα» | Με τρία ματς το «ορεκτικό» πριν το Παναθηναϊκός - ΑΕΚ

08:06ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: «Παγώνουν» όλες οι αιτήσεις ασύλου μετά την επίθεση σε μέλη της Εθνοφρουράς

08:03ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Adel: Καθυστερήσεις έως και 1,5 ώρας στο «Ελ. Βενιζέλος»

07:50ΚΟΣΜΟΣ

Έκλεψαν σαλιγκάρια αξίας άνω των 86.000 ευρώ από εκτροφέα στη Γαλλία

07:45ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Abarth εξετάζει επιστροφή στους κινητήρες βενζίνης

07:43ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ο Βλαχόπουλος του ΟΦΗ τραγουδούσε υβριστικό σύνθημα κατά του Παναθηναϊκού - «Συγγνώμη, παρασύρθηκα»

07:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού: Μέχρι πότε θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις - Οι προϋποθέσεις

07:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Τι να κάνετε αν δεν λάβατε την επιδότηση

07:20ΚΟΣΜΟΣ

Airbus: Αναγκαστική προσγείωση με 15 τραυματίες προκάλεσε την καθήλωση 6.000 αεροσκαφών

07:20ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ford: Τώρα όλα τα μοντέλα της με επιτόκιο μόλις 0,9%

07:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Θηρίο» στην επιστροφή του, αλλά οι Μπακς αποκλείστηκαν από το NBA Cup

07:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Τρεις του Δεκέμβρη στο Παλλάς»: Πώς ο Τσίπρας θα μετατρέψει μια παρουσίαση βιβλίου σε πολιτικό γεγονός

07:03ΕΛΛΑΔΑ

Δύο τροχαία τα ξημερώματα σε Χαμοστέρνας και Κηφισό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:20ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα :Από το «θέλω να τιμωρηθώ» στο «δε θυμάμαι» - Η πρώτη αντίδραση του γιου της ηλικιωμένης για την καθ ομολογίαν φόνισσα σύντροφό του

06:10ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: «Τον σκότωσαν και τον κρέμασαν για να φανεί αυτοκτονία» - Η μητέρα του 29χρονου λιμενικού σπάει τη σιωπή της

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Νυχτερινό «χτύπημα» στην Αθήνα - Έπεσαν δέντρα, πλημμύρισαν δρόμοι από βροχή και χαλάζι - Πού θα «στοχεύσει» σήμερα

08:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αμφισβήτηση λογαριασμών, βλάβες και καθυστερήσεις παραδόσεων - Πάνω από 8.500 οι καταγγελίες καταναλωτών στην Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών για το 2024

06:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται νέο πρόγραμμα για ανακαίνιση παλαιών κατοικιών - Έως 90% θα φτάσει η επιδότηση

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Ιδιοφυία στα… 14: Σχεδίασε το πιο δυνατό σχέδιο οριγκάμι στον κόσμο και κέρδισε 25.000 δολάρια

07:20ΚΟΣΜΟΣ

Airbus: Αναγκαστική προσγείωση με 15 τραυματίες προκάλεσε την καθήλωση 6.000 αεροσκαφών

13:37WHAT THE FACT

Μια κόκκινη σφαίρα διασχίζει τον Γαλαξία μας με ακραία ταχύτητα και κανείς δεν γνωρίζει τι είναι

23:37ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποια είναι η Καλλιόπη Σεμερτζίδου που παραιτήθηκε από συντονίστρια Κοινοτικών Πόρων της ΝΔ

07:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Τρεις του Δεκέμβρη στο Παλλάς»: Πώς ο Τσίπρας θα μετατρέψει μια παρουσίαση βιβλίου σε πολιτικό γεγονός

08:06ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: «Παγώνουν» όλες οι αιτήσεις ασύλου μετά την επίθεση σε μέλη της Εθνοφρουράς

08:44ΕΛΛΑΔΑ

«Καμπανάκι» Λέκκα για λειψυδρία: «Η αφαλάτωση δεν είναι εύκολη λύση» - Συστάσεις για αξιοποίηση των υπόγειων υδάτων

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Ηλεκτρικά αυτοκίνητα: Ο «καλύτερος κατάσκοπος» όλων των εποχών - Γιατί οι Ισραηλινοί τα «επιστρέφουν»

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Black Friday με… άδεια ταμεία: Η κακοκαιρία «Adel» και η χαμηλή καταναλωτική διάθεση «πάγωσαν» την αγορά

08:37ΕΛΛΑΔΑ

Απόκοσμο σκηνικό στη Θεσσαλονίκη: Πυκνό νέφος σκέπασε τα ανατολικά της πόλης - Βίντεο

08:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Άρης κι ΑΕΛ ψάχνουν νίκη «ανάσα» | Με τρία ματς το «ορεκτικό» πριν το Παναθηναϊκός - ΑΕΚ

16:51ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: «Πάρε το πουγκί και φύγε, μην με χτυπάς», ικετεύει η 75χρονη – Ηχητικό ντοκουμέντο

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Οι 370 μάρτυρες που τιμώνται

06:55ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Συλλέκτης κορυφών εν μέσω προβλημάτων που θα «λύγιζαν» κάθε άλλη ομάδα

19:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Πιερρακάκης: Ποιος είναι ο «αντίπαλός» του για την ηγεσία του Eurogroup – Πότε και πώς εκλέγεται ο νέος πρόεδρος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ