Κακοκαιρία Adel: Στο σκοτάδι έμειναν Σπάτα, Παιανία και Πικέρμι λόγω διακοπής ρεύματος

Στο σκοτάδι βυθίστηκαν από τις 21:00 περίπου το βράδυ περιοχές στα Σπάτα, την Παιανία και το Πικέρμι λόγω διακοπής ρεύματος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση προκλήθηκαν εξαιτίας της κακοκαιρίας. Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα το πρωί βλάβη στην ηλεκτροδότηση είχε ως αποτέλεσμα σχολικές μονάδες στα Σπάτα να μην λειρουργήσουν.

Η ηλεκτροδότηση αποκατάστάθηκε λίγο πριν τις 22:00 το βράδυ.

