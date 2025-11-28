Κακοκαιρία Adel: Στο σκοτάδι έμειναν Σπάτα, Παιανία και Πικέρμι λόγω διακοπής ρεύματος
Η ηλεκτροδότηση στις τρεις περιοχές επανήλθε λίγο πριν τις δέκα το βράδυ
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Στο σκοτάδι βυθίστηκαν από τις 21:00 περίπου το βράδυ περιοχές στα Σπάτα, την Παιανία και το Πικέρμι λόγω διακοπής ρεύματος.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση προκλήθηκαν εξαιτίας της κακοκαιρίας. Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα το πρωί βλάβη στην ηλεκτροδότηση είχε ως αποτέλεσμα σχολικές μονάδες στα Σπάτα να μην λειρουργήσουν.
Η ηλεκτροδότηση αποκατάστάθηκε λίγο πριν τις 22:00 το βράδυ.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:03 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Η Ρωσία απειλεί να αποκλείσει πλήρως το WhatsApp
21:41 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Στο Telekom Center Athens η πιο «καυτή» και θορυβώδης ατμόσφαιρα
20:42 ∙ ΕΛΛΑΔΑ