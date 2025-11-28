Κακοκαιρία Adel – Παλαιό Φάληρο: Δέντρα έπεσαν σε αυτοκίνητα, κινδύνευσαν περαστικοί

Η Αττική δεν γλίτωσε από την κακοκαιρία Adel με μεγάλες ποσότητες νερού να πέφτουν στην πρωτεύουσα.

Στο Παλαιό Φάληρο οι ισχυροί άνεμοι που συνόδευαν τις βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα δέντρα να ξεριζωθούν και να πέσουν πάνω σε αυτοκίνητα ενώ κινδύνευσαν και περαστικοί. Τα δέντρα προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στα οχήματα ενώ οι περαστικοί κινδύνευσαν να τραυματιστούν σοβαρά καθώς τα δέντρα έπεσαν ξαφνικά.

Οι αρχές προχώρησαν σε άμεσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και την απομάκρυνση των δέντρων.

Παράλληλα στο Μοσχάτο, εξαιτίας συσσώρευσης υδάτων υπάλληλοι του Δήμου επιστράτευσαν έξω από τον σταθμό του Ηλεκτρικού μέχρι και κλαρκ προκειμένου το επιβατικό κοινό να μπορέσει να περάσει στην απέναντι πλευρά.

Η κακοκαιρία όμως προκάλεσε προβλήματα και σε άλλες περιοχές της Αττικής όπως στο Μοναστηράκι, στον Κολωνό, στη Γλυφάδα που οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χειμάρρους.

Οχήματα εγκλωβίστηκαν, υπόγεια πλημμύρισαν, οδηγοί προσπαθούσαν να σώσουν τα οχήματά τους από τα νερά που λίμνασαν με του ςκατοίκους να καταγγέλουν πως είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζουν παρόμοιες καταστάσεις.

Προβλήματα καταγράφηκαν και στην Πεντέλη, όπου τα ορμητικά νερά που κατέβαιναν από το βουνό, είχαν ως αποτέλεσμα να υπερχειλίσει ο ποταμός στο Πικέρμι και να κλείσουν για ώρα δρόμοι.

Τα σχολεία στον δήμο Διονύσου, Σπάτων και Πεντέλης παρέμειναν προληπτικά κλειστά.

Η πυροσβεστική υπηρεσία δέχτηκε συνολικά 70 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων στην Αττική.

Διαβάστε επίσης