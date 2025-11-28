Κακοκαιρία Adel: Μεγάλες καταστροφές σε Λακωνία, Μυτιλήνη – Δρόμος έγινε κομμάτια στα Ιωάννινα

Ισχυρές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές σε σχεδόν όλες τις περιοχές της επικράτειας, με την κακοκαιρία Adel να δείχνει τα «δόντια» της.

Οι βροχές άρχισαν την Τετάρτη από τη Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο και την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και συνεχίστηκαν έως και σήμερα (28/11), με σημαντικά ύψη υετού να καταγράφονται και στην ανατολική χώρα, συμπεριλαμβανομένης και της πόλης της Αθήνας.

Tο ύψος βροχής ξεπέρασε τα 100 χιλιοστά σε 36 σταθμούς, τα 80 χιλιοστά σε 63 σταθμούς και τα 60 χιλιοστά σε 138 σταθμούς, όπως φαίνεται στον χάρτη, σύμφωνα με το δίκτυο σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Επιπλέον, 3 σταθμοί στην Ήπειρο, και συγκεκριμένα στα Τζουμέρκα –όπου υπήρξαν επίσης σημαντικές καταστροφές– κατέγραψαν πάνω από 200 χιλιοστά, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την ήδη δύσκολη κατάσταση στην περιοχή, καθώς η συνολική μηνιαία βροχόπτωση για τον Νοέμβριο έχει πλέον υπερβεί τα 900 – 1.000 χιλιοστά.

Σημαντικά προβλήματα σε δρόμους και επιχειρήσεις στη Μυτιλήνη

Ηταν τόσο μεγάλος ο όγκος του χαλαζιού στο νησί, που έφραξαν φρεάτια με αποτέλεσμα την άμεση συσσώρευση υδάτων. Τα γύρω από την αγορά της Μυτιλήνης στενά μετετράπησαν σε «ποτάμια», ενώ, πολλά καταστήματα πλημμύρισαν, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες του stonisi.gr.

Οι μεγάλοι όγκοι νερού που κατεβαίνουν από τα βουνά, δημιουργούν προβλήματα και στο οδικό δίκτυο του νησιού και ιδιαίτερες δυσκολίες στην οδήγηση.

Δρόμος έγινε κομμάτια στα Ιωάννινα, πλημμυρικά φαινόμενα στο Δήμο Ευρώτα

Κομμάτια έγινε και μάλιστα σε μεγάλο μήκος ο δρόμος που συνδέει το χωριό του Αγίου Ανδρέα στον Δήμο Δωδώνης της περιφερειακής ενότητας Ιωαννίνων, στον άξονα Τύρια – Σιστρούνι.

Ο συγκεκριμένος δρόμος είχε κατασκευαστεί τα τελευταία χρόνια από την Περιφέρεια Ηπείρου για να συνδέσει το χωριό με τον νέο δρόμο. Με τις τελευταίες βροχοπτώσεις, ένα μεγάλο τμήμα του υπέστη καθίζηση, όπως φαίνεται στις εικόνες του epiruspost.gr.

Ακόμη, σήμερα έκλεισε για περίπου 1 ώρα ο δρόμος Σκάλας – Βλαχιώτη, στο ύψος της γέφυρας του Βορβά, λόγω της έντονης κακοκαιρίας που έπληξε και τον Δήμο Ευρώτα της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας. Η ισχυρή και συνεχής βροχόπτωση προκάλεσε άνοδο της στάθμης των υδάτων και συσσώρευση φερτών υλικών, καθιστώντας το οδόστρωμα επικίνδυνο για τη διέλευση οχημάτων.

