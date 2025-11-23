Κακοκαιρία: Μετρούν τις πληγές τους σε Ήπειρο και Κέρκυρα - Χωρίς ρεύμα χωριά στη Δυτική Ελλάδα

Οι κάτοικοι της Δυτικής Ελλάδας και των βόρειων νησιών του Ιονίου εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τις καταστροφές που προκάλεσαν η κακοκαιρία και οι πλημμύρες. Παρά τη βελτίωση του καιρού σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, συνεχίζονται ήπιες βροχοπτώσεις, που δυσχεραίνουν την κατάσταση. Το έδαφος σε Ήπειρο και Κέρκυρα είναι ήδη κορεσμένο, με αποτέλεσμα ακόμη και μικρές ποσότητες νερού να μην απορροφώνται.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι Δήμοι Ζαγορίου, Ιωαννιτών και Πωγωνίου στην Π.Ε. Ιωαννίνων, ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη στην Π.Ε. Άρτας, ο Δήμος Φιλιατών στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, ο Δήμος Ζηρού στην Π.Ε. Πρέβεζας και ο Δήμος Νεστορίου στην Π.Ε. Καστοριάς. Τα συνεργεία των δήμων στην Κέρκυρα και στην Ήπειρο εργάζονται ασταμάτητα για να απομακρύνουν φερτά υλικά από κατοικημένες περιοχές. Τα σχολεία στην Κέρκυρα θα είναι κλειστά αύριο, Δευτέρα 23 Νοεμβρίου.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ισχυρές βροχοπτώσεις πλήττουν ξανά την Κέρκυρα, εντείνοντας τη διάβρωση του υπεδάφους και αυξάνοντας τον κίνδυνο για νέες καταστροφές. Μηχανήματα συνεχίζουν να καθαρίζουν τους δρόμους, ωστόσο σε πολλά σημεία οι λωρίδες παραμένουν καλυμμένες από χώματα, ξύλα και δέντρα.

Άμεση ανταπόκριση σε έκτακτη ανάγκη στην Κέρκυρα!



Στις 21/11/2025, στις 03:30 π.μ., η ομάδα μας κινητοποιήθηκε άμεσα για άντληση υδάτων μέσα σε σπίτι στον Άγιο Στέφανο Αυλιωτών, μετά τις σφοδρές καταιγίδες που έπληξαν την Κέρκυρα. Οι δρόμοι είχαν κλείσει από φερτά υλικά,… pic.twitter.com/VvYR5C3CAf — Χαμόγελο του Παιδιού (@hamogelo) November 23, 2025

Σύμφωνα με την τοπική αυτοδιοίκηση, οι ζημιές στις δημόσιες υποδομές υπολογίζονται σε εκατομμύρια ευρώ. Στην Κέρκυρα, 20 κοινότητες και οικισμοί βρίσκονται σε ιδιαίτερα δυσμενή θέση, με διακοπές νερού και ρεύματος, ενώ έχουν αποκλειστεί από τις γύρω περιοχές. Ο δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας, Γιώργος Μαχειμάρης, ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα δεν θα λειτουργήσουν σχολεία και πολιτιστικά κέντρα.

Στην Ήπειρο, οι συνεχείς βροχοπτώσεις προκαλούν έντονη ανησυχία σε τοπικές αρχές και κατοίκους. Στην περιοχή της Πεδινής έχουν σχηματιστεί λίμνες μέσα στα χωράφια, ενώ η θερμοκρασία έχει πέσει σημαντικά και στα γύρω βουνά έχουν εμφανιστεί τα πρώτα χιόνια.

Οι αρχές προσπαθούν να απομακρύνουν φερτά υλικά από τους δρόμους, ενώ σε Φιλιππιάδα, Τζουμέρκα και Άγναντα παραμένουν διακοπές νερού και ρεύματος, χωρίς να είναι γνωστό πότε θα αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση και η υδροδότηση.

Διαβάστε επίσης