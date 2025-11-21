Κέρκυρα: Εικόνες Αποκάλυψης στους Καρουσάδες μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας
Σοβαρές καταστροφές προκάλεσε η κακοκαιρία στο χωριό Καρουσάδες της Κέρκυρας
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Εικόνες Αποκάλυψης στην Κέρκυρα μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που «χτύπησαν» το νησί.
Το χωριό Καρουσάδες στην βόρεια πλευρά του νησιού είναι αποκλεισμένο καθώς η χθεσινοβραδινή κακοκαιρία σε συνδυασμό με την μεγάλη ποσότητα νερού που έπεσε προκάλεσε κατολισθήσεις και πτώσεις δέντρων και βράχων στους δρόμους του χωριού.
Δείτε περισσότερες φωτογραφίες:
Με πληροφορίες από startmediacorfu.gr
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:47 ∙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Discover Your AURA | by Ploom: Η απόλυτη sensorial εμπειρία με το Ploom AURA
14:25 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
ΕΕΑ: «Πράσινο φως» στον Μυστακίδη για τις μετοχές της ΚΑΕ ΠΑΟΚ
14:10 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Το εντυπωσιακό καρέ της «καυτής» τριάδας του Παναθηναϊκού
11:53 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ