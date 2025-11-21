Κέρκυρα: Εικόνες Αποκάλυψης στους Καρουσάδες μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας

Εικόνες Αποκάλυψης στην Κέρκυρα μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που «χτύπησαν» το νησί.

Το χωριό Καρουσάδες στην βόρεια πλευρά του νησιού είναι αποκλεισμένο καθώς η χθεσινοβραδινή κακοκαιρία σε συνδυασμό με την μεγάλη ποσότητα νερού που έπεσε προκάλεσε κατολισθήσεις και πτώσεις δέντρων και βράχων στους δρόμους του χωριού.

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες:

Με πληροφορίες από startmediacorfu.gr

Διαβάστε επίσης