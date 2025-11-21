Καιρός: Σφοδρή βροχόπτωση στην Φιλιππιάδα - Πλημμύρισαν δρόμοι, καλλιέργειες και το δημοτικό στάδιο

Η κακοκαιρία που πλήττει από το πρωί τον Δήμο Ζηρού και τη Φιλιππιάδα δεν άφησε πολλά περιθώρια αντίδρασης στον κρατικό μηχανισμό με αποτέλεσμα να σημειωθούν εκτεταμένες πλημμύρες που έχουν μεταμορφώσει σε μία απέραντη λίμνη την περιοχή.

Δρόμοι, υπαίθριοι χώροι και δημοτικές υποδομές έχουν καλυφθεί πλήρως από το νερό ενώ πολλές περιοχές της πόλης βρίσκονται αντιμέτωπες με σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα.

Σε αρκετές συνοικίες, υπόγεια κατοικιών και επαγγελματικών χώρων έχουν πλημμυρίσει, ενώ η κυκλοφορία σε κεντρικούς δρόμους διεξάγεται με μεγάλη δυσκολία. Στο ύψος του Μνημείου Μπιζανομαχών, η κατάσταση έχει επιδεινωθεί δραματικά, με μεγάλες ποσότητες νερού να καλύπτουν πλήρως το οδόστρωμα.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει ήδη δεχτεί περισσότερες από 10 κλήσεις, κυρίως για αντλήσεις υδάτων από πλημμυρισμένα υπόγεια, ενώ τα συνεργεία της συνεχίζουν να επιχειρούν σε διάφορα σημεία για να αντλήσουν νερά, να απομακρύνουν φερτά υλικά και να συνδράμουν σε όποιον έχει ανάγκη.

Σε λίμνη μετατράπηκε το δημοτικό Στάδιο

Η ανεξέλεγκτη μανία των καταιγίδων μετέτρεψε και το Δημοτικό Στάδιο Φιλλιπιάδας σε λίμνη καθώς ολόκληρος ο αγωνιστικός χώρος εξαφανίστηκε κάτω από τόνους νερού.

Το παρακάτω βίντεο είναι αδιάψευστος μάρτυρας της κατάστασης που επικρατεί στην περιοχή και αποτυπώνει χωρίς υπερβολή το μέγεθος της καταστροφής.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι η κακοκαιρία έχει αφήσει βαθύ αποτύπωμα στη Φιλιππιάδα και σε όλο τον Δήμο Ζηρού, με εικόνες που δύσκολα ξεχνιούνται και αναδεικνύουν την απόλυτη ανατροπή που μπορεί να φέρει η φύση μέσα σε λίγες μόνο ώρες.

Με πληροφορίες από onprevezanews.gr, zirosmedia.gr

