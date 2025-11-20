Κακοκαιρία στην Ήπειρο: Αποκλείστηκε από υπερχείλιση χειμάρρου η Μονή Στομίου στην Κόνιτσα - Βίντεο

Μετά από τριάντα ώρες συνεχούς βροχόπτωσης, χείμαρρος υπερχείλισε κοντά στην Μονή Στομίου στην Κόνιτσα, με αποτέλεσμα να έχει αποκλειστεί.

Το γεγονός έκανε γνωστό η ίδια η Μονή, μέσα από την σελίδα της στα κοινωνικά δίκτυα και με αφορμή αυτό το γεγονός, σημειώνει την ανάγκη κατασκευής μιας μικρής γέφυρας.

*Με πληροφορίες από epiruspost.gr

Διαβάστε επίσης