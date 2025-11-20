Κατολισθήσεις στο Ζαγόρι, απεγκλωβισμοί στα Τζουμέρκα και πλημμύρες σε Γιάννενα και Ηγουμενίτσα

Πολλά προβλήματα δημιούργησε η συνεχιζόμενη κακοκαιρία

Δημήτρης Δρίζος

Κατολισθήσεις στο Ζαγόρι, απεγκλωβισμοί στα Τζουμέρκα και πλημμύρες σε Γιάννενα και Ηγουμενίτσα
Η περιοχή της Ηπείρου αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες λόγω της συνεχιζόμενης κακοκαιρίας, με δρόμους στα Γιάννενα και την Ηγουμενίτσα να μετατρέπονται σε ποτάμια και κατολισθήσεις να σημειώνονται στο Ζαγόρι. Οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει αποκλεισμούς και έκτακτες επιχειρήσεις διάσωσης, ενώ οι αρμόδιες αρχές παραμένουν σε επιφυλακή.

Αργά το βράδυ της Τετάρτης 19 Νοεμβρίου, στην περιοχή Μηλιωτάδες του Ζαγορίου, σημειώθηκε κατολίσθηση λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Άμεσα κινητοποιήθηκε μηχάνημα του Δήμου για τον καθαρισμό του δρόμου και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Παράλληλα, σε δύο διαφορετικά σημεία της Ηπείρου οργανώθηκαν επιχειρήσεις διάσωσης, καθώς τέσσερα άτομα βρέθηκαν αποκλεισμένα από τα ορμητικά νερά ρεμάτων.

Συγκεκριμένα, στους Μελισσουργούς Άρτας, δύο βοσκοί εγκλωβίστηκαν όταν ένα φουσκωμένο ρέμα έκανε αδύνατη τη διέλευση από τον δρόμο. Το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Βόρειων Τζουμέρκων ανταποκρίθηκε άμεσα και ολοκλήρωσε με επιτυχία τον απεγκλωβισμό των δύο κτηνοτρόφων, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο και είναι καλά στην υγεία τους.

Προβλήματα στην κυκλοφορία και πλημμύρες στην Ηγουμενίτσα

Στην Ηγουμενίτσα, τα φρεάτια φράχτηκαν από φύλλα και φερτά υλικά, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν υπόγεια και δρόμοι.

Τα συνεργεία του Δήμου εργάζονται για το άνοιγμα των σχαρών, ενώ η Πυροσβεστική δέχτηκε αρκετές κλήσεις για αντιμετώπιση των πλημμυρών. Δύο κατολισθήσεις στον επαρχιακό δρόμο Ηγουμενίτσας-Πλαταριάς έχουν αναγκάσει σε διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στην τοπική μετακίνηση.

Επιπλέον, πλημμύρες έχουν επηρεάσει το δρόμο προς τη λωρίδα της Σαγιάδας και το χωριό Μαυρούδι, ενώ οι αρχές συνιστούν στους οδηγούς αυξημένη προσοχή και χρήση εναλλακτικών διαδρομών.

Καταστροφές στις υποδομές της Κόνιτσας

Στην περιοχή των Μαστοροχωρίων, Πυρσόγιανης και Βούρμπιανης στην Κόνιτσα, τα ορμητικά νερά προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές, καταστρέφοντας τμήματα του οδοστρώματος και έργα υπογειοποίησης ηλεκτρικών καλωδίων της ΔΕΔΔΗΕ. Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, καθώς οι βροχοπτώσεις συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Παρά τη μείωση της έντασης των φαινομένων, οι καταιγίδες και οι βροχές προβλέπεται να συνεχιστούν στην Ήπειρο τουλάχιστον για τις επόμενες ημέρες, με βελτίωση του καιρού να αναμένεται από την Κυριακή.

Οι τοπικές αρχές παραμένουν σε ετοιμότητα, καλώντας τους κατοίκους και τους οδηγούς να δείξουν προσοχή και να ακολουθούν τις οδηγίες ασφαλείας.

