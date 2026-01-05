Θέρμανση: Αγωνία για το κόστος – Οι τιμές σε πετρέλαιο και ξύλα

Ο Ιανουάριος μπήκε, τα πρώτα κρύα έπιασαν για τα καλά και οι πολίτες αγωνιούν για το πώς θα ζεστάνουν τα σπίτια και τις επιχειρήσεις τους.

Θέρμανση: Αγωνία για το κόστος – Οι τιμές σε πετρέλαιο και ξύλα
Πολλοί είναι εκείνοι που και φέτος επιλέγουν το πετρέλαιο θέρμανσης. Όπως λένε, το κόστος είναι κάτι που τους προβληματίζει ιδιαίτερα.

«Έχουν ανέβει πάρα πολύ οι τιμές». Οι τιμές πετρελαίου θέρμανσης στην Αττική κυμαίνονται από 1,10 € και φτάνουν έως 1,20 € ανάλογα με το πρατήριο και την περιοχή.

Οι εναλλακτικές λύσεις

Πολίτες που μιλούν στην κάμερα της εκπομπής «Εξελίξεις Τώρα» δηλώνουν πως ένα μέσο θέρμανσης δεν είναι αρκετό. Το υψηλό κόστος τούς προβληματίζει και τους κάνει να στρέφονται και σε εναλλακτικές λύσεις.

«Με κλιματιστικό ζεσταίνουμε εμείς και με σόμπα».

Το πατροπαράδοτο τζάκι, αλλά και η ξυλόσομπα φαίνεται πως πλέον κερδίζουν έδαφος, καθώς συνιστούν οικονομικότερες επιλογές.

Η τιμή στο ξύλο ελιάς ανέρχεται στα 154 € ανά κυβικό μέτρο, ενώ στα 140 € κυμαίνεται το ξύλο δρυός. Για ακόμη μία χρονιά το ξύλο πεύκου είναι η οικονομικότερη επιλογή, αφού ξεκινά από τα 126€ το κυβικό. Το πέλλετ κυμαίνεται ανάλογα με την ποιότητα και την προέλευση στα 450 με 520 € ανά παλέτα.

Για κάποιους ωστόσο, ακόμη και οι οικονομικότερες λύσεις θέρμανσης, φαντάζουν απλησίαστες.

