Καταστροφές από την κακοκαιρία: Πλημμύρες, κατολισθήσεις και πτώσεις δέντρων

Σημαντικές καταστροφές έχει προκαλέσει η έντονη κακοκαιρία που έπληξε τη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα, με την Ήπειρο, την Καστοριά και την Κέρκυρα να μετρούν τις πληγές τους.

Στην Ήπειρο, όπου έπεσε βροχή πενήντα ημερών εντός 72 ωρών, δεκάδες ήταν οι κλήσεις στην Πυροσβεστική.

Οι πυροσβέστες κλήθηκαν να αντιμετωπίζουν πλημμυρισμένα υπόγεια, πτώσεις δέντρων και τέσσερα περιστατικά εγκλωβισμένων πολιτών.

Από την Τρίτη 18 Νοεμβρίου έως το μεσημέρι της Πέμπτης 20 Νοεμβρίου 2025, η Περιφέρεια Ηπείρου κατέγραψε πλημμύρες και σοβαρές ζημιές, κυρίως στις περιοχές των Ιωαννίνων και της Θεσπρωτίας, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους και έντονη δραστηριότητα των Αρχών.

Συνολικά, η Υπηρεσία ανταποκρίθηκε σε:

15 αντλήσεις υδάτων από πλημμυρισμένα υπόγεια,

15 κοπές δέντρων που είχαν πέσει σε δρόμους ή οικόπεδα,

4 διασώσεις και μεταφορές ατόμων που είχαν εγκλωβιστεί από ορμητικά νερά,

1 διάσωση ζώου.

Κατολίσθηση στο Ζαγόρι

Αργά το βράδυ της Τετάρτης 19 Νοεμβρίου, στην περιοχή Μηλιωτάδες του Ζαγορίου, σημειώθηκε κατολίσθηση λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Άμεσα κινητοποιήθηκε μηχάνημα του Δήμου για τον καθαρισμό του δρόμου και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Προβλήματα στην κυκλοφορία και πλημμύρες στην Ηγουμενίτσα

Στην Ηγουμενίτσα, τα φρεάτια φράχτηκαν από φύλλα και φερτά υλικά, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν υπόγεια και δρόμοι.

Τα συνεργεία του Δήμου εργάζονται για το άνοιγμα των σχαρών, ενώ η Πυροσβεστική δέχτηκε αρκετές κλήσεις για αντιμετώπιση των πλημμυρών. Δύο κατολισθήσεις στον επαρχιακό δρόμο Ηγουμενίτσας-Πλαταριάς έχουν αναγκάσει σε διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στην τοπική μετακίνηση.

Επιπλέον, πλημμύρες έχουν επηρεάσει το δρόμο προς τη λωρίδα της Σαγιάδας και το χωριό Μαυρούδι, ενώ οι αρχές συνιστούν στους οδηγούς αυξημένη προσοχή και χρήση εναλλακτικών διαδρομών.

Καταστροφές στις υποδομές της Κόνιτσας

Στην περιοχή των Μαστοροχωρίων, Πυρσόγιανης και Βούρμπιανης στην Κόνιτσα, τα ορμητικά νερά προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές, καταστρέφοντας τμήματα του οδοστρώματος και έργα υπογειοποίησης ηλεκτρικών καλωδίων της ΔΕΔΔΗΕ. Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, καθώς οι βροχοπτώσεις συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Παρά τη μείωση της έντασης των φαινομένων, οι καταιγίδες και οι βροχές προβλέπεται να συνεχιστούν στην Ήπειρο τουλάχιστον για τις επόμενες ημέρες, με βελτίωση του καιρού να αναμένεται από την Κυριακή.

Υπερχείλισε ο Αλιάκμονας στο Νεστόριο

Σε κατάσταση επιφυλακής παραμένει ο δήμος Νεστορίου μετά τα πλημμυρικά φαινόμενα που έλαβαν χώρα, χθες, όταν λόγω της συνεχούς βροχόπτωσης υπερχείλισε ο ποταμός Αλιάκμονας στο σημείο όπου πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις του River Party αλλά και σε άλλες περιοχές, όπως στα χωριά Κρανοχώρι και Πτελέα. Εξαιτίας των πλημμυρικών φαινομένων έχουν προσβληθεί οι πηγές που τροφοδοτούν με νερό ύδρευσης τους παραπάνω οικισμούς, με αποτέλεσμα το νερό να έχει κριθεί ακατάλληλο.

Ο δήμος Νεστορίου, με σημερινή του ανακοίνωση, καλεί τους κατοίκους του Νεστορίου του Κρανοχωρίου και της Πτελέας να μην χρησιμοποιούν το νερό του δικτύου έως ότου υπάρξει νεότερη ανακοίνωση από τον Δήμο.

Όπως δήλωσε ο δήμαρχος Νεστορίου Χρήστος Γκοσλιόπουλος στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, «το νερό, ακόμη και τώρα που έχει σταματήσει η βροχόπτωση, κατεβαίνει με τέτοια ορμή από τον Γράμμο, που συμπαρασύρει τα πάντα στο πέρασμά του». Όπως ανέφερε, «έχουμε ζημιές σε εγκαταστάσεις στο σημείο, όπου πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις του River Party, ενώ αδιευκρίνιστο παραμένει το μέγεθος των ζημιών στο χωριό Γράμμος». Ο κ. Γκοσλιόπουλος είπε ακόμη ότι «το συγκεκριμένο χωριό δεν διαθέτει σύστημα απορροής ομβρίων υδάτων, με αποτέλεσμα τα νερά να διέλθουν μέσα από το χωριό, καταστρέφοντας τους λιγοστούς δρόμους».

Συνεργεία του δήμου, μόλις καταλαγιάσει το φαινόμενο θα επισκεφθούν τον Γράμμο για να ελέγξουν, εάν οι χείμαρροι ύδατος που πέρασαν μέσα από το χωριό έχουν υποσκάψει τα θεμέλια των πετρόχτιστων κατοικιών, που οι λιγοστοί ντόπιοι ξαναέκτισαν τα τελευταία 25 χρόνια. «Η υπηρεσία ύδρευσης του Δήμου καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποκαταστήσει τα προβλήματα, ακολουθώντας τις οδηγίες της κείμενης νομοθεσίας», τόνισε ο κ. Γκοσλιόπουλος.

Προβλήματα αντιμετωπίζουν και ορισμένοι κτηνοτρόφοι, που ετοιμάζονταν να μετακινήσουν τα ζώα τους από το βουνό στα πιο πεδινά σημεία. Ο δήμαρχος είπε ότι «ορισμένα κοπάδια βοοειδών έχουν αποκλειστεί στις όχθες του πλημμυρισμένων χειμάρρων του Γράμμου, μην μπορώντας να μετακινηθούν».

Τέλος, η υπερχείλιση του ποταμού Αλιάκμονα στην Καστοριά έχει πλημμυρίσει γεωργικές εκτάσεις στην Πτελέα και το Κρανοχώρι, χωρίς να έχουν προξενήσει ακόμη σοβαρές ζημιές, ενώ αντίστοιχα φαινόμενα πλημμυρών γεωργικών εκτάσεων, σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Κοζάνης Κωσταντίνο Βύζα, παρατηρούνται στη Νεάπολη Κοζάνης, στην περιοχή της Εορδαίας, αλλά και σε ορισμένα σημεία στον κάμπο του Αμυνταίου, στη Φλώρινα.

Τοιχίο καταπλάκωσε ΙΧ στην Κέρκυρα

Στην Κέρκυρα οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν διακοπές στο ηλεκτρικό δίκτυο, με σημαντική βλάβη να έχει προκληθεί στον υποσταθμό στα Κανάλια.

Μάλιστα, λόγω του μεγάλου αριθμού περιστατικών, έχει έρθει στο νησί κλιμάκιο από την Πάτρα, προκειμένου να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση.

Σε πολλές περιοχές του νησιού έχουν σημειωθεί πτώσεις δέντρων, ενώ στο χωριό Άνω Παυλιάνα τοιχίο που κατέρρευσε καταπλάκωσε ένα αυτοκίνητο, χωρίς, ευτυχώς, να αναφερθούν τραυματισμοί.

Το αυτοκίνητο πλακώθηκε από τα βράχια. Enimerosi.com

*Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, Epiruspost.gr, enimerosi.com, kerkyrasimera.com

