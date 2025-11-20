Κακοκαιρία: Χωρίς νερό το Νεστόριο, η Πτελέα και το Κρανοχώρι - Καταστροφές στο χωριό Γράμμος

Σοβαρά προβλήματα έχουν προκαλέσει σε πολλές περιοχές της Ηπείρου οι έντονες βροχοπτώσεις που καταγράφονται τις τελευταίες ώρες

Newsbomb

Κακοκαιρία: Χωρίς νερό το Νεστόριο, η Πτελέα και το Κρανοχώρι - Καταστροφές στο χωριό Γράμμος
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Προβλήματα στο οδικό δίκτυο, καταστροφές σε καλλιέργειες και πλυμμηρικά φαινόμενα έχουν προκαλέσει σε πολλές περιοχές της Ηπείρου οι έντονες βροχοπτώσεις που παρατηρούνται τις τελευταίες ώρες.

Σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών το μεγαλύτερο ύψος αθροιστικού υετού έως τις 17:00 καταγράφηκε στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας και ήταν ίσο με 139 χιλιοστά.

vroxes.jpg

Η κατανομή της βροχόπτωσης και οι 8 σταθμοί με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής έως τις 17:00 της Τετάρτης 19/11

Σύμφωνα με τα δεδομένα του οργάνου Lightning Imager (LI) του μετεωρολογικού δορυφόρου Meteosat-12, από την αρχή του εικοσιτετραώρου έως και τις 17:00 το απόγευμα της Τετάρτης καταγράφηκαν περισσότεροι από 6.000 κεραυνοί, Συγκεκεριμένα, καταγράφηκαν 2202 ηλεκτρικές εκκενώσεις πάνω από την ξηρά και 4353 πάνω από τη θάλασσα.

keraunoi.jpg

Οι ηλεκτρικές εκκενώσεις που καταγράφηκαν από το όργανο LI έως τις 17:00 της Τετάρτης 19/11

meteo.gr

Οι καταπτώσεις που εκδηλώνονται είναι συνεχείς στα ορεινά τμήματα με την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ηπείρου να έχει αναπτυχθεί με τα 22 μηχανήματα που διαθέτει και είναι επί ποδός.

Προβλήματα στην υδροδότηση από την συνεχή βροχόπτωση

Σε κατάσταση επιφυλακής παραμένει ο δήμος Νεστορίου μετά τα πλημμυρικά φαινόμενα που έλαβαν χώρα, χθες, όταν λόγω της συνεχούς βροχόπτωσης υπερχείλισε ο ποταμός Αλιάκμονας στο σημείο όπου πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις του River Party αλλά και σε άλλες περιοχές, όπως στα χωριά Κρανοχώρι και Πτελέα. Εξαιτίας των πλημμυρικών φαινομένων έχουν προσβληθεί οι πηγές που τροφοδοτούν με νερό ύδρευσης τους παραπάνω οικισμούς, με αποτέλεσμα το νερό να έχει κριθεί ακατάλληλο.

Ο δήμος Νεστορίου, με σημερινή του ανακοίνωση, καλεί τους κατοίκους του Νεστορίου του Κρανοχωρίου και της Πτελέας να μην χρησιμοποιούν το νερό του δικτύου έως ότου υπάρξει νεότερη ανακοίνωση από τον Δήμο.

Όπως δήλωσε ο δήμαρχος Νεστορίου Χρήστος Γκοσλιόπουλος στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, «το νερό, ακόμη και τώρα που έχει σταματήσει η βροχόπτωση, κατεβαίνει με τέτοια ορμή από τον Γράμμο, που συμπαρασύρει τα πάντα στο πέρασμά του». Όπως ανέφερε, «έχουμε ζημιές σε εγκαταστάσεις στο σημείο, όπου πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις του River Party, ενώ αδιευκρίνιστο παραμένει το μέγεθος των ζημιών στο χωριό Γράμμος». Ο κ. Γκοσλιόπουλος είπε ακόμη ότι «το συγκεκριμένο χωριό δεν διαθέτει σύστημα απορροής ομβρίων υδάτων, με αποτέλεσμα τα νερά να διέλθουν μέσα από το χωριό, καταστρέφοντας τους λιγοστούς δρόμους».

Συνεργεία του δήμου, μόλις καταλαγιάσει το φαινόμενο θα επισκεφθούν τον Γράμμο για να ελέγξουν, εάν οι χείμαρροι ύδατος που πέρασαν μέσα από το χωριό έχουν υποσκάψει τα θεμέλια των πετρόχτιστων κατοικιών, που οι λιγοστοί ντόπιοι ξαναέκτισαν τα τελευταία 25 χρόνια. «Η υπηρεσία ύδρευσης του Δήμου καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποκαταστήσει τα προβλήματα, ακολουθώντας τις οδηγίες της κείμενης νομοθεσίας», τόνισε ο κ. Γκοσλιόπουλος.

Προβλήματα αντιμετωπίζουν και ορισμένοι κτηνοτρόφοι, που ετοιμάζονταν να μετακινήσουν τα ζώα τους από το βουνό στα πιο πεδινά σημεία. Ο δήμαρχος είπε ότι «ορισμένα κοπάδια βοοειδών έχουν αποκλειστεί στις όχθες του πλημμυρισμένων χειμάρρων του Γράμμου, μην μπορώντας να μετακινηθούν».

Τέλος, η υπερχείλιση του ποταμού Αλιάκμονα στην Καστοριά έχει πλημμυρίσει γεωργικές εκτάσεις στην Πτελέα και το Κρανοχώρι, χωρίς να έχουν προξενήσει ακόμη σοβαρές ζημιές, ενώ αντίστοιχα φαινόμενα πλημμυρών γεωργικών εκτάσεων, σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Κοζάνης Κωσταντίνο Βύζα, παρατηρούνται στη Νεάπολη Κοζάνης, στην περιοχή της Εορδαίας, αλλά και σε ορισμένα σημεία στον κάμπο του Αμυνταίου, στη Φλώρινα.

Τσατραφύλλιας: Νερό 50 ημερών έχει μαζέψει σε 72 ώρες η Ήπειρος

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, στην περιοχή της Ηπείρου έχει πέσει τις τελευταίες 72 ώρες νερό 50 ημερών!

Μάλιστα όπως σημειώνει στην ανάρτησή του ο μετεωρολόγος τα φαινόμενα θα επιμείνουν με εμμονικό χαρακτήρα στα βορειοδυτικά τμήματα της χώρας έως και την Κυριακή 30 Νοεμβρίου.

Η ανάρτηση του μετεωρολόγου

Με πληροφορίες από Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, meteo.gr

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέκος Φλαμπουράρης: Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ στην πολιτική κηδεία στο ΕΑΤ-ΕΣΑ

14:30ΚΟΣΜΟΣ

Πορτογαλία: 9χρονος ακρωτηριάστηκε στην τουαλέτα σχολείου από συμμαθητές του - 27 δικηγόροι τον εκπροσωπούν στη δίκη του

14:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Κλειστά χαρτιά» Πιερρακάκη για δημοσιεύματα περί διαδοχής στην ηγεσία στο Eurogroup

14:28ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ξέσπασμα από Ελληνα Ολυμπιονίκη: «Πήρα Χάλκινο και δεν με ξέρει κανείς» - Βίντεο

14:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς απαντά στον Μαρινάκη: Λαϊκισμός είναι να έχεις φέρει την κοινωνία στα όριά της και να λες πως οι τιμές αποκλιμακώνονται

14:23ΚΟΣΜΟΣ

Έλον Μασκ: Θέλει να «χτίσει» μια σύγχρονη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας... στο διάστημα - Το όραμα για την Encyclopedia Galactica

14:12LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Νέες αλλαγές στη διοικητική πυραμίδα – Τι συμβαίνει με τον Ζούλα

14:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Πρόβλημα και με ΜακΚίσικ ενόψει Παρί

14:08ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό «χτύπημα» του Λιμενικού στον Πειραιά - Συνελήφθησαν δύο άτομα - Εντοπίστηκαν μεθαμφεταμίνη, ηρωίνη και κοκαΐνη

13:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νερό 50 ημερών έχει μαζέψει σε 72 ώρες η Ήπειρος - Πότε θα σταματήσουν οι βροχές

13:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Νέο πλήγμα με Πελίστρι - Νοκ άουτ ο Ουρουγουανός

13:44ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Απολαυστικοί Τζέριαν Γκραντ και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ σε μιμήσεις συμπαικτών τους

13:40ΕΛΛΑΔΑ

Προσπαθούσε να κάψει χόρτα και έχασε τη ζωή του παλεύοντας με τις φλόγες ο ηλικιωμένος στην Εύβοια

13:39ΕΛΛΑΔΑ

Ζαγόρι: Ο Δήμος ζητά κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

13:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ξέσπασμα «Χασάπη» στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν αντέχω άλλο την αδικία, θα με πεθάνετε!

13:35ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Αντιδρούν οι Ευρωπαίοι στο σχέδιο ειρήνευσης των ΗΠΑ για την Ουκρανία - «Η ειρήνη δεν μπορεί να είναι συνθηκολόγηση»

13:31ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Πλοίο προσάραξε σε ακατοίκητο νησί επειδή ο πηδαλιούχος κοιτούσε το κινητό του - Δείτε βίντεο

13:29ΚΑΙΡΟΣ

Ο χειμώνας που μπορεί να γράψει ιστορία - Προειδοποίηση για ακραίο ψύχος σε Ρωσία, Ευρώπη και Μεσόγειο

13:26ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: «Ζήστε μια μοναδική εμπειρία και στηρίξτε όπως μόνο εσείς ξέρετε»

13:18ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Χωρίς νερό το Νεστόριο, η Πτελέα και το Κρανοχώρι - Καταστροφές στο χωριό Γράμμος εξαιτίας της νεροποντής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ξέσπασμα «Χασάπη» στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν αντέχω άλλο την αδικία, θα με πεθάνετε!

13:40ΕΛΛΑΔΑ

Προσπαθούσε να κάψει χόρτα και έχασε τη ζωή του παλεύοντας με τις φλόγες ο ηλικιωμένος στην Εύβοια

12:52ΕΛΛΑΔΑ

Δήμητρα Ματσούκα: Ποινική δίωξη για πλημμέλημα – Οδηγείται στο Αυτόφωρο ώστε να δικαστεί

11:50ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Πέθανε ο 22χρονος που κατάπιε ολόκληρο μπέργκερ

10:58ΚΟΣΜΟΣ

«Φρουρός της Χαμάς με βίασε μετά το ντους και απείλησε να με σκοτώσει» - Συγκλονιστική μαρτυρία Ισραηλινού ομήρου

13:29ΚΑΙΡΟΣ

Ο χειμώνας που μπορεί να γράψει ιστορία - Προειδοποίηση για ακραίο ψύχος σε Ρωσία, Ευρώπη και Μεσόγειο

12:43ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κεφαλονιά: Νεκρός στην θάλασσα εντοπίστηκε ο 26χρονος Στέφανος Μεσσαρής- Ήταν αγνοούμενος από το βράδυ της Δευτέρας

09:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολική αέρια μάζα φτάνει στην Ελλάδα - Πότε πέφτει αισθητά η θερμοκρασία

13:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νερό 50 ημερών έχει μαζέψει σε 72 ώρες η Ήπειρος - Πότε θα σταματήσουν οι βροχές

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Δήμητρα Ματσούκα: Στην Ευελπίδων η ηθοποιός που συνελήφθη χωρίς δίπλωμα και πινακίδες και υπό την επήρεια αλκοόλ υπερέβη το όριο ταχύτητας - Διανυκτέρευσε σε αστυνομικό τμήμα

12:51ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: Δασκάλα δημοτικού κατήγγειλε 6χρονο μαθητή για απρεπή συμπεριφορά!

12:28ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ψυχικό: Οι δυο επιθέσεις που δέχτηκε ο Παναγιώτης Στάθης πριν τη δολοφονία

14:30ΚΟΣΜΟΣ

Πορτογαλία: 9χρονος ακρωτηριάστηκε στην τουαλέτα σχολείου από συμμαθητές του - 27 δικηγόροι τον εκπροσωπούν στη δίκη του

14:28ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ξέσπασμα από Ελληνα Ολυμπιονίκη: «Πήρα Χάλκινο και δεν με ξέρει κανείς» - Βίντεο

21:23LIFESTYLE

Μετά το «Σόι σου» έρχονται δύο ακόμη θρυλικά reunion

09:28ΚΟΣΜΟΣ

Kέβιν Σπέισι: Το σόου στην Κύπρο, η «εξορία» από το Χόλιγουντ και ο οικονομικός εφιάλτης - «Ζω σε ξενοδοχεία, δεν έχω σπίτι»

11:00WHAT THE FACT

Γιγαντιαίο ανακόντα έκλεισε τον δρόμο και οι οδηγοί έλυσαν το πρόβλημα με αυτόν τον τρόπο

12:03ΚΑΙΡΟΣ

Νέο έκτακτο δελτίο καιρού: Επικίνδυνα φαινόμενα από το βράδυ - Πού θα «χτυπήσουν»

14:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέκος Φλαμπουράρης: Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ στην πολιτική κηδεία στο ΕΑΤ-ΕΣΑ

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έτρεχε με 210 χιλιόμετρα στην Αττική Οδό – Αφαίρεση διπλώματος για 1 χρόνο και πρόστιμο 2.000 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ