Κακοκαιρία: Χωρίς νερό το Νεστόριο, η Πτελέα και το Κρανοχώρι - Καταστροφές στο χωριό Γράμμος

Προβλήματα στο οδικό δίκτυο, καταστροφές σε καλλιέργειες και πλυμμηρικά φαινόμενα έχουν προκαλέσει σε πολλές περιοχές της Ηπείρου οι έντονες βροχοπτώσεις που παρατηρούνται τις τελευταίες ώρες.

Σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών το μεγαλύτερο ύψος αθροιστικού υετού έως τις 17:00 καταγράφηκε στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας και ήταν ίσο με 139 χιλιοστά.

Η κατανομή της βροχόπτωσης και οι 8 σταθμοί με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής έως τις 17:00 της Τετάρτης 19/11

Σύμφωνα με τα δεδομένα του οργάνου Lightning Imager (LI) του μετεωρολογικού δορυφόρου Meteosat-12, από την αρχή του εικοσιτετραώρου έως και τις 17:00 το απόγευμα της Τετάρτης καταγράφηκαν περισσότεροι από 6.000 κεραυνοί, Συγκεκεριμένα, καταγράφηκαν 2202 ηλεκτρικές εκκενώσεις πάνω από την ξηρά και 4353 πάνω από τη θάλασσα.

Οι ηλεκτρικές εκκενώσεις που καταγράφηκαν από το όργανο LI έως τις 17:00 της Τετάρτης 19/11 meteo.gr

Οι καταπτώσεις που εκδηλώνονται είναι συνεχείς στα ορεινά τμήματα με την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ηπείρου να έχει αναπτυχθεί με τα 22 μηχανήματα που διαθέτει και είναι επί ποδός.

Προβλήματα στην υδροδότηση από την συνεχή βροχόπτωση

Σε κατάσταση επιφυλακής παραμένει ο δήμος Νεστορίου μετά τα πλημμυρικά φαινόμενα που έλαβαν χώρα, χθες, όταν λόγω της συνεχούς βροχόπτωσης υπερχείλισε ο ποταμός Αλιάκμονας στο σημείο όπου πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις του River Party αλλά και σε άλλες περιοχές, όπως στα χωριά Κρανοχώρι και Πτελέα. Εξαιτίας των πλημμυρικών φαινομένων έχουν προσβληθεί οι πηγές που τροφοδοτούν με νερό ύδρευσης τους παραπάνω οικισμούς, με αποτέλεσμα το νερό να έχει κριθεί ακατάλληλο.

Ο δήμος Νεστορίου, με σημερινή του ανακοίνωση, καλεί τους κατοίκους του Νεστορίου του Κρανοχωρίου και της Πτελέας να μην χρησιμοποιούν το νερό του δικτύου έως ότου υπάρξει νεότερη ανακοίνωση από τον Δήμο.

Όπως δήλωσε ο δήμαρχος Νεστορίου Χρήστος Γκοσλιόπουλος στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, «το νερό, ακόμη και τώρα που έχει σταματήσει η βροχόπτωση, κατεβαίνει με τέτοια ορμή από τον Γράμμο, που συμπαρασύρει τα πάντα στο πέρασμά του». Όπως ανέφερε, «έχουμε ζημιές σε εγκαταστάσεις στο σημείο, όπου πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις του River Party, ενώ αδιευκρίνιστο παραμένει το μέγεθος των ζημιών στο χωριό Γράμμος». Ο κ. Γκοσλιόπουλος είπε ακόμη ότι «το συγκεκριμένο χωριό δεν διαθέτει σύστημα απορροής ομβρίων υδάτων, με αποτέλεσμα τα νερά να διέλθουν μέσα από το χωριό, καταστρέφοντας τους λιγοστούς δρόμους».

Συνεργεία του δήμου, μόλις καταλαγιάσει το φαινόμενο θα επισκεφθούν τον Γράμμο για να ελέγξουν, εάν οι χείμαρροι ύδατος που πέρασαν μέσα από το χωριό έχουν υποσκάψει τα θεμέλια των πετρόχτιστων κατοικιών, που οι λιγοστοί ντόπιοι ξαναέκτισαν τα τελευταία 25 χρόνια. «Η υπηρεσία ύδρευσης του Δήμου καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποκαταστήσει τα προβλήματα, ακολουθώντας τις οδηγίες της κείμενης νομοθεσίας», τόνισε ο κ. Γκοσλιόπουλος.

Προβλήματα αντιμετωπίζουν και ορισμένοι κτηνοτρόφοι, που ετοιμάζονταν να μετακινήσουν τα ζώα τους από το βουνό στα πιο πεδινά σημεία. Ο δήμαρχος είπε ότι «ορισμένα κοπάδια βοοειδών έχουν αποκλειστεί στις όχθες του πλημμυρισμένων χειμάρρων του Γράμμου, μην μπορώντας να μετακινηθούν».

Τέλος, η υπερχείλιση του ποταμού Αλιάκμονα στην Καστοριά έχει πλημμυρίσει γεωργικές εκτάσεις στην Πτελέα και το Κρανοχώρι, χωρίς να έχουν προξενήσει ακόμη σοβαρές ζημιές, ενώ αντίστοιχα φαινόμενα πλημμυρών γεωργικών εκτάσεων, σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Κοζάνης Κωσταντίνο Βύζα, παρατηρούνται στη Νεάπολη Κοζάνης, στην περιοχή της Εορδαίας, αλλά και σε ορισμένα σημεία στον κάμπο του Αμυνταίου, στη Φλώρινα.

Τσατραφύλλιας: Νερό 50 ημερών έχει μαζέψει σε 72 ώρες η Ήπειρος

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, στην περιοχή της Ηπείρου έχει πέσει τις τελευταίες 72 ώρες νερό 50 ημερών!

Μάλιστα όπως σημειώνει στην ανάρτησή του ο μετεωρολόγος τα φαινόμενα θα επιμείνουν με εμμονικό χαρακτήρα στα βορειοδυτικά τμήματα της χώρας έως και την Κυριακή 30 Νοεμβρίου.

Η ανάρτηση του μετεωρολόγου

Με πληροφορίες από Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, meteo.gr

