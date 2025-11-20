Τραγωδία στην Κεφαλονιά: Νεκρός στην θάλασσα εντοπίστηκε ο 26χρονος Στέφανος Μεσσαρής

Θλίψη επικρατεί στην Κεφαλονιά για τον 26χρονο Στέφανο Μεσσαρή από τα Κουρουκλάτα ο οποίος ανασύρθηκε νεκρός μέσα από το όχημά του στη θαλάσσια περιοχή του Άγιου Κωνσταντίνου.

Η επιχείρηση ανάσυρσης του άτυχου 26χρονου και του οχήματος ήτνα ιδιαίτερα δύσκολη και διήρκησε αρκετή ώρα με τις καιρικές συνθήκες να δυσχεραίνουν το έργο των Αρχών.

Το όχημα του 26χρονου μεταφέρθηκε στο λιμάνι του Αργοστολίου, όπου το ασθενοφόρο παρέλαβε τη σορό του και τη μετέφερε στο νοσοκομείο Κεφαλονιάς όπου οι γιατροί διαπίστωσαν και τυπικά τον θάνατο του από πνιγμό.

Πώς εξελίχθηκε η έρευνα – Τα γεγονότα της προηγούμενης ημέρας

Η αγωνία είχε κορυφωθεί από το περασμένο βράδυ όταν πυροσβέστες πραγματοποίησαν κατάβαση σε δύσβατο σημείο όπου εντόπισαν τμήμα του οχήματος και τον αριθμό πινακίδας που ανήκε στον 26χρονο Στέφανο.

Οι Αρχές λίγο μετά τις 21:00 το βράδυ εντόπισαν το όχημα μέσα στη θάλασσα.

Άμεσα οργανώθηκε μεγάλη επιχείρηση από Πυροσβεστική, Αστυνομία και Λιμενικό.

Η εξαφάνιση και η κινητοποίηση

Ο 26χρονος είχε εξαφανιστεί τις προηγούμενες ώρες και η εξαφάνισή του είχε δηλωθεί επίσημα στην Αστυνομία και το Λιμεναρχείο.

Οι οικείοι του είχαν ζητήσει πληροφορίες για το ενδεχόμενο να είχε φύγει από το νησί με πλοίο, ενώ παράλληλα γινόταν δημόσια έκκληση μέσω Facebook σε όποιον γνώριζε κάτι να επικοινωνήσει άμεσα.

Την ίδια ώρα, ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής «χτένιζαν» περιοχή–προς–περιοχή γύρω από τα Κουρουκλάτα, με παράλληλη συνδρομή του Λιμενικού από τη θάλασσα.

Η αστυνομία είχε αποκλείσει το σημείο, ενώ δεκάδες κάτοικοι παρακολουθούσαν την έρευνα από κοντινή απόσταση.

Χθες, το φιλικό περιβάλλον του νεαρού εξέφραζε ακόμη την ελπίδα. Ωστόσο, η σημερινή τραγική κατάληξη βύθισε την τοπική κοινωνία στο πένθος.

Με πληροφορίες από inkefalonia.gr

