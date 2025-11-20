Δήμητρα Ματσούκα: Στην Ευελπίδων η ηθοποιός - Τι ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς

Η ηθοποιός συνελήφθη να οδηγεί χωρίς δίπλωμα και πινακίδες ενώ βρέθηκε θετική και σε αλκοτέστ


Την πόρτα των δικαστηρίων της πρώην σχολής Ευελπίδων πέρασε το μεσημέρι της Πέμπτης η ηθοποιός Δήμητρα Ματσούκα, καθώς συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης να οδηγεί χωρίς δίπλωμα και πινακίδες έχοντας υπερβεί το όριο ταχύτητας, ενώ εντοπίστηκε θετική και σε αλκοτέστ.

Η γνωστή ηθοποιός κινείτο στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης με υπερβολική ταχύτητα, ενώ, στον έλεγχο που της έγινε από τις Αρχές, δεν είχε δίπλωμα οδήγησης καθώς της είχε αφαιρεθεί και το αμάξι δεν είχε πινακίδες.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, όταν οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι το αυτοκίνητο δεν έφερε πινακίδες κυκλοφορίας, η Ματσούκα φέρεται να είπε: «Μου πήραν τις πινακίδες στο Κολωνάκι», αναφερόμενη στο περιστατικό όπου η Τροχαία είχε αφαιρέσει τις πινακίδες λίγες ημέρες πριν, στις 16 Νοεμβρίου.

Αντίστοιχα, το δίπλωμα οδήγησης είχε αφαιρεθεί νωρίτερα, στις 10 Οκτωβρίου, γεγονός που επίσης προέκυψε από τον έλεγχο.

Το 2018 είχε προκαλέσει τροχαίο οδηγώντας ανασφάλιστο όχημα

Ωστόσο, δεν είναι η πρώτη φορά που η Δήμητρα Ματσούκα είχε προβλήματα με την τροχαία καθώς το 2018 είχε προκαλέσει τροχαίο ατύχημα με την ίδια να οδηγεί ανασφάλιστο όχημα!

Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Espresso τότε η γνωστή ηθοποιός είχε πέσει πάνω σε άλλο όχημα Ι.Χ με την ίδια μάλιστα όπως ανέφεραν μαρτυρίες να προσπαθεί να διαφύγει από το σημείο προτού καταφθάσουν οι Αρχές για την καταγραφή. Όμως κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατό καθώς οδηγοί άλλων οχημάτων την εμπόδισαν.

Η ίδια πηγή αναφέρει πως τότε η ηθοποιός είχε προσπαθήσει να διαφύγει και με τα πόδια αλλά και πάλι την εμπόδισαν. Τελικά, Μετά από λίγη ώρα έφτασε στο σημείο δύναμη της τροχαίας η οποία διαπίστωσε πως πράγματι η ηθοποιός δεν είχε ασφαλίσει το αυτοκίνητό της.

Έτσι, της επιβλήθηκε πρόστιμο 500 ευρώ πρόστιμο, ενώ της αφαιρέθηκαν το δίπλωμα και η άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Τότε δεν είχε υποβληθεί σε αλκοτέστ για να διαπιστωθεί αν οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

