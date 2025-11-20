Δήμητρα Ματσούκα: Το 2018 είχε προκαλέσει τροχαίο οδηγώντας ανασφάλιστο όχημα

Η Δήμητρα Ματσούκα συνελήφθη και οδηγείται στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων όταν σε μπλόκο της αστυνομίας διαπιστώθηκε ότι είχε υποπέσει σε σειρά σοβαρότατων παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Η γνωστή ηθοποιός οδηγούσε με υψηλή ταχύτητα, χωρίς δίπλωμα καθώς της είχε αφαιρεθεί ενώ το αμάξι δεν είχε και πινακίδες. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά όμως, η Δήμητρα Ματσούκα οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ όπως αποδείχθηκε από το αλκοτέστ στο οποίο υπεβλήθη μετά τις σοβαρότατες παραβάσεις του ΚΟΚ που είχε διαπράξει.

Ωστόσο, δεν είναι η πρώτη φορά που η Δήμητρα Ματσούκα είχε προβλήματα με την τροχαία καθώς το 2018 είχε προκαλέσει τροχαίο ατύχημα με την ίδια να οδηγεί ανασφάλιστο όχημα!

Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Espresso τότε η γνωστή ηθοποιός είχε πέσει πάνω σε άλλο όχημα Ι.Χ με την ίδια μάλιστα όπως ανέφεραν μαρτυρίες να προσπαθεί να διαφύγει από το σημείο προτού καταφθάσουν οι Αρχές για την καταγραφή. Όμως κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατό καθώς οδηγοί άλλων οχημάτων την εμπόδισαν.

Η ίδια πηγή αναφέρει πως τότε η ηθοποιός είχε προσπαθήσει να διαφύγει και με τα πόδια αλλά και πάλι την εμπόδισαν. Τελικά, Μετά από λίγη ώρα έφτασε στο σημείο δύναμη της τροχαίας η οποία διαπίστωσε πως πράγματι η ηθοποιός δεν είχε ασφαλίσει το αυτοκίνητό της.

Έτσι, της επιβλήθηκε πρόστιμο 500 ευρώ πρόστιμο, ενώ της αφαιρέθηκαν το δίπλωμα και η άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Τότε δεν είχε υποβληθεί σε αλκοτέστ για να διαπιστωθεί αν οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

