Δήμητρα Ματσούκα: Οδηγείται στην Ευελπίδων μετά τη σύλληψη για επικίνδυνη οδήγηση

Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οδηγείται το πρωί της Πέμπτης (20/11) η Δήμητρα Ματσούκα, μετά τη χθεσινή της σύλληψη στη Βουλιαγμένη για επικίνδυνη οδήγηση, αφού διαπιστώθηκε να οδηγεί χωρίς άδεια, χωρίς πινακίδες, αλλά και υπό την επήρεια αλκοόλ.

Το συμβάν κατεγράφη στις 23:40 στην οδό Αθηνάς, όταν αστυνομικοί σταμάτησαν το όχημα που οδηγούσε η γνωστή ηθοποιός, σύμφωνα με πληροφορίες.

Οι Αρχές διαπίστωσαν ότι κινείτο με 97 χιλιόμετρα / ώρα, σε σημείο όπου το όριο ταχύτητας είναι 50 χιλιόμετρα / ώρα.

Κατά τον έλεγχο, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι η άδεια οδήγησης της ηθοποιού είχε αφαιρεθεί από τη 10η Οκτωβρίου, ενώ και οι πινακίδες του αυτοκινήτου είχαν αφαιρεθεί στις 16 Νοεμβρίου από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών, όπερ σημαίνει πως το όχημα κυκλοφορούσε παράνομα.

Η Ματσούκα υπεβλήθη και σε αλκοτέστ, το οποίο έδειξε 0,42 mg / l στην πρώτη μέτρηση και 0,38 mg / l στη δεύτερη, ενώ το επιτρεπόμενο όριο είναι 0,25 mg/l.

