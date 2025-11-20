Συνελήφθη η Δήμητρα Ματσούκα επειδή οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και το αμάξι δεν είχε πινακίδες

Η Δήμητρα Ματσούκα συνελήφθη στη Βουλιαγμένη το βράδυ της Τετάρτης (19/11), καθώς σε μπλόκο της Αστυνομίας διαπιστώθηκε ότι είχε υποπέσει σε σειρά σοβαρότατων παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Η γνωστή ηθοποιός κινείτο σε δρόμο της περιοχής με υπερβολική ταχύτητα, ενώ, στον έλεγχο που της έγινε από τις Αρχές, δεν είχε δίπλωμα οδήγησης καθώς της είχε αφαιρεθεί και το αμάξι δεν είχε πινακίδες.

Ακόμη, το αλκοτέστ στο οποίο υπεβλήθη, έδειξε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ κι επομένως κινήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία. Η Δήμητρα Ματσούκα έχει αφεθεί ελεύθερη, όπως μεταδόθηκε το πρωί της Πέμπτης (20/11) στην εκπομπή «Το πρωινό» του ΑΝΤ1.