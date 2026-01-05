Η Γερμανία αντιδρά έντονα στον ρωσικό ισχυρισμό για απαγωγή του καγκελάριου Μερτς

Αν ο Μερζ συλληφθεί όπως στη Βενεζουέλα, δεν θα υπάρξει καν οίκτος γι' αυτόν, δήλωσε ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας 

Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, αριστερά, επισκέπτεται το πεδίο στρατιωτικής εκπαίδευσης Totsky στην περιοχή Orenburg, Ρωσία, 14 Ιουλίου 2023. Ο Μεντβέντεφ, αναπληρωτής επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, υπηρέτησε ως πρόεδρος την περίοδο 2008-2012.

AP.
Μετά τη σύλληψη του ηγέτη της Βενεζουέλας Μαδούρο, ο πρώην Ρώσος πρόεδρος Μεντβέντεφ έκανε εικασίες για απαγωγή του Γερμανού καγκελάριου και τον αποκάλεσε «νεοναζί».

Οι δηλώσεις του πρώην Ρώσου προέδρου Ντμίτρι Μεντβέντεφ προκάλεσαν οργή στο Βερολίνο. «Καταδικάζουμε τέτοιες απειλές με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο», δήλωσε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Σεμπάστιαν Χίλε στο Βερολίνο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η γερμανική κυβέρνηση δεν βλέπει κανένα λόγο να αυξήσει τα μέτρα ασφαλείας για τον καγκελάριο υπό το φως αυτών των δηλώσεων.

«Τα υπάρχοντα μέτρα ασφαλείας έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά και προσφέρουν προστασία κατάλληλη για τις συγκεκριμένες περιστάσεις και το επίπεδο απειλής που αντιμετωπίζει ο καγκελάριος», τόνισε ο Χίλε. Ο Καγκελάριος Μερτς είναι «καλά και με ασφάλεια προστατευμένος». Οι αξιωματικοί της ομάδας ασφαλείας της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας είναι «από τους καλύτερους στον κόσμο».

Ο πρώην επικεφαλής του Κρεμλίνου, Μεντβέντεφ, δήλωσε σε συνέντευξή του στο ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS ότι θα μπορούσε να φανταστεί παρόμοιες επιχειρήσεις απαγωγής εναντίον άλλων αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων, συμπεριλαμβανομένου του Μερτς, ανάλογες με τις βίαιες ενέργειες των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

«Η απαγωγή του νεοναζί Μερτς θα μπορούσε να αποτελέσει μια εξαιρετική ανατροπή σε αυτό το καρναβάλι μιας σειράς», δήλωσε ο νυν αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας στη Μόσχα. «Υπάρχουν ακόμη και λόγοι για να ασκηθεί δίωξη εναντίον του στη Γερμανία, οπότε δεν θα ήταν απώλειες, ειδικά επειδή οι πολίτες υποφέρουν άσκοπα».

Ο Μεντβέντεφ έχει γίνει ολοένα και πιο σκληροπυρηνικός κατά της Δύσης τα τελευταία χρόνια. Αναφέρθηκε στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από αμερικανικά στρατεύματα στη Βενεζουέλα, ο οποίος στη συνέχεια μεταφέρθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αναφερόμενος στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, πρόσθεσε ότι από αυτή την οπτική γωνία, «είναι σίγουρα καλύτερο να μην χαλαρώσουμε», καθώς η θητεία του Ζελένσκι έχει λήξει προ πολλού. Ωστόσο, ο Ζελένσκι παραμένει στο αξίωμα λόγω των διατάξεων του συντάγματος για την περίοδο πολέμου.

