Αυτός είναι ο γνωστός Κρητικός που μπαίνει στο Survivor

Μια ιδιαίτερη προσθήκη αναμένεται να δούμε στον νέο κύκλο του Survivor 2026, σύμφωνα με πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας. Ο παλαίμαχος τερματοφύλακας Μιχάλης Σηφάκης φέρεται να έχει συμφωνήσει με την παραγωγή του ΣΚΑΪ για την είσοδό του στο παιχνίδι.

