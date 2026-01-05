Αυτός είναι ο γνωστός Κρητικός που μπαίνει στο Survivor
Η συμμετοχή του Μιχάλη Σηφάκη στο Survivor 2026
Μια ιδιαίτερη προσθήκη αναμένεται να δούμε στον νέο κύκλο του Survivor 2026, σύμφωνα με πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας. Ο παλαίμαχος τερματοφύλακας Μιχάλης Σηφάκης φέρεται να έχει συμφωνήσει με την παραγωγή του ΣΚΑΪ για την είσοδό του στο παιχνίδι.
