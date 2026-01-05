Αυτός είναι ο γνωστός Κρητικός που μπαίνει στο Survivor

Η συμμετοχή του Μιχάλη Σηφάκη στο Survivor 2026

Newsbomb

Αυτός είναι ο γνωστός Κρητικός που μπαίνει στο Survivor
LIFESTYLE
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια ιδιαίτερη προσθήκη αναμένεται να δούμε στον νέο κύκλο του Survivor 2026, σύμφωνα με πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας. Ο παλαίμαχος τερματοφύλακας Μιχάλης Σηφάκης φέρεται να έχει συμφωνήσει με την παραγωγή του ΣΚΑΪ για την είσοδό του στο παιχνίδι.

Διαβάστε περισσότερα στο daynight

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:49ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Τουλάχιστον 9 στρατιώτες σκοτώθηκαν σε ενέδρα στην πολιτεία Μπόρνο

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Πάνω από 40.000 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. κατά την εορταστική περίοδο Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς

23:33LIFESTYLE

Αυτός είναι ο γνωστός Κρητικός που μπαίνει στο Survivor

23:24ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Ο πρόεδρος Λούλα επικοινώνησε τηλεφωνικά με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας

23:15ΕΛΛΑΔΑ

Μαρία Καρυστιανού για τη δημιουργία νέου κόμματος: «Δεν είναι ξεκάθαρο αν θα ηγηθώ»

23:04ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 37χρονος για το τροχαίο με εγκατάλειψη - Διασωληνωμένος ο πεζός

22:55ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Oι αγρότες αποφάσισαν να αποκλείσουν κομβικά σημεία την Πέμπτη και την Παρασκευή

22:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Καλαϊτζάκης: «Από την πρώτη μέρα ο Αταμάν μας είπε πως θα πάρουμε την Euroleague»

22:43ΚΟΣΜΟΣ

Νικολάς Μαδούρο στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης: «Είμαι αιχμάλωτος πολέμου» - Στις 17 Μαρτίου η δίκη

22:32ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Πως θα περάσουν την ημέρα των Φώτων οι κάτοικοι

22:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Παραδόθηκαν τα δύο αδέλφια που κατηγορούνται για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου

22:10ΚΟΣΜΟΣ

Δημοσκόπηση Ipsos: Μόλις το 33% των Αμερικανών επιδοκιμάζει την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

22:10ΕΛΛΑΔΑ

Πότε «ανοίγει» το Τριώδιο 2026: Πότε είναι η Κυριακή της Αποκριάς

22:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηράκλειο: 58χρονη έβαλε φωτιά στο σπίτι της και βανδάλισε σταθμευμένα αυτοκίνητα

21:57ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: «Δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν να αποκαταστήσει το βαλλιστικό του πρόγραμμα»

21:43ΚΟΣΜΟΣ

Πρωθυπουργός Γροιλανδίας: «Δεν μπορείτε να μας μετατρέψετε σε Βενεζουέλα»

21:42ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Σύσκεψη στο μπλόκο της Θήβας– Σενάρια για κλείσιμο δρόμων από Ριτσώνα έως Αφίδνες

21:37ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Ορκίστηκε υπηρεσιακή πρόεδρος η Ντέλσι Ροντρίγκες - Διετέλεσε αντιπρόεδρος του Μαδούρο

21:29ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Kλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες στα Χανιά

21:19ΕΛΛΑΔΑ

Το τρυφερό αντίο της Ελένης Μενεγάκη στον Παπαδάκη: «Ο Γιώργος μας θα μείνει για πάντα μέσα στην καρδιά μας»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:42ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: Σε πέντε ημέρες θα έμπαινε ξανά στο στούντιο για τη νέα εκπομπή του στον ΑΝΤ1

18:52ΕΛΛΑΔΑ

Τι έδειξε η ιατροδικαστική για τον θάνατο του 45χρονoυ πυροσβέστη που βρέθηκε στο όρος Μπέλες

18:04ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Περιπλέκεται το μυστήριο - Δεν ήταν μόνο οι ραδιοσυχνότητες το πρόβλημα, παρουσιάστηκαν δυσλειτουργίες και σε άλλα συστήματα

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: Πότε και πού θα γίνει η κηδεία του – Η τελευταία επιθυμία του

22:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Παραδόθηκαν τα δύο αδέλφια που κατηγορούνται για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου

18:55ΕΛΛΑΔΑ

«Είναι σαμποτάζ κατά 99% - Άγνωστος πομπός στόχευσε την κεντρική κεραία της Αττικής, θα βρεθεί από πού», εκτιμά Ραδιοερασιτέχνης στο Newsbomb

12:08ΚΟΣΜΟΣ

Οι 471 ημέρες της Ρόμι Γκόνεν στην «κόλαση» της Χαμάς: «Φοβόμουν ότι είχα μείνει έγκυος» - Ισραηλινή πρώην όμηρος μίλησε για πρώτη φορά

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Τεράστιος καρχαρίας εμφανίζεται εκεί που δεν θα έπρεπε και προβληματίζει τους επιστήμονες

03:16ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Η τάση του καιρού μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου – Σε ποιες περιοχές θα ρίξει «πολύ νερό»

20:02ΚΑΙΡΟΣ

Συναγερμός σε όλη τη Θράκη για την επερχόμενη κακοκαιρία: Κίνδυνοι, απαγορεύσεις και οδηγίες

23:15ΕΛΛΑΔΑ

Μαρία Καρυστιανού για τη δημιουργία νέου κόμματος: «Δεν είναι ξεκάθαρο αν θα ηγηθώ»

19:55ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπακτος: Θρίλερ με τα νεκρά αδέλφια - Τι λέει η οικιακή βοηθός που εμφανίζεται μοναδική κληρονόμος

11:21ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορικό ρεκόρ στη διάσημη ιχθυαγορά του Τόκιο: Πόσο πουλήθηκε ο πρώτος τόνος της χρονιάς - «Φέρνει τύχη»

23:33LIFESTYLE

Αυτός είναι ο γνωστός Κρητικός που μπαίνει στο Survivor

22:43ΚΟΣΜΟΣ

Νικολάς Μαδούρο στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης: «Είμαι αιχμάλωτος πολέμου» - Στις 17 Μαρτίου η δίκη

15:34ΕΛΛΑΔΑ

Από την Τρίτη ξεκινούν οι φορητές κάμερες σε αστυνομικές επιχειρήσεις σε περιοχές του κέντρου Αθήνας

20:35ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία αντιδρά έντονα στον ρωσικό ισχυρισμό για απαγωγή του καγκελάριου Μερτς

13:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, AEK: Στη λίστα του Ριμπάλτα ο Μπέντζαμιν Ταχίροβιτς

14:08ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικά μπλόκα: Ουρές ταλαιπωρίας στην εθνική Τριπόλεως - Κορίνθου, στο ύψος της Αρχαίας Νεμέας

15:12ΚΟΣΜΟΣ

Τεράστια ιερογλυφικά στην Αίγυπτο ενδέχεται να αποτελούν το πρώτο κοσμικό μήνυμα της Ιστορίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ