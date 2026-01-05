Πάτρα: Oι αγρότες αποφάσισαν να αποκλείσουν κομβικά σημεία την Πέμπτη και την Παρασκευή

Στην επικύρωση της πανελλαδικής πρότασης στη χθεσινή σύσκεψη στα Μάλγαρα, για αποκλεισμό δρόμων και άλλων κομβικών σημείων, προχώρησε πριν από λίγο το μπλόκο της Περιμετρικής στην Εγλυκάδα Πατρών.

Οι αγρότες σχεδιάζουν Πέμπτη και Παρασκευή να παραλύσουν τη χώρα τη στιγμή που η κυβέρνηση ανακοίνωσε το πρωί ότι την Τετάρτη θα προβεί σε εξειδίκευση των μέτρων για το αγροτικό, με ή χωρίς αυτούς στο διάλογο.

Δείτε το βίντεο:

