Πάτρα: Oι αγρότες αποφάσισαν να αποκλείσουν κομβικά σημεία την Πέμπτη και την Παρασκευή
Οι αγρότες στο μπλόκο της Περιμετρικής Πατρών θα προχωρήσουν στην επικύρωση της πρότασης της σύσκεψης των Μαλγάρων
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Στην επικύρωση της πανελλαδικής πρότασης στη χθεσινή σύσκεψη στα Μάλγαρα, για αποκλεισμό δρόμων και άλλων κομβικών σημείων, προχώρησε πριν από λίγο το μπλόκο της Περιμετρικής στην Εγλυκάδα Πατρών.
Οι αγρότες σχεδιάζουν Πέμπτη και Παρασκευή να παραλύσουν τη χώρα τη στιγμή που η κυβέρνηση ανακοίνωσε το πρωί ότι την Τετάρτη θα προβεί σε εξειδίκευση των μέτρων για το αγροτικό, με ή χωρίς αυτούς στο διάλογο.
Δείτε το βίντεο:
Με πληροφορίες από tempo24.news
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:32 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ρέθυμνο: Πως θα περάσουν την ημέρα των Φώτων οι κάτοικοι
13:34 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ