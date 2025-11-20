Στο νοσοκομείο από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σε κλαμπ στο Μπουρνάζι 16χρονος

Μπορεί μόλις χθες, Τρίτη 19 Νοεμβρίου παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα τρία νέα ψηφιακά «εργαλεία» που τίθενται σε εφαρμογή από την Πολιτεία για την προστασία των ανηλίκων από την πώληση προϊόντων αλκοόλ, ωστόσο η μάστιγα με τη πώληση αλκοόλ στους νέους δεν έχει σταματημό.

Αυτή τη φορά 16χρονος κατέληξε υπό κατάσταση μέθης στο νοσοκομείο τα ξημερώματα της Τετάρτης ύστερα από κατανάλωση υπερβολικής ποσότητας αλκοόλ σε κλαμπ στο Μπουρνάζι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη γύρω στις 05:00 το πρωί, όταν ο ανήλικος ένιωσε αδιαθεσία στο νυχτερινό κέντρο. Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι Αρχές, με τον 16χρονο να μεταφέρεται με ασθενοφόρο στο Αττικό Νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται. Ο υπεύθυνος του κλαμπ συνελήφθη για τη διάθεση αλκοόλ σε ανήλικους.

