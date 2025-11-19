Συνέντευξη Τύπου με θέμα τις «Ψηφιακές πλατφόρμες για την προστασία των ανηλίκων από την πώληση προϊόντων αλκοόλ, καπνού και ατμίσης»

Σήμερα (19/11), παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα τρία νέα ψηφιακά «εργαλεία» που τίθενται σε εφαρμογή από την Πολιτεία για την προστασία των ανηλίκων από την πώληση προϊόντων αλκοόλ, καπνού και άτμισης, σε κοινή συνέντευξη Τύπου των υπουργείων Υγείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Προστασίας του Πολίτη.

Πρόκειται για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν σε σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, τον περασμένο Ιούλιο.

«Τα εργαλεία αυτά θα σώσουν τις ζωές των παιδιών μας, το ιερότερο πράγμα που έχει μία κοινωνία», τόνισε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος μεταξύ άλλων σημείωσε πως «εμείς φτιάξαμε τον νόμο, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έφτιαξε τα εργαλεία και η αστυνομία θα τα εφαρμόσει. Από σήμερα, θα υπάρχει μία ιχνηλάτηση για να γνωρίζουμε ποιος και πού έχει ευθύνη. Όσο αυξάνεται η επιτήρηση, τόσο κάνεις κάποιον πιο προσεκτικό για την εφαρμογή του νόμου».

Για τους παραβάτες θα υπάρχουν αυστηρές κυρώσεις, ενώ, οι απαγορεύσεις ισχύουν «ακόμα και στις ιδιωτικές εκδηλώσεις».

Αναλυτικά:

Δεν επιτρέπεται η πώληση αλκοόλ ή καπνικών σε ανηλίκους.

Προβλέπονται ποινικές κυρώσεις με φυλάκιση έως 3 έτη και αυτόφωρο.

Επιβάλλονται πρόστιμα έως 10.000 ευρώ.

Σε περίπτωση υποτροπής, προβλέπεται ανάκληση έως και οριστική αφαίρεση άδειας λειτουργίας.



«Μέχρι σήμερα, ήταν σε γκρίζα ζώνη οι έλεγχοι για εκδηλώσεις από συλλόγους γονέων, 15μελή ή φροντιστήρια», σημείωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, προχωρώντας στην παρουσίαση των τριών ψηφιακών εργαλείων:

Πλέον, οι επιχειρηματίες θα μπαίνουν στο events.gov.gr και θα δηλώνουν την επιχείρηση με κωδικούς TaxisNet, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς τους. Θα καταχωρούν το κατάστημα, τις ημερομηνίες της εκδήλωσης και τα στοιχεία του διοργανωτή με ΑΦΜ, ώστε να υπάρχει έγκριση από αυτόν.

Θα «τσεκάρονται» όλες οι «ιδιωτικές εκδηλώσεις» – Πάρτι συλλόγων γονέων, 15μελών, φροντιστηρίων

«Στην πραγματικότητα, κάνουμε ένα ιδιωτικό συμφωνητικό μέσω gov.gr», προσέθεσε ο κ. Παπαστεργίου. «Στο τέλος της διαδικασίας παράγεται QR code, το οποίο επιτρέπει στην αστυνομία να ελέγχει ότι η εκδήλωση έχει έγκριση, χωρίς όμως να επιτρέπεται η πώληση αλκοόλ σε ανηλίκους», είπε.

Δεύτερο εργαλείο είναι το μητρώο καταστημάτων ψηφιακών και φυσικών για πώληση αλκοόλ, καπνικών προϊόντων ή άτμισης. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επισκεφθούν το alto.gov.gr μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2026 και δηλώνουν τα καταστήματα και τα προϊόντα που πωλούν.

Το τρίτο εργαλείο είναι η ψηφιακή επαλήθευση ηλικίας. Όποιος θέλει να αγοράσει αλκοόλ ή καπνό, θα πρέπει να δείχνει την νέα ταυτότητα και θα υπάρχει ενημέρωση στο Gov.gr wallet για να υπάρχει η επιλογή έλεγχος ηλικίας. Ο πωλητής δεν θα χρειάζεται να συνδεθεί. Βγαίνει ένα QR Code και αν κάποιος είναι ανήλικος θα βγαίνει ένα κόκκινο σήμα που θα δείχνει ότι ο υποψήφιος αγοραστής είναι κάτω των 18.

Η ένδειξη όταν ο ενδιαφερόμενος είναι ανήλικος και δεν θα επιτρέπεται να αγοράσει προϊόντα αλκοόλ ή καπνού.

Πάνω από 35.000 έλεγχοι σε 10 μήνες για την πώληση αλκοόλ σε ανηλίκους και 200 δικογραφίες

Ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Τάξης, Παναγιώτης Στάθης, αναφέρθηκε στις επιχειρήσεις της Αστυνομίας για την προστασία ανηλίκων, υπογραμμίζοντας ότι η πύλη επιβεβαίωσης ανηλικότητας αποτελεί «σπουδαίο εργαλείο».

Όπως ανακοίνωσε, από τις 07 Ιουλίου έως τις 31 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν 35.018 έλεγχοι, από τους οποίους προέκυψαν:

Πάνω από 200 δικογραφίες.

195 συλλήψεις.

95 πρόστιμα.

101 υποθέσεις πώλησης αλκοόλ σε ανηλίκους

Ο κ. Στάθης σημείωσε ότι στο ίδιο διάστημα οι βεβαιώσεις για παραμέληση ανηλίκου έχουν αυξηθεί κατά 50% σε σύγκριση με το 2024, «αγγίζοντας» τις 1.680. «Θα έχουμε μηδενική ανοχή σε όσους εκθέτουν ανήλικους σε βία και αλκοόλ», προσέθεσε.

