Έτσι οι ανήλικοι αποκτούν πλαστές ταυτότητες για να καταναλώσουν αλκοόλ - Το «κόλπο» με το Wallet

Η 16χρονη Άννα Ζωή μπήκε σε ένα κλαμπ στο Γκάζι και «έσβησε». Τρία ακόμη ανήλικα παιδιά μπήκαν σε νυχτερινό μαγαζί στον Πειραιά, κατανάλωσαν ποτά και χρειάστηκε να νοσηλευθούν, ένας από αυτούς μάλιστα χρησιμοποίησε την ταυτότητα του αδερφού του.

Το τελευταίο διάστημα έχει γίνει μόδα οι νέοι να βγάζουν μέσα σε μόλις 5 λεπτά πλαστές ταυτότητες για να μπαίνουν σε κλαμπ. Η διαδικασία, όπως εξηγεί, μιλώντας στο Action24, ο πρώην διευθυντής της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγος ε.α., Γιώργος Παπαπροδρόμου, είναι απλή και γρήγορη.

Τι κάνουν δηλαδή οι ανήλικοι; Χρησιμοποιούν εφαρμογές στο διαδίκτυο που τους επιτρέπουν να τροποποιούν την ηλεκτρονική τους ταυτότητα, αλλάζοντας την ημερομηνία γέννησης ή άλλα στοιχεία. Έτσι ουσιαστικά δημιουργούν ένα πλαστό στοιχείο.

«Οι ανήλικοι μπορούν να βγάλουν ηλεκτρονική ταυτότητα από τα 12 τους για να δίνουν πλέον εξετάσεις μέσα από το Wallet», επισημαίνει ο κ. Παπαπροδρόμου και κάπως έτσι παραποιούν αυτά τα στοιχεία.

Πώς λειτουργεί το «κόλπο» με το Wallet και οι πλαστές ταυτότητες

Μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία, το παραποιημένο αρχείο έχει μορφή συμβατή με το Wallet, τη δημοφιλή εφαρμογή αποθήκευσης ψηφιακών εγγράφων στα κινητά. Έτσι, η πλαστή ταυτότητα «φορτώνεται» κανονικά στη συσκευή, επιτρέποντας στον ανήλικο να τη δείχνει ως κανονική.

Δύσκολα ένας υπάλληλος κάβας ή νυχτερινού μαγαζιού θα καταλάβει ότι πρόκειται για ψεύτικο έγγραφο, ειδικά αν η επίδειξη γίνει βιαστικά. Το φαινόμενο έχει αρχίσει να παίρνει διαστάσεις, με τους ειδικούς να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την εύκολη πρόσβαση των νέων σε επικίνδυνες ουσίες, αλλά και για την αδυναμία των ελέγχων στα σημεία πώλησης.

«Πρόκειται για παραποιημένο έγγραφο», εξηγεί ο κ. Παπαπροδρόμου, για να συμπληρώσει: «Αυτό θα πρέπει να το εξηγήσουμε στα παιδιά». Πάντως, οι ειδικοί ξεκαθαρίζουν ότι οι υπεύθυνοι των νυχτερινών μαγαζιών μπορούν να ελέγξουν αν τα έγγραφα των παιδιών είναι γνήσια ή όχι.