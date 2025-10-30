Πάτρα - Καταγγελία για κλαμπ: Σέρβιραν αλκοόλ σε ανήλικους - Ελλιπείς έλεγχοι

Με αφοπλιστική ειλικρίνεια ένας νεαρός περιέγραψε στον τηλεοπτικό σταθμό Star την κατάσταση που επικρατεί σε νυχτερινά μαγαζιά της Πάτρας, καθώς όταν παραγγέλνει αλκοολούχο ποτό, ο μπάρμαν του το σερβίρει δίχως να του ζητήσει την ταυτότητά του προκειμένου να διασταυρώσει την ηλικία του.

Την ίδια ώρα, μητέρα 17χρονου κατήγγειλε πως στην οδό Ηφαίστου στην Πάτρα, ανήλικοι κατανάλωναν αλκοόλ σε κλαμπ, κατά τη διάρκεια ενός πάρτι, δήθεν για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου.

«Έλεγχος δεν έγινε, ενώ όταν επικοινώνησα με αστυνομικό για να καταγγείλω ότι εκτός από το ποτό μέσα σε συγκεκριμένο κατάστημα... κάπνιζαν κιόλας, μου απάντησαν "ε, καλά, αν θέλει καπνίζει και στην πλατεία ή τον πεζόδρομο"», ανέφερε η μητέρα.

Επιχειρηματίας στην Πάτρα μιλώντας στο Star ανέφερε πως «δίνουν στα παιδιά και πίνουν ποτά πολύ άσχημης ποιότητας με αποτέλεσμα να βλέπουμε αυτές τις καταστάσεις».

Ο Γεώργιος Αποστόλου, Γ.Γ Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, είπε πως μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 4 άτομα, τα οποία διέθεταν αλκοόλ σε ανηλίκους.

Την ίδια ώρα, οι έλεγχοι σε κλαμπ της Αθήνας είναι ελλιπείς. Η κάμερα του Star "συνέλαβε" ανηλίκους να καταναλώνουν αλκοόλ σε νυχτερινά μαγαζιά, ενώ αμέσως μετά άναψαν τσιγάρο. Αν γινόταν έλεγχος το πρόστιμο για το κατάστημα θα ξεκινούσε από 500 ευρώ και θα έφτανε μέχρι τις 10.000 ευρώ, με τον υπεύθυνο να κινδυνεύει με φυλάκιση.

