Τρία ακόμη παιδιά στο νοσοκομείο από κατανάλωση αλκοόλ στον Πειραιά - 17χρονος με πλαστή ταυτότητα

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για ανηλίκους που καταναλώνουν αλκοόλ σε κλαμπ. Μετά τον άδικο και ξαφνικό θάνατο της 16χρονης Άννας - Ζωής έξω από κλαμπ στο Γκάζι, οι υπόθεσεις που αποκαλύπτονται είναι πολλές.

Αυτή τη φορά, σύμφωνα με στοιχεία του Newsbomb.gr, μητέρα κάλεσε στο 100 και ανέφερε ότι μαζί με τον γιο της βρίσκονται καθ οδόν για το νοσοκομείο, καθώς το 17χρονο παιδί της έχει καταναλώσει αλκοόλ ενώ βρισκόταν σε κλαμπ στον Πειραιά.

Τρία από τα παιδιά μετά την κατανάλωση αλκοόλ δεν ένιωσαν καλά και μετέβησαν σε ιδιωτικό νοσοκομείο που βρίσκεται κοντά στον Πειραιά.

Αστυνομικός πήγε στο νοσοκομείο για να ενημερωθεί για το συμβάν ενώ συνελήφθησαν από το κατάστημα δύο άτομα, οι υπεύθυνοι της επιχείρησης ηλικίας 32 και 47 ετων με τις κατηγορίες της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο και προστασίας ανήλικου από παράνομη πώληση προσφορά και διάθεση προϊόντων καπνού και αλκοόλ.

Σε βάρος του 17χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία καθώς είχε στην κατοχή του πλάστη ταυτότητα που ανέγραφε ότι ηταν 19 ετων.

Κατά δήλωση της μητέρας του 17χρονου τα υπόλοιπα ανήλικα παρελήφθησαν από τους γονείς τους πριν την άφιξη της αστυνομίας στο νοσοκομείο. Αίσθηση πάντως προκαλεί ότι ο 17χρονος εντοπίστηκε να φέρει πάνω του πλαστή ταυτότητα και για αυτό τώρα τον λόγο έχει ο εισαγγελέας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τρεις ανήλικοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε μπαρ στον Πειραιά. Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στην υπεύθυνη του καταστήματος, καθώς και σε έναν φύλακα του νυχτερινού κέντρου διότι παρείχαν αλκοολούχα ποτά σε ανήλικα άτομα.

