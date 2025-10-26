Γκάζι - Δημογλίδου: «Αυτή την εβδομάδα τα αποτελέσματα από το Χημείο του Κράτους»

​Με αφορμή τον θάνατο της 16χρονης που διασκέδαζε στο Γκάζι, η Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε πως μόνο το τελευταίο τρίμηνο οι αστυνομικοί έχουν πραγματοποιήσει 24.000 ελέγχους

Για τη σφράγιση του νυχτερινού κέντρου στο Γκάζι μετά το θάνατο της 16χρονης κοπέλας μίλησε η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου στην ΕΡΤ.

Αρχικά, η κυρία Δημογλίδου ανέφερε: «Φυσικά και ο Δήμος ενημερώνεται από την Ελληνική Αστυνομία. Aκολουθείται ποινική διαδικασία, ενημερώνεται ότι έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις και ότι έχει απασχολήσει για παραβίαση της νομοθεσίας του νόμου 52 16 συγκεκριμένα της νέας νομοθεσίας που ήρθε το καλοκαίρι για την προστασία των ανηλίκων από την κατανάλωση αλκοόλ και τη χρήση καπνικών προϊόντων και στη συνέχεια προχωρά στη σφράγιση άμεσα, όπως έγινε και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δηλαδή, η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων κοινοποίησε στον Δήμο τις ενέργειες που έγιναν ποινικά για το συγκεκριμένο κατάστημα και στη συνέχεια, ευτυχώς άμεσα ο Δήμος προχώρησε σε σφράγιση, καθώς καταλαβαίνετε ότι δεν πρέπει να λειτουργήσει αυτό το κατάστημα».

Ταυτόχρονα ερωτηθείς ποια είναι η αιτιολογία για το σφράγισμα της επιχείρησης απάντησε: «Για αυτό ακριβώς επειδή από την προανάκριση της Αστυνομίας διαπιστώθηκε πως στο συγκεκριμένο κατάστημα εισήλθε ανήλικος, άρα μιλάμε για μία παραβίαση εδώ και κατανάλωση αλκοόλ, δεύτερη παραβίαση της νομοθεσίας, καθώς απαγορεύεται ακόμη και η είσοδος στους ανηλίκους, εκτός και αν υπάρχει μια προγραμματισμένη εκδήλωση, όπως πολλές σχολικές εκδηλώσεις που έχουμε δει στο παρελθόν. Εκεί βέβαια πρέπει να έχει δηλωθεί νωρίτερα σε συγκεκριμένη πλατφόρμα, ώστε να έχει προηγηθεί έλεγχος της αστυνομίας πριν, αλλά και να μπορεί να γίνει έλεγχος κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Εκεί επιτρέπεται η είσοδος όταν έχει προγραμματιστεί, ξαναλέω, εκδήλωση στην οποία θα συμμετέχουν ανήλικοι και είναι ενήμερη η αστυνομία ώστε να ελέγχει. Φυσικά και δεν επιτρέπεται όμως το αλκοόλ. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι να βρίσκεται ένας αστυνομικός έξω από ένα τέτοιου είδους κατάστημα, αλλά και από ένα περίπτερο, από ένα μίνι μάρκετ, από μία κάβα παντού, οπουδήποτε μπορεί ένας ανήλικος ή ένας ενήλικας να προμηθευτεί αλκοόλ. Πρέπει να μιλήσουμε για την ευθύνη των ίδιων των ιδιοκτητών αυτών των καταστημάτων. Και εδώ πρέπει να μας βοηθήσει και ο κόσμος, γιατί σε πολλές περιπτώσεις έχει φτάσει η αστυνομία, επειδή ακριβώς έχει γίνει μια ανώνυμη καταγγελία ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν ανήλικοι και προμηθεύονται αλκοόλ. Αυτό βοηθάει ακόμη περισσότερο το έργο μας, επειδή ακριβώς καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολλά αυτού του είδους τα καταστήματα».

Όσον αφορά το πότε αναμένονται οι τοξικολογικές της 16χρονης δήλωσε: «Οι τοξικολογικές χρειάζονται αρκετό χρόνο για να έχουμε ασφαλή αποτελέσματα, αλλά θεωρούμε λόγω του κατεπείγοντος εδώ για να δούμε αν συνδέεται η κατανάλωση αλκοόλ με το θάνατο θα έρθουν σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα. Είναι θέμα βέβαια της επιστήμης κατά πόσο μπορεί γρήγορα να έχει αυτά τα αποτελέσματα, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι περιμένουμε και αποτελέσματα αυτή τη βδομάδα από το Χημείο του Κράτους από τα δείγματα που έλαβαν οι αστυνομικοί κατά τον έλεγχό τους στο κατάστημα. Από τοξικολογικές θα μπορούμε να διαπιστώσουμε σίγουρα αν στο κατάστημα πωλούνταν νοθευμένα ποτά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μιλάμε και για άλλες διώξεις. Είναι διαφορετικές οι διώξεις, καθώς μιλάμε για έκθεση όλων των ανθρώπων που εισέρχονται σε αυτό το κατάστημα, όχι μόνο των ανηλίκων».

«Φυσικά και έχουν εξεταστεί από την αστυνομία και μάλιστα έχουν δώσει και συμπληρωματικές καταθέσεις, καθώς καταλαβαίνετε ότι οι αρχικές καταθέσεις ήταν δύσκολο να ληφθούν λόγω της κατάστασης και του σοκ στο οποίο βρισκόταν τα υπόλοιπα μέλη της παρέας. Έχουν δώσει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται η αστυνομία για να ολοκληρώσει την προανάκριση και φυσικά έχει γίνει και η αλληλογραφία με άλλες υπηρεσίες, όπως είναι το ΕΚΑΒ, όπως είναι το νοσοκομείο, για να λάβουμε αλληλογραφία και να διαπιστώσουμε αν υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι που αισθάνθηκαν αδιαθεσία εξερχόμενοι από το συγκεκριμένο κατάστημα μετά την κατανάλωση αλκοόλ», είπε σχετικά με τα άλλα παιδιά που ήταν στην παρέα του άτυχου κοριτσιού.

​Με αφορμή τον θάνατο της 16χρονης που διασκέδαζε στο Γκάζι, η Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε πως μόνο το τελευταίο τρίμηνο οι αστυνομικοί έχουν πραγματοποιήσει 24.000 ελέγχους σε νυχτερινά κέντρα ανά την επικράτεια για να διαπιστώσουν αν εφαρμόζεται το αυστηρότερο νομικό πλαίσιο. Κατά την κυρία Δημογλίδου οι έλεγχοι έφεραν 140 δικογραφίες και αυτόφωρα σε περιπτώσεις που ανήλικοι κατέληξαν στο νοσοκομείο λόγω μέθης. Συνολικά 350 ανήλικοι έχουν καταλήξει σε νοσοκομείο φέτος.

