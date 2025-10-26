Πάτρα: Δύο συλλήψεις για πώληση αλκοόλ σε 16χρονη

Συνελήφθησαν το βράδυ της 25ης Οκτωβρίου στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, δύο άνδρες που κατηγορούνται για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την προστασία των ανηλίκων, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους δύο άνδρες, ιδιοκτήτη και υπεύθυνο αντίστοιχα, μετά από έλεγχο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος όπου διαπιστώθηκε ότι πούλησαν αλκοολούχο ποτό σε 16χρονη, παραβαίνοντας τη νομοθεσία.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ οι έλεγχοι στην περιοχή εντείνονται με στόχο την εφαρμογή του αυστηρού νομικού πλαισίου για την προστασία των ανηλίκων από καπνικά προϊόντα και αλκοόλ, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.

