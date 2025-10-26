Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο άντρες επειδή επέτρεψαν την κατανάλωση αλκοόλ σε ανήλικες

Συνελήφθησαν επ' αυτοφώρω δύο άντρες στη Θεσσαλονίκη, καθώς διαπιστώθηκε ότι παρείχαν αλκοολούχα ποτά σε ανήλικα κορίτσια.

Σύμφωνα με το thesstoday.gr, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, 25 Οκτωβρίου, όταν οι Αρχές εντόπισαν έναν 29χρονο και έναν 24χρονο να επιτρέπουν την κατανάλωση αλκοόλ σε δύο 16χρονες μέσα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 29χρονος ενεργούσε ως προσωρινά υπεύθυνος του μαγαζιού, ενώ ο 24χρονος εργαζόταν σε αυτό ως υπάλληλος. Και οι δύο αντιμετωπίζουν κατηγορίες για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο.

Η υπόθεση διερευνάται περαιτέρω από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, το οποίο συνέταξε και τη σχετική δικογραφία.