Συλλήψεις μεθυσμένων οδηγών σε Δράμα και Θάσο

Χειροπέδες σε οδηγούς που οδηγούσαν υπό την επήρεια αλκοόλ

Συλλήψεις μεθυσμένων οδηγών σε Δράμα και Θάσο

Έρευνες των αστυνομικών για τον εντοπισμό του δολοφόνου

Δύο άτομα συνελήφθησαν στη Θάσο και τη Δράμα για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Οι συλλήψεις έγιναν το απόγευμα της Παρασκευής και τα ξημερώματα του Σαββάτου, αντίστοιχα, ενώ στην περίπτωση της Θάσου προκλήθηκε και τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών, χωρίς να υπάρξουν τραυματίες.

*Πηγή: voria.gr

