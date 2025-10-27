Αλκοόλ σε ανήλικους: Κατέρρευσε 17χρονη στη Σαντορίνη – Συλλήψεις σε Πάτρα, Θεσσαλονίκη και Κόρινθο

Παρά το σοκ από τον τραγικό θάνατο της 16χρονης Ζωής έξω από νυχτερινό κέντρο στο Γκάζι, τα περιστατικά μέθης ανηλίκων ή πώλησης αλκοόλ σε εφήβους, δεν έχουν τέλος.

Νωρίς το πρωί της Κυριακής, ένα 17χρονο κορίτσι στη Σαντορίνη, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε λιπόθυμη κατάσταση από κατανάλωση αλκοόλ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η νεαρή διασκέδαζε σε μπαρ του νησιού όπου φέρεται να κατανάλωσε τέσσερα αλκοολούχα ποτά πριν λιποθυμήσει. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η ανήλικη είχε βγει για να γιορτάσει την ονομαστική της εορτή, όμως λίγο πριν από τις 6 το πρωί, έχασε τις αισθήσεις της λόγω της υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ. Η υγεία της δεν διατρέχει κίνδυνο και ήδη έχει πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο. Από τις αρχές σχηματίστηκε δικογραφία και ο ιδιοκτήτης του μπαρ αναζητείται, ενώ το κατάστημα παραμένει κλειστό.

Στην Πάτρα, τη νύχτα του Σαββάτου συνελήφθησαν δύο άνδρες που κατηγορούνται για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ. Πρόκειται για ιδιοκτήτη και υπεύθυνο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος όπου μετά από έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι πούλησαν αλκοολούχο ποτό σε 16χρονη, παραβαίνοντας τη νομοθεσία.

Στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθησαν επ' αυτοφώρω δύο άντρες στη Θεσσαλονίκη, καθώς διαπιστώθηκε ότι πωλούσαν αλκοολούχα ποτά σε ανήλικα κορίτσια. Σύμφωνα με το thesstoday.gr, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, 25 Οκτωβρίου, όταν οι Αρχές εντόπισαν έναν 29χρονο και έναν 24χρονο να επιτρέπουν την κατανάλωση αλκοόλ σε δύο 16χρονες μέσα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 29χρονος ενεργούσε ως προσωρινά υπεύθυνος του μαγαζιού, ενώ ο 24χρονος εργαζόταν σε αυτό ως υπάλληλος. Και οι δύο αντιμετωπίζουν κατηγορίες για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο.

Αντίστοιχα περιστατικά συλλήψεων ιδιοκτητών νυχτερινών καταστημάτων έγιναν και στην Κορινθία, στην Κόρινθο και στο Λουτράκι, όπου συνολικά τρεις άνδρες κατηγορούνται πως παρέβησαν τον νόμο, πωλώντας αλκοόλ σε ανήλικους.

Σφραγίστηκε το κλαμπ στο Γκάζι έξω από το οποίο πέθανε η 16χρονη

Σφραγίστηκε το απόγευμα του Σαββάτου το κλαμπ έξω από το οποίο έχασε τη ζωή της η 16χρονη στο Γκάζι, μετά από σχετική εντολή του δήμου Αθηναίων, κατόπιν αιτήματος της ΕΛ.ΑΣ. Το κατάστημα θα παραμείνει κλειστό για τουλάχιστον 60 ημέρες, ενώ εντός των επόμενων ημερών αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που πιθανώς θα δείξουν τι συνέβη στην άτυχη κοπέλα.

Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής, 19 Οκτωβρίου, η 16χρονη Ζωή κατέρρευσε και πέθανε έξω από νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στην οδό Δεκελέων στο Γκάζι. Ο θάνατός της επήλθε από πνευμονικό οίδημα, ωστόσο αναμένονται το επόμενο χρονικό διάστημα τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, που πιθανόν θα εξηγήσουν από τι ακριβώς προκλήθηκε.

Σύμφωνα με μαρτυρίες η 16χρονη είχε καταναλώσει αλκοόλ, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει πνευμονικό οίδημα, ωστόσο προς το παρόν, όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά και η έρευνα συνεχίζεται προς όλες τις κατευθύνσεις.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του MEGA, το συγκεκριμένο κλαμπ έχει δεχτεί και άλλες κλήσεις για διακομιδές παιδιών που είχαν καταναλώσει αλκοόλ από το συγκεκριμένο μαγαζί. Το προηγούμενο βράδυ από τον θάνατο της 16χρονης μάλιστα, είχαν μεταφερθεί με το ΕΚΑΒ ακόμη τρία άτομα μετά από κατανάλωση αλκοόλ στο ίδιο μαγαζί.

Αλκοόλ και έφηβοι: Ένας στους τρεις 16χρονους στην Ελλάδα πίνει πάνω από 5 ποτά σε ένα βράδυ

Με αφορμή τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι, έρχονται στο προσκήνιο για μία ακόμη φορά τα ανησυχητικά στοιχεία σχετικά με τη σχέση των Ελλήνων εφήβων με το αλκοόλ.

Τα δεδομένα της νέας πανευρωπαϊκής έρευνας του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ), στο πλαίσιο του προγράμματος ESPAD 2024, αποκαλύπτουν ότι η κατανάλωση οινοπνευματωδών από ανηλίκους παραμένει σε υψηλά επίπεδα, παρά τη σταδιακή μείωση των τελευταίων χρόνων.​

Το 2024, σχεδόν το σύνολο των 16χρονων στην Ελλάδα (92%) δηλώνει ότι μπορεί εύκολα να βρει αλκοόλ, ενώ το 86% παραδέχεται ότι έχει καταναλώσει τουλάχιστον μία φορά. Τρεις στους πέντε (59%) πίνουν μέσα σε διάστημα 30 ημερών, ενώ το 37% έχει κάνει υπερβολική κατανάλωση σε μία περίσταση (πάνω από πέντε ποτά). Επιπλέον, το 13% των εφήβων δηλώνει ότι έχουν μεθύσει μέσα στον τελευταίο μήνα, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με το 2019 (10%).​

Αν και η συνολική κατανάλωση παρουσιάζει καθοδική τάση από το 2015 – όταν άγγιζε το 94% – τα επίπεδα υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ ενισχύθηκαν το 2024, ανατρέποντας τη μέχρι πρότινος πτώση.

Η εικόνα είναι παρόμοια ανάμεσα στα φύλα: το 87% των κοριτσιών και το 86% των αγοριών έχουν καταναλώσει αλκοόλ, όμως τα αγόρια εξακολουθούν να πίνουν συχνότερα υπερβολικές ποσότητες (39% έναντι 35%). Ωστόσο, η «ψαλίδα» αυτή μειώνεται σταδιακά, καθώς οι διαφορές ανάμεσα σε αγόρια και κορίτσια τείνουν να εκλείψουν.​

Το 2024, τα ποσοστά κατανάλωσης αλκοόλ στους 16χρονους στην Ελλάδα είναι υψηλότερα σε σχέση με τον μέσο όρο των χωρών που συμμετέχουν στην έρευνα ESPADμε αυτή την τάση να παρατηρείται και στα δύο φύλα. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η πολύ πρόσφατη μέθη, όπου τα ελληνικά ποσοστά είναι συγκρίσιμα με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Διαχρονικά, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις περισσότερες χώρες της ESPAD, το ποσοστό των εφήβων που αναφέρουν ότι έχουν καταναλώσει αλκοόλ, συμπεριλαμβανομένης της τελευταίας πολύ πρόσφατης κατανάλωσης, μειώνεται σταθερά. Το 2024 καταγράφηκαν πανευρωπαϊκά τα χαμηλότερα επίπεδα της τελευταίας 25ετίας.

Εντούτοις, σε αντίθεση με την Ελλάδα, όπου η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σε μία περίσταση παρουσιάζει αύξηση, στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες της ESPAD η πτωτική τάση σε αυτόν τον τομέα συνεχίστηκε και το 2024.