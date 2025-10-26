Γκάζι: Οι γονείς της 16χρονης ζητούν «ευαισθησία και σεβασμό» από τα ΜΜΕ

Τι αναφέρεται σε ανακοίνωση

Newsbomb

Γκάζι: Οι γονείς της 16χρονης ζητούν «ευαισθησία και σεβασμό» από τα ΜΜΕ
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η οικογένεια της 16χρονης που έχασε τη ζωή της έξω από μπαρ στο Γκάζι, σε ανακοίνωσή της ζητά από τα ΜΜΕ να απέχουν από τη δημοσιοποίηση οπτικοακουστικού υλικού και πληροφοριών που αφορούν στην αδικοχαμένη κόρη τους.

Όπως αναφέρουν σε ανακοίνωση:

«Η οικογένεια της αγαπημένης μας, που έφυγε τόσο πρόωρα και άδικα από τη ζωή στο Γκάζι, την προηγούμενη εβδομάδα, απευθύνει θερμή παράκληση προς όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης — τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά, έντυπα και ηλεκτρονικά — καθώς και προς κάθε διαδικτυακό ιστότοπο και μέσο κοινωνικής δικτύωσης:

Να σεβαστούν τη μνήμη του παιδιού μας και το βαθύ πένθος της οικογένειάς μας.

Η συνεχιζόμενη δημοσιοποίηση φωτογραφιών, βίντεο, προσωπικών στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν την ανήλικη κόρη μας, καθώς και η παρουσία δημοσιογράφων και τηλεοπτικών συνεργείων έξω από την κατοικία μας και στους χώρους όπου αναπαύεται, μας προκαλούν αφόρητο πόνο και παραβιάζουν την ιδιωτική μας ζωή.

Παρακαλούμε όλα τα ΜΜΕ να απέχουν εφεξής από κάθε δημοσίευση, αναπαραγωγή ή σχολιασμό που αφορά Φωτογραφίες και βίντεο του παιδιού και τα μέλη της οικογένειάς μας.

Ιδιαίτερα, παρακαλούμε να μην υπάρχει καμία ενόχληση ή προσέγγιση:

  • προς τα μέλη της οικογένειάς μας,
  • προς τους φίλους, συμμαθητές, καθηγητές και γνωστούς της ανήλικης,
  • καθώς και προς πρόσωπα του κοινωνικού και γειτονικού της περιβάλλοντος.

Οι άνθρωποι αυτοί θρηνούν σιωπηλά και χρειάζονται προστασία και σεβασμό, όχι τηλεοπτικές κάμερες, φωτογραφίες ή δηλώσεις.

Η οικογένειά μας αναγνωρίζει τη σημασία της ενημέρωσης της κοινής γνώμης και κατανοεί ότι το τραγικό αυτό γεγονός έχει προκαλέσει συγκίνηση και ενδιαφέρον σε ολόκληρη την κοινωνία.

Ωστόσο, παρακαλούμε θερμά, η προβολή του θέματος να γίνεται με σεβασμό, ευαισθησία και αίσθημα ευθύνης, χωρίς να θίγεται η προσωπικότητα, η ιδιωτική ζωή και η ψυχική ηρεμία των ανθρώπων που πενθούν.

Όπως μας έχει επισήμως ενημερώσει η Ελληνική Αστυνομία, πολλές από τις πληροφορίες που κυκλοφόρησαν δημοσίως δεν ευσταθούν και δεν επιβεβαιώνονται.

Συνεπώς, παρακαλούμε τους εκπροσώπους των μέσων να δείξουν τη δέουσα υπευθυνότητα και να αναμένουν επίσημη ανακοίνωση από την Αστυνομία, εφόσον και όταν αυτή κριθεί σκόπιμη.

Παρακαλούμε επίσης να μην υπάρχει καμία περαιτέρω ενόχληση από δημοσιογράφους, φωτογράφους ή τηλεοπτικά συνεργεία, ούτε στην κατοικία μας ούτε στον χώρο ταφής του παιδιού μας.

Επιθυμούμε να θρηνήσουμε με ηρεμία, αξιοπρέπεια και σεβασμό προς τη μνήμη της.

Εμπιστευόμαστε ότι τα ΜΜΕ και οι δημοσιογράφοι θα επιδείξουν την αναγκαία ευαισθησία, ανθρωπιά και σεβασμό σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Για την οικογένεια της εκλιπούσης ανήλικης

Οι γονείς»

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:36LIFESTYLE

Τζένη Καζάκου: «Δεν μου έλειψε η φιγούρα του παππού μου Κώστα Καζάκου - Τον έβλεπα δυο φορές τον χρόνο»

18:33ΥΓΕΙΑ

Ελπιδοφόρα έρευνα κατά της φαλάκρας: Επιστήμονες ξαναφύτρωσαν τρίχες σε άτριχα ποντίκια σε 20 μέρες

18:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Live Παναθηναϊκός – Αστέρας Aktor 1-0: Ανοίγει το σκορ στο 45΄+5΄ με πέναλτι

18:11ΚΟΣΜΟΣ

«Ιπτάμενο Τσέρνομπιλ»: Ο ρωσικός «ανίκητος» πυρηνοκίνητος πύραυλος - Τι ξέρουμε για τον Burevestnik

18:10ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Άγριος ξυλοδαρμός γυναίκας στο λιμάνι - Στο χειρουργείο με σοβαρά τραύματα η 56χρονη

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Δύο συλλήψεις για πώληση αλκοόλ σε 16χρονη

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα διακίνησης μεταναστών ξεσκεπάστηκε στη Μυτιλήνη - Συντονισμένη επιχείρηση σε συνεργασία με την ΕΥΠ

17:56ΜΠΑΣΚΕΤ

Aταμάν: «Κερδίσαμε από την άμυνα»

17:50ΚΟΣΜΟΣ

Γεωργία: Χειροπέδες σε τρεις Κινέζους για παράνομη αγορά ουρανίου - Δείτε βίντεο

17:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Στη Λεωφόρο ο Λουτσιάν Σανμαρτεάν – Βραβεύτηκε από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός

17:40ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος είναι ο δωρητής των 130 εκατ. δολαρίων για την πληρωμή Αμερικανών στρατιωτών εν μέσω shutdown

17:35ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: «Ο Θεός να μας φυλάει από τα σουξέ» - Όταν η μεγάλη επιτυχία του έφερε κατασχέσεις, πανέρια με λουλούδια και αντίπαλο τον Μπαντ Σπένσερ

17:29ΚΟΣΜΟΣ

Αυξάνει την πίεση ο Τραμπ: Στρατιωτικά γυμνάσια των ΗΠΑ στο Τρινιντάντ, μία «ανάσα» από τη Βενεζουέλα

17:29ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Προμηθέας Π. 91-70: Πάτησε... γκάζι και τον έχασε ο αντίπαλος

17:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Η Μαρκό νίκησε τον Ολυμπιακό Β’, «ανάσανε» ο ΠΑΟΚ Β’ – Αποτελέσματα, βαθμολογίες

17:20ΚΟΣΜΟΣ

Mashco Piro: Η τελευταία φυλή του Αμαζονίου απειλείται με εξαφάνιση - Ο αγώνας για την προστασία της

17:19ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ χορεύει στον ρυθμό παραδοσιακών τυμπάνων στο κόκκινο χαλί της υποδοχής στη Μαλαισία

17:17ΕΛΛΑΔΑ

Γκάζι: Οι γονείς της 16χρονης ζητούν «ευαισθησία και σεβασμό» από τα ΜΜΕ

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Ο Πάνος Ρούτσι ετοιμάζεται να ξανακατέβει στο Σύνταγμα - «Αυτό που κάνουν είναι πράξη εκδίκησης» λέει στο Newsbomb

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Μεσσηνία: 28χρονος Ρομά εξαπάτησε ηλικιωμένο προσποιούμενος υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ - Του άρπαξε χρήματα και κοσμήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:57WHAT THE FACT

Shimming: Η νέα απάτη στα ATM που αδειάζει λογαριασμούς - Πώς θα προστατευτείτε

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Ληστεία στο Λούβρο: Η αστυνομία παρακολουθούσε επί μέρες τους δύο δράστες προκειμένου να εντοπίσουν τα κλοπιμαία - Γιατί επίσπευσαν τη σύλληψη τους

18:10ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Άγριος ξυλοδαρμός γυναίκας στο λιμάνι - Στο χειρουργείο με σοβαρά τραύματα η 56χρονη

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Διευθύντρια του ΙΚΑ έπαιρνε παράνομα επιδόματα από ασφαλισμένους και τώρα ο ΕΦΚΑ τα ζητάει πίσω από του πολίτες

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Ο Πάνος Ρούτσι ετοιμάζεται να ξανακατέβει στο Σύνταγμα - «Αυτό που κάνουν είναι πράξη εκδίκησης» λέει στο Newsbomb

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ο ανιψιός ήταν στο κάμπινγκ και το κινητό του εντοπίστηκε στη... Θεσσαλονίκη - Και τέταρτο πρόσωπο στο «κάδρο» της ΕΛΑΣ

17:20ΚΟΣΜΟΣ

Mashco Piro: Η τελευταία φυλή του Αμαζονίου απειλείται με εξαφάνιση - Ο αγώνας για την προστασία της

08:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Bαθύς αυλώνας χαμηλών πιέσεων αλλάζει το φθινόπωρο - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

17:35ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: «Ο Θεός να μας φυλάει από τα σουξέ» - Όταν η μεγάλη επιτυχία του έφερε κατασχέσεις, πανέρια με λουλούδια και αντίπαλο τον Μπαντ Σπένσερ

08:37ΕΛΛΑΔΑ

26 Οκτωβρίου 1912: Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από τους Οθωμανούς - Πώς ο Ελληνικός Στρατός σταμάτησε την κάθοδο των Βουλγάρων

19:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Εφαρμόστε επιτέλους τον Νόμο για την προστασία των ζώων»: Έκκληση της Ειδικής Γραμματείας στο Newsbomb για «ενεργοποίηση» της ΕΛ.ΑΣ.

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Παρέλαση με κοντομάνικα - Πότε έρχεται κακοκαιρία εξπρές

17:40ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος είναι ο δωρητής των 130 εκατ. δολαρίων για την πληρωμή Αμερικανών στρατιωτών εν μέσω shutdown

08:47ΚΟΣΜΟΣ

Άμπου Ντάμπι: Γυναίκα διέσωσε γατάκι που έμενε σε εγκαταλελειμμένο σπίτι για δύο χρόνια

13:08ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Άλλοι δύο κατηγορούμενοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι στο σκάνδαλο με τις παράνομες επιδοτήσεις

10:20WHAT THE FACT

Τα 5 μεγαλύτερα ψέματα της Ιστορίας που έχουν αποδειχτεί λάθος - Αλλά όλοι συνεχίζουμε να πιστεύουμε

07:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο μηνιαίο επίδομα 100 ευρώ: Ποιοι είναι οι κερδισμένοι – Πότε αρχίζει η καταβολή

14:13ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην άσφαλτο: Δύο νεκροί σε τροχαία σε Ναύπακτο και Ευρυτανία

15:34ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: To 18 μηνών βρέφος που έχει εκτεταμένα εγκαύματα υπέστη και ανακοπή - Το επανέφεραν οι γιατροί

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νυχτερινό ρεύμα: Πότε τίθεται σε εφαρμογή το χειμερινό ωράριο - Πώς θα εξοικονομήσετε ενέργεια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ