Γκάζι: Σφραγίζεται το κλαμπ έξω από το οποίο έχασε τη ζωή της η 16χρονη

Το κλαμπ θα σφραγιστεί με μέριμνα του δήμου Αθήνας

Η στιγμή που ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ φτάνει στο Γκάζι για τη 16χρονη Ζωή 

Δρομολογούνται οι διαδικασίες για τη σφράγιση του κλαμπ έξω από το οποίο έχασε τη ζωή της η 16χρονη στο Γκάζι, μετά από σχετική εντολή του δήμου Αθηναίων, κατόπιν αιτήματος της ΕΛ.ΑΣ.

«Έδωσα εντολή να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος για το bar που σέρβιρε παρανόμως ποτά σε ανήλικη με τα γνωστά τραγικά αποτελέσματα», τονίζει σε δήλωσή του το απόγευμα του Σαββάτου, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

«Για τη σημερινή αρχή του Δήμου Αθηναίων η υπεράσπιση της ασφάλειας των πολιτών -και ιδιαίτερα των νέων παιδιών- είναι αδιαπραγμάτευτη. Ελπίζω ότι οι όλες οι αρμόδιες αρχές, αντιλαμβανόμενες τη σοβαρότητα του προβλήματος θα πράξουν ανάλογα», προσθέτει ο κ. Δούκας.

Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής, η 16χρονη Ζωή κατέρρευσε και πέθανε έξω από νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στην οδό Δεκελέων στο Γκάζι. Ο θάνατός της επήλθε από πνευμονικό οίδημα, ωστόσο αναμένονται το επόμενο χρονικό διάστημα τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, που πιθανόν θα εξηγήσουν από τι ακριβώς προκλήθηκε.

Σύμφωνα με μαρτυρίες η 16χρονη είχε καταναλώσει αλκοόλ, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει πνευμονικό οίδημα, ωστόσο προς το παρόν, όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά και η έρευνα συνεχίζεται προς όλες τις κατευθύνσεις.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του MEGA, το συγκεκριμένο κλαμπ έχει δεχτεί και άλλες κλήσεις για διακομιδές παιδιών που είχαν καταναλώσει αλκοόλ από το συγκεκριμένο μαγαζί. Το προηγούμενο βράδυ από τον θάνατο της 16χρονης μάλιστα, είχαν μεταφερθεί με το ΕΚΑΒ ακόμη τρία άτομα μετά από κατανάλωση αλκοόλ στο ίδιο μαγαζί.

Στο ίδιο κλαμπ είχε ξυλοκοπηθεί αστυνομικός

Παράλληλα, το συγκεκριμένο μαγαζί είχε απασχολήσει και στο παρελθόν την αστυνομία για ξυλοδαρμό αστυνομικού. Σύμφωνα με το Mega, στις 12 Μαρτίου του 2023 ένας αστυνομικός που υπηρετούσε στο Τμήμα Ασφαλείας του Αγίου Παντελεήμονα είχε πάει στο συγκεκριμένο μαγαζί με την παρέα του και δέχτηκε επίθεση από σωματοφύλακες, υπαλλήλους του συγκεκριμένου κλαμπ.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δημιουργήθηκε ένταση όταν ο αστυνομικός με την παρέα του ήθελαν να παραγγείλουν ακόμη ένα μπουκάλι και κλήθηκαν οι μπράβοι του καταστήματος, με αποτέλεσμα να ξυλοκοπηθεί άγρια και ο αστυνομικός και η παρέα του.

Κρίσιμο θεωρείται το γεγονός πως το συγκεκριμένο μαγαζί δεν διαθέτει κάμερες, με τους αστυνομικούς να εκτιμούν πως ο λόγος είναι για να μην ελέγχονται τέτοιου είδους περιστατικά.

Δεν γνωρίζω αν πέθανε από αλκοόλ, λέει ο πατέρας της 16χρονης

«Δεν γνωρίζω αν ήταν από αλκοόλ, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, γιατί δεν έχω κάτι επίσημο στα χέρια μου. Το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε από μία γειτόνισσα εκεί που ήταν από την πρώτη στιγμή δίπλα της. Κι από εκεί και πέρα δεν ξέρουμε κάτι άλλο», δήλωσε ο πατέρας της στο MEGA.

Η τραγική νύχτα για την 16χρονη και την παρέα της ξεκίνησε από σπίτι φίλης της στην Καλλιθέα. Με την παρέα της έπειτα μπήκαν σε μία κάβα από όπου αγόρασαν ένα μπουκάλι βότκα και πήγαν σε ένα πάρκο να το κατανάλωσαν. «Μετά από καμία ώρα πήγαμε στο club. Μπήκαμε μέσα και ήπιαμε και εκεί ένα ποτό. Ξαφνικά είπε ότι δεν αισθάνθηκε καλά και βγήκαμε έξω και έπεσε κάτω μπροστά στην είσοδο μίας πολυκατοικίας», δήλωσαν οι φίλοι της.

«Το τελευταίο που ακούσαμε ως λέξη από το στόμα της φίλης μας ήταν το ‘’Σ’ αγαπώ’’ προς εμάς», αποκάλυψε μία φίλη της.

«Η κοπέλα φάνηκε θλιμμένη όταν έκατσε μπροστά στην είσοδο. Εκεί όταν έπεσε κι έχασε τις αισθήσεις της χτύπησε το κεφάλι της πίσω στο τζάμι της εισόδου. Ακούστηκαν φωνές», ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας.

Τι προκάλεσε στο ανήλικο κορίτσι το πνευμονικό οίδημα και κατέρρευσε μέσα σε λίγα λεπτά;

«Το πνευμονικό οίδημα υπό συνθήκες μπορεί να συνδεθεί με κατανάλωση αλκοόλ και φυσικά με κατανάλωση νοθευμένων ποτών», είπε ο ιατροδικαστής, Δημήτρης Γαλεντέρης.

Το ίδιο βράδυ, στην ίδια περιοχή, 20χρονη καταγγέλλει ότι με μόνο ένα ποτό έχασε τις αισθήσεις της: «Εγώ πραγματικά, ήπια μόνο ένα ποτό και έφυγα λιπόθυμη. Βότκα με ένα ενεργειακό ποτό, διασκεδάζαμε αλλά κάποια στιγμή, πρώτα βγήκε η άλλη κοπέλα την οποία μετά στάλθηκε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις της και δεν ήταν καλά και μετά και το παιδί το άλλο από την παρέα μου».

«Μπαλάκι» οι ευθύνες μεταξύ αστυνομίας και υγειονομικών

Την ίδια ώρα, το αλαλούμ και το μπαλάκι ευθυνών μεταξύ αστυνομίας και υγειονομικών συνεχίζεται.

«Μιλώντας με τον αξιωματικό υπηρεσίας μας λέει ότι δεν δέχθηκε κανένα τηλεφώνημα. Και μάλιστα ο ίδιος λέει ότι για άλλους λόγους επικοινώνησε ο ίδιος με το νοσοκομείο, για άλλους ασθενείς που υπήρχαν κάποια θέματα το ίδιο βράδυ», είπε η Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ.

«Δε θα μπορούσε να τον παραπέμψει αλλού τον γιατρό αν καλούσε στο αστυνομικό τμήμα Συντάγματος επειδή ακριβώς το βράδυ στο αστυνομικό τμήμα υπάρχει μόνο αξιωματικός υπηρεσίας», προσθέτει η κ. Δημογλίδου.

«Προφανώς πήρε το τοπικό τμήμα γιατί έτσι γίνεται. Μερικές φορές κάποια νοσοκομεία μπορεί να πάρουν και το 100. Ενημέρωσαν το τοπικό τμήμα, πήραν τηλέφωνο», ανέφερε η Ματίνα Παγώνη, μέλος του ΔΣ Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας-Πειραιά (ΕΙΝΑΠ).

