Γκάζι: Από τον ξυλοδαρμό αστυνομικού στον θάνατο της 16χρονης - Στο «φως» νέες αποκαλύψεις

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο «φως» της δημοσιότητας για το κλαμπ στο Γκάζι - «Λουκέτο» ζητά η ΕΛ.ΑΣ από τον δήμο Αθηναίων

Γκάζι: Από τον ξυλοδαρμό αστυνομικού στον θάνατο της 16χρονης - Στο «φως» νέες αποκαλύψεις
«Πέπλο» μυστηρίου καλύπτει τον αιφνίδιο θάνατο της 16χρονης, που κατέρρευσε έξω από κλαμπ στο Γκάζι τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο θάνατος της ανήλικης επήλθε από πνευμονικό οίδημα, ωστόσο αυτό που δεν έχει γίνει γνωστό είναι το τι το προκάλεσε.

Σύμφωνα με μαρτυρίες η 16χρονη είχε καταναλώσει αλκοόλ, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει κάτι τέτοιο. Όλες τις απαντήσεις αναμένεται να δώσουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, τις επόμενες ημέρες.

Στο ίδιο κλαμπ είχε ξυλοκοπηθεί αστυνομικός -

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του MEGA και του Βασίλη Λαμπρόπουλου, το συγκεκριμένο κλαμπ έχει δεχτεί και άλλες κλήσεις για διακομιδές παιδιών που είχαν καταναλώσει αλκοόλ από το συγκεκριμένο μαγαζί.

Συγκεκριμένα, το προηγούμενο βράδυ είχαν μεταφερθεί με το ΕΚΑΒ ακόμη τρία άτομα μετά από κατανάλωση αλκοόλ στο ίδιο μαγαζί.

Παράλληλα, το συγκεκριμένο μαγαζί είχε απασχολήσει και στο παρελθόν την αστυνομία για ξυλοδαρμό αστυνομικού.

Όπως είπε, στις 12 Μαρτίου του 2023 ένας αστυνομικός που υπηρετούσε στο Τμήμα Ασφαλείας του Αγίου Παντελεήμονα είχε πάει στο συγκεκριμένο μαγαζί με την παρέα του και δέχτηκε επίθεση από σωματοφύλακες, υπαλλήλους του συγκεκριμένου κλαμπ.

Ο λόγος ήταν καθώς δημιουργήθηκε μία ένταση όταν ο αστυνομικός με την παρέα του ήθελαν να παραγγείλουν ακόμη ένα μπουκάλι και κλήθηκαν οι μπράβοι του καταστήματος, με αποτέλεσμα να ξυλοκοπηθεί άγρια και ο αστυνομικός και η παρέα του.

Κρίσιμο θεωρείται το γεγονός πως το συγκεκριμένο μαγαζί δεν διαθέτει κάμερες, με τους αστυνομικούς να εκτιμούν πως ο λόγος είναι για να μην ελέγχονται τέτοιου είδους περιστατικά.

«Δεν γνωρίζω αν ήταν από αλκοόλ, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, γιατί δεν έχω κάτι επίσημο στα χέρια μου. Το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε από μία γειτόνισσα εκεί που ήταν από την πρώτη στιγμή δίπλα της. Κι από εκεί και πέρα δεν ξέρουμε κάτι άλλο», δήλωσε ο πατέρας της στο MEGA.

Η τραγική νύχτα για την 16χρονη και την παρέα της ξεκίνησε από σπίτι φίλης της στην Καλλιθέα. H παρέα έπειτα μπήκε σε μία κάβα από όπου αγόρασαν ένα μπουκάλι βότκα και πήγαν σε ένα πάρκο που την κατανάλωσαν.

«Μετά από καμία ώρα πήγαμε στο club. Μπήκαμε μέσα και ήπιαμε και εκεί ένα ποτό. Ξαφνικά είπε ότι δεν αισθάνθηκε καλά και βγήκαμε έξω και έπεσε κάτω μπροστά στην είσοδο μίας πολυκατοικίας», δήλωσαν οι φίλοι της.

«Το τελευταίο που ακούσαμε ως λέξη από το στόμα της φίλης μας ήταν το ‘’Σ’ αγαπώ’’ προς εμάς», αποκάλυψε μία ακόμα φίλη της.

«Η κοπέλα φάνηκε θλιμμένη όταν έκατσε μπροστά στην είσοδο. Εκεί όταν έπεσε κι έχασε τις αισθήσεις της χτύπησε το κεφάλι της πίσω στο τζάμι της εισόδου. Ακούστηκαν φωνές», ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας.

Τι προκάλεσε στο ανήλικο κορίτσι το πνευμονικό οίδημα και κατέρρευσε μέσα σε λίγα λεπτά;

«Το πνευμονικό οίδημα υπό συνθήκες μπορεί να συνδεθεί με κατανάλωση αλκοόλ και φυσικά με κατανάλωση νοθευμένων ποτών», είπε ο ιατροδικαστής, Δημήτρης Γαλεντέρης.

Το ίδιο βράδυ, στην ίδια περιοχή, 20χρονη καταγγέλλει ότι με μόνο ένα ποτό έχασε τις αισθήσεις της: «Εγώ πραγματικά, ήπια μόνο ένα ποτό και έφυγα λιπόθυμη. Βότκα με ένα ενεργειακό ποτό, διασκεδάζαμε αλλά κάποια στιγμή, πρώτα βγήκε η άλλη κοπέλα την οποία μετά στάλθηκε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις της και δεν ήταν καλά και μετά και το παιδί το άλλο από την παρέα μου».

«Μπαλάκι» οι ευθύνες μεταξύ αστυνομίας και υγειονομικών

Την ίδια ώρα, το αλαλούμ και το μπαλάκι ευθυνών μεταξύ αστυνομίας και υγειονομικών συνεχίζεται.

«Μιλώντας με τον αξιωματικό υπηρεσίας μας λέει ότι δεν δέχθηκε κανένα τηλεφώνημα. Και μάλιστα ο ίδιος λέει ότι για άλλους λόγους επικοινώνησε ο ίδιος με το νοσοκομείο, για άλλους ασθενείς που υπήρχαν κάποια θέματα το ίδιο βράδυ», είπε η Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ.

«Δε θα μπορούσε να τον παραπέμψει αλλού τον γιατρό αν καλούσε στο αστυνομικό τμήμα Συντάγματος επειδή ακριβώς το βράδυ στο αστυνομικό τμήμα υπάρχει μόνο αξιωματικός υπηρεσίας», προσθέτει η κ. Δημογλίδου.

«Προφανώς πήρε το τοπικό τμήμα γιατί έτσι γίνεται. Μερικές φορές κάποια νοσοκομεία μπορεί να πάρουν και το 100. Ενημέρωσαν το τοπικό τμήμα, πήραν τηλέφωνο», ανέφερε η Ματίνα Παγώνη.

Η ΕΛ.ΑΣ. ζητά «λουκέτο» από τον δήμο Αθηναίων στο κλαμπ

Το μεσημέρι κοινοποιήθηκε από την αστυνομία προς τον δήμο Αθηναίων η απόφαση για τη σφράγιση του club, που διασκέδαζε η 16χρονη πριν πεθάνει.

Οι Αρχές από τα στοιχεία και τις καταθέσεις που έχουν συγκεντρώσει- όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες- διαπίστωσαν πως το κλαμπ στο Γκάζι διέθετε σε ανήλικους αλκοόλ. Επιπλέον, έχουν ζητήσει να ενημερωθούν επίσημα από το ΕΚΑΒ για τον αριθμό των περιστατικών που κατέληξαν στο νοσοκομείο από τη συγκεκριμένη περιοχή εκείνο το βράδυ.

Φως στα αίτια του θανάτου της 16χρονης αναμένεται να ρίξουν οι τοξικολογικές εξετάσεις.

