Γκάζι: Οι καταθέσεις των φίλων της για το μοιραίο βράδυ, τα βίντεο με τις τελευταίες στιγμές της

Η 16χρονη Ζωή Άννα κατέρρευσε έξω από κλαμπ στο Γκάζι, όπου διασκέδαζε με τους φίλους της. Τα ερωτήματα για τον ξαφνικό θάνατό της είναι πολλά με την ιατροδικαστική έκθεση να δείχνει πνευμονική εμβολή.

Η 16χρονη, όπως αποκάλυψε το Newsbomb.gr, διασκέδαζε σε πάρτυ στην Καλλιθέα. Αργότερα πήγε με την παρέα της στο κλαμπ στο Γκάζι. Πρώτα μπήκαν σε κάβα από όπου προμηθεύτηκαν ένα μπουκάλι βότκα και μετά πέρασαν την πόρτα του κλαμπ για να διασκεδάσουν για τα γενέθλια φίλης της.

Οι μαρτυρίες ανέφεραν ότι όλοι ήπιαν ποτό από το μπουκάλι εκτός από τη 16χρονη. Η Άννα - Ζωή αισθάνθηκε αδιαθεσία, βγήκε έξω από το κλαμπ, έχασε τις αισθήσεις της και στη συνέχεια «έσβησε».

Φίλη 16χρονης: «Είχε πει ότι θα κοιμηθεί στους γονείς της»

Σύμφωνα με μαρτυρία φίλης της άτυχης 16χρονης, η 16χρονη είχε πει στους γονείς της ότι θα πάει να κοιμηθεί στο σπίτι φίλη της και όχι πως θα βγει με την παρέα της. «Το τελευταίο που ακούσαμε ως λέξη από το στόμα της φίλης μας ήταν το "Σαγαπώ" προς εμάς και χαίρομαι που τα έχω ακούσει αυτά τα λόγια εκείνο το βράδυ», ανέφερε στο STAR φίλη της 16χρονης.

Οι γονείς της έμαθαν τον θάνατός της από τους φίλους της. Ήταν όλοι μαζί εκείνο το βράδυ πρώτα σε ένα πάρτι σε σπίτι στην Καλλιθέα για να κόψουν τούρτα για τα γενέθλια φίλης τους. Στη συνέχεια, πήγαν σε μια κάβα και έπειτα στο κλαμπ, έξω από το οποίο «έσβησε» η 16χρονη.

«Καθίσαμε στο δρόμο, συζητούσαμε και ήπιαμε ένα μπουκάλι βότκα. Μετά από καμία ώρα πήγαμε στο κλαμπ. Μπήκαμε μέσα και ήπιαμε και εκεί ένα ποτό. Ξαφνικά η 16χρονη είπε ότι δεν αισθάνεται καλά και βγήκαμε έξω. Όσο βρισκόμασταν εκεί, κατέρρευσε», ισχυρίζονται οι φίλες της 16χρονης.

Ο πατέρας της 16χρονης, ο οποίος ήταν και ο άνθρωπος που ενημέρωσε την ΕΛΑΣ για το περιστατικό, ανέφερε ότι το παιδί του, δεν είχε κάποιο πρόβλημα υγείας εκτός από ένα ελαφρύ φύσημα στην καρδιά.

«Ήταν λίγο υπέρβαρη και έπρεπε να προσέχει. Στο νοσοκομείο της έδωσαν αντίδοτο για αλκοόλ και ναρκωτικά, έκαναν ό,τι έπρεπε. Δεν έχω κάτι επίσημο. Το μόνο επίσημο πλέον που έχω στα χέρια μου είναι η φωτογραφία της κόρης μου», τόνισε ο πατέρας της ανήλικης.

Η κατάθεση 24χρονου φίλου της

Οι αστυνομικοί έχουν λάβει καταθέσεις, προκειμένου να εξακριβώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες «έσβησε» η 16χρονης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στην κατάθεση που έδωσε ο 24χρονος που ήταν στην παρέα της αναφέρει τι συνέβη το μοιραίο βράδυ. Η 16χρονη, σύμφωνα με την κατάθεσή του, φέρεται να είχε μια διαφωνία με τις φίλες της, αφού ήθελε να επιστρέψει νωρίτερα σπίτι. Δεν είχε αναφέρει όμως σε κάποιο ότι έχει κάποιο πρόβλημα.

Κάποια στιγμή, έκανε μια κίνηση, χτύπησε ελαφρά το κεφάλι της σε τζαμαρία, χωρίς ωστόσο να φαίνεται πως συνέβαινε κάτι σοβαρό.

Το πνευμονικό οίδημα είναι η αιτία θανάτου, όπως προκύπτει από την ιατροδικαστική έκθεση, με τα αποτελέσματα από τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις να αναμένονται σε περίπου έναν μήνα.

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο θάνατος της κοπέλας δεν φαίνεται να σχετίζεται άμεσα με κατανάλωση αλκοόλ ή άλλης ουσίας, αν και διαπιστώθηκε πως είχε πιει κάποιο ποτό. Οι αστυνομικοί έχουν ήδη συλλέξει δείγματα από τα μπουκάλια αλκοόλ που πωλούσε το συγκεκριμένο κλαμπ.

Ήδη προκύπτουν ευθύνες για τον ιδιοκτήτη του καταστήματος, καθώς επέτρεψε την πώληση αλκοόλ σε ανήλικο άτομο, ενώ, εάν αποδειχθεί ότι τα ποτά ήταν νοθευμένα, οι κατηγορίες εις βάρος του θα είναι ακόμη βαρύτερες.

Ο πατέρας της 16χρονης έχει πάντως αναφέρει ότι είχε φύσημα και πρόβλημα με το βάρος της. «Οι γιατροί μου είπαν ότι είναι άγνωστα τα αίτια οπότε θα γίνει νεκροψία-νεκροτομή. Αυτό περιμένω να πάρω στα χέρια μου, την έκθεση και από εκεί και μετά οτιδήποτε, αν υπάρχει κάτι μεμπτό και ο θάνατος του παιδιού δεν οφείλεται σε κάποια παθολογικά αίτια τα οποία δεν έχουν προκληθεί από κάτι μεμπτό, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Αν έχουν προκληθεί τα αίτια του θανάτου του παιδιού από κάτι το οποίο είναι μεμπτό ή τέλος πάντων καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, θα κινηθούμε δια της ανάλογης διαδικασίας όπως πρέπει. Είχε λίγο φύσημα στην καρδιά της ας πούμε. Και επειδή ήταν και λίγο υπέρβαρη έπρεπε να προσέχει».

Κατάληψη στο σχολείο που φοιτούσε η 16χρονη - Οι μαθητές μιλούν για έλλειψη σεβασμού στη μνήμη της

Συγκλονισμένοι από το θάνατο της συμμαθήτριά τους είναι οι μαθητές σχολείου στον Ταύρο, ενώ προχώρησαν σε κατάληψη, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη στάση, που κράτησε η διεύθυνση του σχολείου για το τραγικό γεγονός. Οι μαθητές είχαν ζητήσει να αφιερωθεί μια ώρα τιμής στη μνήμη της συμμαθήτριά τους.

Η διεύθυνση του σχολείου τους απάντησε ότι το σχολείο θα μείνει κλειστό την ημέρα της κηδείας του μικρού κοριτσιού αλλά δεν κράτησε το λόγο της, αφού τελικά το σχολείο λειτούργησε κανονικά. Αυτό εξόργισε τα παιδιά τα οποία μίλησαν για «ασέβεια» στη μνήμη της μαθήτριας και έτσι προχώρησαν σε κατάληψη. Τα παιδιά μάλιστα ισχυρίζονται ότι αντέδρασαν έτσι, διότι κατηγορήθηκαν ότι «εκμεταλλεύονται την κατάσταση για να μην κάνουν μάθημα» γεγονός που θεώρησαν άδικο και προσβλητικό.

Η ανακοίνωση του 15μελούς

«Η κατάληψή μας αποτελεί ένδειξη σεβασμού και αγάπης προς τη συμμαθήτριά μας που “έφυγε” τόσο ξαφνικά, αλλά και διαμαρτυρία για τον τρόπο με τον οποίο η διευθύντρια του σχολείου μας χειρίστηκε αυτή την απώλεια, χωρίς την ευαισθησία και τον σεβασμό που μια τέτοια στιγμή απαιτεί. Την ημέρα του τραγικού γεγονότος, ζητήσαμε να αφιερωθεί μία ώρα για να τιμήσουμε την μνήμη της, κάτι που έγινε δεκτό ύστερα από έντονη συζήτηση. Κατά τη διάρκεια του λόγου της, η διευθύντρια ανέφερε πως το σχολείο θα παραμείνει κλειστό την ημέρα της κηδείας — όπως και θα έπρεπε. Ωστόσο, στις 22/10/2025, ημέρα της κηδείας, το σχολείο λειτούργησε κανονικά, γεγονός που δείχνει έλλειψη σεβασμού προς τη μνήμη της συμμαθήτριάς μας. Επιπλέον, η αναφορά ότι “εκμεταλλευόμαστε την κατάσταση” ήταν άδικη, προσβλητική και ακατάλληλη σε μια τόσο ευαίσθητη στιγμή. Παράλληλα, θεωρούμε εξίσου ασέβεια το γεγονός ότι, μέσα σε αυτή τη θλιβερή περίοδο, συνεχίζει να ακούγεται μουσική στα διαλείμματα, κάτι που δεν αρμόζει στο κλίμα πένθους που επικρατεί στο σχολείο μας».

15μελές ΠΕ.ΠΑ.Δ Ταύρου».