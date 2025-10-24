Αλκοόλ και έφηβοι: Ένας στους τρεις 16χρονους στην Ελλάδα πίνει πάνω από 5 ποτά σε ένα βράδυ

Με αφορμή τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι, έρχονται στο προσκήνιο για μία ακόμη φορά τα ανησυχητικά στοιχεία σχετικά με τη σχέση των Ελλήνων εφήβων με το αλκοόλ.

Τα δεδομένα της νέας πανευρωπαϊκής έρευνας του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ), στο πλαίσιο του προγράμματος ESPAD 2024, αποκαλύπτουν ότι η κατανάλωση οινοπνευματωδών από ανηλίκους παραμένει σε υψηλά επίπεδα, παρά τη σταδιακή μείωση των τελευταίων χρόνων.​

Το 2024, σχεδόν το σύνολο των 16χρονων στην Ελλάδα (92%) δηλώνει ότι μπορεί εύκολα να βρει αλκοόλ, ενώ το 86% παραδέχεται ότι έχει καταναλώσει τουλάχιστον μία φορά. Τρεις στους πέντε (59%) πίνουν μέσα σε διάστημα 30 ημερών, ενώ το 37% έχει κάνει υπερβολική κατανάλωση σε μία περίσταση (πάνω από πέντε ποτά). Επιπλέον, το 13% των εφήβων δηλώνουν ότι έχουν μεθύσει μέσα στον τελευταίο μήνα, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με το 2019 (10%).​

Αν και η συνολική κατανάλωση παρουσιάζει καθοδική τάση από το 2015 – όταν άγγιζε το 94% – τα επίπεδα υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ ενισχύθηκαν το 2024, ανατρέποντας τη μέχρι πρότινος πτώση.

Η εικόνα είναι παρόμοια ανάμεσα στα φύλα: το 87% των κοριτσιών και το 86% των αγοριών έχουν καταναλώσει αλκοόλ, όμως τα αγόρια εξακολουθούν να πίνουν συχνότερα υπερβολικές ποσότητες (39% έναντι 35%). Ωστόσο, η «ψαλίδα» αυτή μειώνεται σταδιακά, καθώς οι διαφορές ανάμεσα σε αγόρια και κορίτσια τείνουν να εκλείψουν.​

Το 2024, τα ποσοστά κατανάλωσης αλκοόλ στους 16χρονους στην Ελλάδα είναι υψηλότερα σε σχέση με τον μέσο όρο των χωρών που συμμετέχουν στην έρευνα ESPADμε αυτή την τάση να παρατηρείται και στα δύο φύλα. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η πολύ πρόσφατη μέθη, όπου τα ελληνικά ποσοστά είναι συγκρίσιμα με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Διαχρονικά, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις περισσότερες χώρες της ESPAD, το ποσοστό των εφήβων που αναφέρουν ότι έχουν καταναλώσει αλκοόλ, συμπεριλαμβανομένης της τελευταίας πολύ πρόσφατης κατανάλωσης, μειώνεται σταθερά. Το 2024 καταγράφηκαν πανευρωπαϊκά τα χαμηλότερα επίπεδα της τελευταίας 25ετίας.

Εντούτοις, σε αντίθεση με την Ελλάδα, όπου η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σε μία περίσταση παρουσιάζει αύξηση, στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες της ESPAD η πτωτική τάση σε αυτόν τον τομέα συνεχίστηκε και το 2024.

Διαβάστε επίσης