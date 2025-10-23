Καστοριά: Νέα σύλληψη μεθυσμένου οδηγού – Πέντε φορές πάνω από το επιτρεπτό όριο έδειξε το αλκοτέστ

Στην αυτόφωρη σύλληψη ενός 35χρονου άνδρα προχώρησαν τα ξημερώματα της Πέμπτης 23 Οκτωβρίου, τα μέλη της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Αστυνομικής Διεύθυνσης Καστοριάς, μετά από τροχονομικό έλεγχο ρουτίνας στην πόλη Καστοριά.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο οδηγός υποβλήθηκε σε αλκοτέστ κατά τη διάρκεια του τροχονομικού ελέγχου, με το αποτέλεσμα να είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Όπως διαπιστώθηκε ο άνδρας οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ με την τιμή να είναι πέντε φορές υψηλότερη από το ανώτατο επιτρεπτό όριο που ορίζει ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας.

Στον άνδρα, ηλικίας περίπου 35 ετών, επιβλήθηκε άμεσα το προβλεπόμενο από τον νόμο διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.200 ευρώ, ενώ παράλληλα αφαιρέθηκε το δίπλωμα οδήγησής του για χρονικό διάστημα 180 ημερών.

Πέραν των διοικητικών κυρώσεων, ο άνδρας συνελήφθη από τους αστυνομικούς στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και οδηγήθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Καστοριάς.

Σήμερα, αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της κας. Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Καστοριάς.

