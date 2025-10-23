Άλιμος: 15χρονος έπαθε ανακοπή - Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Παίδων «Αγία Σοφία»

Ένας 15χρονος, που ήταν σε γυμναστήριο στον Άλιμο, έπαθε ανακοπή καρδιάς και αμέσως σήμανε συναγερμός.

Ο 15χρονος διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο Βούλας με τους γιατρούς να του δίνουν τις πρώτες βοήθειες. Όμως, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου και διασωληνώθηκε.

Ο 15χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση ενώ έχει και κάταγμα στο ινιακό οστό πιθανότατα από την πτώση μόλις έχασε τις αισθήσεις του μέσα στο γυμναστηριο.

