28η Οκτωβρίου: Τι ώρα θα γίνουν σήμερα οι δοκιμαστικές πτήσεις μαχητικών αεροσκαφών στη Θεσσαλονίκη

Ήδη από νωρίς το πρωί πραγματοποιείται η δοκιμαστική παρέλαση για τα μηχανοκίνητα οχήματα που θα συμμετέχουν στην στρατιωτική παρέλαση

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

28η Οκτωβρίου: Τι ώρα θα γίνουν σήμερα οι δοκιμαστικές πτήσεις μαχητικών αεροσκαφών στη Θεσσαλονίκη

Τα εκσυγχρονισμένα F-16V της Πολεμικής Αεροπορίας 

ΕΛΛΑΔΑ
9'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στους ρυθμούς της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου κινείται από σήμερα η Θεσσαλονίκη.

Ήδη από νωρίς το πρωί πραγματοποιείται η δοκιμαστική παρέλαση για τα μηχανοκίνητα οχήματα που θα συμμετέχουν στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση της ερχόμενης Τρίτης.

Επίσης, διελεύσεις πτητικών μέσων καθώς και δοκιμαστική επίδειξη του μεμονωμένου αεροσκάφους F-16 «Ζευς» θα πραγματοποιηθούν, σήμερα, Πέμπτη 23 Οκτωβρίου από τις 11:00 έως τις 14:00, στη Θεσσαλονίκη.

Οι διελεύσεις εντάσσονται στις δοκιμές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της παρέλασης για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

Ποιος πιλότος θα πετάξει στην παρέλαση για πρώτη φορά με F-16 Viper

Για δεύτερη συνεχή χρονιά την Τρίτη 28η Οκτωβρίου θα πετάξει στον ουρανό της Θεσσαλονίκης, με την ομάδα επιδείξεων «ΖΕΥΣ», ο Σμηναγός της Πολεμικής Αεροπορίας, Γιώργος Σωτηρίου.

pilotos-zeus.jpg

Ο Σμηναγός της Πολεμικής Αεροπορίας και μέλος της ομάδας αεροπορικών επιδείξεων «Ζευς», Γιώργος Σωτηρίου

EUROKINISSI/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΕΑ

Το αεροσκάφος, με το οποίο θα πραγματοποιήσει την αεροπορική επίδειξη ο Σμηναγός της Πολεμικής Αεροπορίας, θα είναι ένα από τα αναβαθμισμένα F16 τύπου Viper.

Τεχνικά χαρακτηριστικά/Επιδόσεις του αεροκάφους

Η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία είναι μία από τις πρώτες που εξοπλίστηκε με την συγκεκριμένη έκδοση F-16.

Πρόκειται για την τελευταία και πιο προηγμένη έκδοση του F-16 στον κόσμο.

Δείτε παρακάτω τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις επιδόσεις του:

  • Πλήρωμα: 1 (C Model), 2 (D Model)
  • Κινητήρας: 1 Pratt & Whitney F100-PW 229/Ώση: 29100 λίβρες
  • Εκπέτασμα Πτερύγων: 9,96μ
  • Μήκος: 15,06μ
  • Μέγιστη ταχύτητα: 2173χμ. την ώρα ή 2,05 Mach
  • Μέγιστο ύψος: 15.240μ. ή 50.000 πόδια

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον εορτασμό του Αγίου Δημητρίου και της 28ης Οκτωβρίου

Στο μεταξύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ από σήμερα στον Δήμο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του εορτασμού του Πολιούχου Αγίου Δημητρίου και της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

Αναλυτικά, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ανακοινώθηκαν από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης έχουν ως εξής:

α. ΠΕΜΠΤΗ (23-10-2025):

Κατά τις ώρες 07.30΄- 16.00΄, λόγω της Γενικής Δοκιμαστικής Παρέλασης των Μηχανοκίνητων Τμημάτων, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου, θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Ε.Ο.Θεσ/νίκης-Ν.Μουδανιών, στο τμήμα της από τη Νέα Αερογέφυρα Θέρμης (Οδός Προφήτη Ηλία) μέχρι την Αερογέφυρα Ρυσίου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται, ως ακολούθως:

  • Των κινουμένων από Θεσ/νίκη προς Ν. Μουδανιά:

Ε.Ο.Θεσ/νίκης-Ν.Μουδανιών, Νέα Αερογέφυρα Θέρμης, Προφήτη Ηλία, Επ.Ο.Θεσ/νίκης-Ν.Μηχανιώνας, διασταύρωση Ν.Ρυσίου, προς Ν.Ρύσιο, Αερογέφυρα Ν.Ρυσίου, Ε.Ο.Θεσ/νίκης-Ν.Μουδανιών.

  • Των κινουμένων από Ν. Μουδανιά προς Θεσσαλονίκη:

Ε.Ο.Θεσ/νίκης-Ν.Μουδανιών, Αερογέφυρα Ν.Ρυσίου, προς Ν.Ρύσιο, Επ.Ο.Θεσ/νίκης-Ν.Μηχανιώνας, Προφήτη Ηλία, Νέα Αερογέφυρα Θέρμης Ε.Ο.Θεσ/νίκης-Ν.Μουδανιών.

β. ΣΑΒΒΑΤΟ (25-10-2025):

Από ώρα 05.00΄ μέχρι ώρα 13.30΄, κατά τη διάρκεια της λιτάνευσης των Ιερών Εικόνων του Αγίου Δημητρίου και της Παναγίας «ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ» Βαθυρρύακος, στα πλαίσια του εορτασμού του Πολιούχου Θεσ/νίκης Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, θα απαγορευτεί η στάση και στάθμευση όλων των οχημάτων, όπου αυτή επιτρέπεται, στους παρακάτω δρόμους, από τους οποίους θα διέλθει η πομπή:

  • Αγ. Δημητρίου, στο τμήμα της από την οδό Προξένων μέχρι την οδό Πλάτωνος.
  • Ελ. Βενιζέλου, στο τμήμα της από την οδό Αγ. Δημητρίου μέχρι την οδό Εγνατία.
  • Εγνατία, στο τμήμα της από την οδό Ελ. Βενιζέλου μέχρι την οδό Αγ. Σοφίας.
  • Αγ. Σοφίας, στο τμήμα της από την οδό Εγνατία μέχρι την οδό Αγ. Δημητρίου.

Από ώρα 10.30΄ μέχρι ώρα 13.30΄, κατά τη διάρκεια της λιτάνευσης των Ιερών Εικόνων του Αγίου Δημητρίου και της Παναγίας «ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ» Βαθυρρύακος, στο πλαίσιο του εορτασμού του Πολιούχου Θεσ/νίκης Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στους παρακάτω δρόμους, από τους οποίους θα διέλθει η πομπή:

  • Αγ. Δημητρίου, στο τμήμα της από την οδό Ελ. Βενιζέλου μέχρι την οδό Πλάτωνος.
  • Ελ. Βενιζέλου, στο τμήμα της από την οδό Αγ. Δημητρίου μέχρι την οδό Εγνατία.
  • Εγνατία, στο τμήμα της από την οδό Ελ. Βενιζέλου μέχρι την οδό Αγ. Σοφίας.
  • Αγ. Σοφίας, στο τμήμα της από την οδό Εγνατία μέχρι την οδό Αγ. Δημητρίου.

γ. ΚΥΡΙΑΚΗ (26-10-2025):

Από ώρα 05.00΄ μέχρι ώρα 13.30΄, κατά τη διάρκεια της δοξολογίας στον Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου θα απαγορευτεί η στάση και στάθμευση όλων των οχημάτων, όπου αυτή επιτρέπεται, στους παρακάτω δρόμους:

  • Αγ. Δημητρίου, στο τμήμα της από την οδό Σουρή μέχρι την οδό Πελοποννήσου.
  • Κασσάνδρου, στο τμήμα της από την οδό Αγίου Νικολάου μέχρι την οδό Μακεδονικής Αμύνης.
  • Μακεδονικής Αμύνης, στο τμήμα της από την οδό Κασσάνδρου μέχρι την οδό Αγίου Δημητρίου.
  • Σελεύκου, σε όλο το μήκος της.
  • Αριστοτέλους, στο τμήμα της από οδό Αγίου Δημητρίου μέχρι την οδό Ολύμπου.

Από ώρα 10.30΄ μέχρι ώρα 13.30΄, κατά τη διάρκεια της δοξολογίας στον Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην οδό Αγ. Δημητρίου, στο τμήμα της από την οδό Λαγκαδά μέχρι την οδό Αγίου Νικολάου.

δ. ΔΕΥΤΕΡΑ (27-10-2025):

Από ώρα 10.30΄ μέχρι πέρατος των εκδηλώσεων της μαθητικής παρέλασης, δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στους παρακάτω δρόμους:

  • Τσιμισκή, στο τμήμα της από την πλατεία Χ.Α.Ν.Θ. μέχρι την οδό Ι. Δραγούμη.
  • Παύλου Μελά, στο τμήμα της από την πλατεία Λ. Πύργου μέχρι την οδό Τσιμισκή.
  • Σε όλες τις κάθετες οδούς των συγκεκριμένων τμημάτων των ως άνω οδών.

ε. ΤΡΙΤΗ (28-10-2025):

Από ώρα 03.00΄ και μέχρι πέρατος της παρέλασης, η έναρξη της οποίας θα πραγματοποιηθεί την 11.00΄ ώρα της ίδιας ημέρας, θα απαγορευτεί η στάση και στάθμευση, όπου αυτή επιτρέπεται, όλων των οχημάτων στους παρακάτω δρόμους της πόλης:

  • Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου.
  • Γ. Παπανδρέου, στο τμήμα της από Μ. Αλεξάνδρου μέχρι την οδό Μητρ. Κυδωνιών.
  • 30ης Οκτωβρίου, καθ' όλο το μήκος της.
  • Παύλου Μελά, στο τμήμα της από την πλατεία Λ. Πύργου μέχρι την οδό Τσιμισκή.
  • Γ΄ Σεπτεμβρίου, στο τμήμα της από τη Λεωφ. Μ. Αλεξάνδρου μέχρι τη Λ. Στρατού.
  • Στρ. Ναπολ. Ζέρβα, καθ' όλο το μήκος της.
  • Εθν. Αμύνης, στο τμήμα της από την οδό Τσιμισκή μέχρι τη Λ. Νίκης.
  • Γκύζη, καθ' όλο το μήκος της.

Από ώρα 05.00΄ και μέχρι πέρατος της παρέλασης, λόγω της παράταξης των μηχανοκίνητων τμημάτων, δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στους παρακάτω δρόμους της πόλης:

  • Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου.
  • Γ. Παπανδρέου, στο τμήμα της από Μ. Αλεξάνδρου μέχρι την οδό Μητρ. Κυδωνιών.
  • 30ης Οκτωβρίου, καθ' όλο το μήκος της.

Από ώρα 07.00΄ σταδιακά και μέχρι πέρατος της παρέλασης, δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στους παρακάτω δρόμους της πόλης:

  • Μ. Μπότσαρη - Καραϊσκάκη - Καλλιδοπούλου, 25ης Μαρτίου, Π. Συνδίκα, Παρασκευοπούλου, Χατζή, 28ης Οκτωβρίου, στα τμήματά τους από τη Λεωφ. Βασ. Όλγας μέχρι τη Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου.
  • Στρατηγού Κακαβού.
  • Παύλου Μελά, στο τμήμα της από την πλατεία Λ. Πύργου μέχρι την οδό Τσιμισκή.
  • Σουλιώτη, στο τμήμα της από τη Καλλιδοπούλου μέχρι την οδό Στρ. Κακαβού.
  • Εθν. Αμύνης, στο τμήμα της από την οδό Τσιμισκή μέχρι τη Λ. Νίκης.

στ. Πλέον των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, από ώρα 14:00΄ της 27-10-2025 και μέχρι πέρατος της παρέλασης της 28-10-2025, θα απαγορευτεί η στάση και στάθμευση όλων των οχημάτων, όπου αυτή επιτρέπεται, στους παρακάτω δρόμους της πόλης:

  • Στο παρκινγκ, που βρίσκεται όπισθεν της εξέδρας των επισήμων της παρέλασης επί της οδού Αθαν. Σουλιώτη.
  • Μ. Μπότσαρη - 25ης Μαρτίου, Π. Συνδίκα, Παρασκευοπούλου, Χατζή, 28ης Οκτωβρίου, στα τμήματά τους από τη Λεωφ. Βασ. Όλγας μέχρι τη Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου.
  • Στρατηγού Κακαβού.
  • Αθαν. Σουλιώτη, στο τμήμα της από τη Καλλιδοπούλου μέχρι την οδό Στρ. Κακαβού.
  • Καλλιδοπούλου, στο τμήμα της από την οδό Δελφών μέχρι τη Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου.
  • Καραϊσκάκη, στο τμήμα της οδού από Λεωφ. Βασ. Όλγας μέχρι τη Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου.

ζ. Επίσης, από ώρα 14:00΄ της 25-10-2025 έως ώρα 15:00΄ της 28-10-2025, θα απαγορευτεί η στάση και στάθμευση όλων των οχημάτων, όπου αυτή επιτρέπεται, στην οδό Αγίας Τριάδος, στο τμήμα της από τη Λεωφ. Μ. Αλεξάνδρου μέχρι την οδό Βασ. Γεωργίου.

Ανάλογα με τις κυκλοφοριακές συνθήκες, διακοπές της κυκλοφορίας θα γίνουν και στους γύρω δρόμους.

Πρωινές ώρες της Τρίτης (28-10-2025), λόγω των παρελάσεων σε Δήμους και Δημοτικές Κοινότητες του νομού, ενδέχεται να υπάρξουν μικρής έκτασης κυκλοφοριακά προβλήματα.

Από την Τροχαία απευθύνεται παράκληση προς τους οδηγούς να απομακρύνουν τα οχήματά τους από τους παραπάνω αναφερόμενους δρόμους.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας, η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης θα λάβει αυξημένα μέτρα τροχαίας, με το σύνολο της δύναμής της, και στις καίριες διασταυρώσεις θα υπάρχουν ρυθμιστές τροχονόμοι.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:07ΕΛΛΑΔΑ

Άλιμος: 15χρονος έπαθε ανακοπή - Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Παίδων «Αγία Σοφία»

10:04ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Τι ώρα θα γίνουν σήμερα οι δοκιμαστικές πτήσεις μαχητικών αεροσκαφών στη Θεσσαλονίκη για την Εθνική Επέτειο

10:03ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Η στιγμή που οι δράστες το σκάνε με τα κοσμήματα αξίας άνω των 80 εκατ. ευρώ - Νέα βίντεο ντοκουμέντα

09:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

FT για σκάνδαλο στον ΟΚΕΠΕΠΕ: «DJs και σερβιτόροι ανάμεσα στους συλληφθέντες – Ζημιά άνω των 20 εκατ. ευρώ»

09:51ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο αμερικανικός στρατός έπληξε ένα ακόμη σκάφος που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά στον Ειρηνικό Ωκεανό - Τρεις νεκροί

09:43ΚΟΣΜΟΣ

«Καλπάζει» το πετρέλαιο: Άλμα πάνω από 3% μετά τις κυρώσεις Τραμπ στη Ρωσία

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Ferrari SC40 θέλει να είναι η F40 του σήμερα

09:39ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2025: Την Κυριακή γυρίζουμε τα ρολόγια μία ώρα πίσω

09:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης για Άγνωστο Στρατιώτη: «Στην ΕΛΑΣ η ευθύνη για την εφαρμογή του νόμου – Θα μιλήσω με τον Δένδια»

09:28ΚΟΣΜΟΣ

Γιακουτία: Οικογένεια πολικών αρκούδων διέσχισε τα νερά παγωμένου ποταμού που πλημμύρισε λόγω κλιματικής αλλαγής - Δείτε βίντεο

09:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης για θάνατο 16χρονης στο Γκάζι: «Εγκληματίας ο καταστηματάρχης που πουλάει ποτά μπόμπες»

09:11ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρό βρέφος μόλις ενός μήνα - Το μετέφερε στο νοσοκομείο η γιαγιά του

09:08ΕΛΛΑΔΑ

Εντοπισμός και διάσωση 63 μεταναστών δυτικά της Ζακύνθου

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Γκάζι: Οι γιατροί έκαναν ΚΑΡΠΑ στη 16χρονη Ζωή επί 1,5 ώρα – Η ανακοίνωση του «Ευαγγελισμού»

09:02ΕΛΛΑΔΑ

Η Λάρισα κατέχει το ρεκόρ: Πόσους τόνους καφέ καταναλώνουν τη μέρα οι Λαρισαίοι και πόσες καφετέριες μετράει

08:55ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Παράνομες επιδοτήσεις άνω των 10 εκατ. ευρώ – Η… dolce vita του συντονιστή από τα Γιαννιτσά και τα αλισβερίσια με τη «συμμορία της Κάρλας»

08:53ΚΟΣΜΟΣ

Diddy: Κινδύνευσε μέσα στη φυλακή - «Ξύπνησε με ένα μαχαίρι στον λαιμό του» αποκαλύπτει φίλος του

08:47ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με τον θάνατο του 29χρονου σκακιστή Ντάνιελ Ναροντίτσκι: Στο στόχαστρο Ρώσος αντίπαλος που τον κατηγορούσε για απάτη

08:32ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ και ερωτήματα για τον θάνατο της 16χρονης Ζωής έξω από κλαμπ στο Γκάζι - «Το νοσοκομείο ενημέρωσε την ΕΛ.ΑΣ.», απαντά ο Γεωργιάδης

08:24ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Κυκλοφοριακό «έμφραγμα» – 30 λεπτά καθυστερήσεις στην Αττική οδό, προβλήματα σε Κηφισίας – Μεσογείων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ποτάμι παγωμένου αέρα» από τον Αρκτικό Κύκλο στα Βαλκάνια - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα σύμφωνα με τους Ιταλούς μετεωρολόγους

10:07ΕΛΛΑΔΑ

Άλιμος: 15χρονος έπαθε ανακοπή - Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Παίδων «Αγία Σοφία»

09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» το «καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου» - Μετά την 28η η μεγάλη ανατροπή

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου - Τι «βλέπει» μετά τις 28 Οκτωβρίου

08:32ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ και ερωτήματα για τον θάνατο της 16χρονης Ζωής έξω από κλαμπ στο Γκάζι - «Το νοσοκομείο ενημέρωσε την ΕΛ.ΑΣ.», απαντά ο Γεωργιάδης

22:20ΚΟΣΜΟΣ

Το «θαύμα» της Φύσης: Οι φάλαινες στην Αυστραλία ξεπέρασαν τα προ-φαλαινοθηρικά επίπεδα

09:11ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρό βρέφος μόλις ενός μήνα - Το μετέφερε στο νοσοκομείο η γιαγιά του

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Γκάζι: Θρίλερ με τον θάνατο της 16χρονης που διασκέδαζε σε κλαμπ - Ο χαμένος χρόνος για την έρευνα και οι τρεις λιποθυμίες παιδιών

08:55ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Παράνομες επιδοτήσεις άνω των 10 εκατ. ευρώ – Η… dolce vita του συντονιστή από τα Γιαννιτσά και τα αλισβερίσια με τη «συμμορία της Κάρλας»

08:47ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με τον θάνατο του 29χρονου σκακιστή Ντάνιελ Ναροντίτσκι: Στο στόχαστρο Ρώσος αντίπαλος που τον κατηγορούσε για απάτη

10:09WHAT THE FACT

Ούτε τρέξιμο, ούτε περπάτημα: Αυτή τη δραστηριότητα συνιστούν οι ειδικοί για άτομα άνω των 55 ετών

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

10:03ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Η στιγμή που οι δράστες το σκάνε με τα κοσμήματα αξίας άνω των 80 εκατ. ευρώ - Νέα βίντεο ντοκουμέντα

11:50WHAT THE FACT

Ένα ψάρι με δόντια στο κεφάλι: Η ανακάλυψη που αλλάζει για πάντα τη θαλάσσια βιολογία

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και στη συνέχεια 30άρια – Οι προβλέψεις για την 28η Οκτωβρίου

08:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γιατί χιλιάδες ακίνητα «χάθηκαν» από την αγορά – Τι απαντά η Τράπεζα της Ελλάδος

09:02ΕΛΛΑΔΑ

Η Λάρισα κατέχει το ρεκόρ: Πόσους τόνους καφέ καταναλώνουν τη μέρα οι Λαρισαίοι και πόσες καφετέριες μετράει

08:23ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Θα είναι αποτελεσματικές οι κυρώσεις των ΗΠΑ στις ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες και γιατί ο Τραμπ τις επιβάλλει τώρα;

08:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγνωστος Στρατιώτης: Η στάση Δένδια, το «καρφί» Γεωργιάδη και το πρώτο crash test την 28η Οκτωβρίου

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ